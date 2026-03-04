Τραμπ:-Πάνω-από-9.000-Αμερικανοί-επέστρεψαν-στις-ΗΠΑ-από-τη-Μέση-Ανατολή-μετά-την-επιχείρηση-«Επική-Οργή»

Περισσότεροι από 9.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μέση Ανατολή μετά την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι από την έναρξη της επιχείρησης «Epic Fury» βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπατρισμού Αμερικανών πολιτών από τη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι ήδη χιλιάδες έχουν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά:

«Από την έναρξη της επιχείρησης «Επική Οργή», περισσότεροι από 9.000 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Μέση Ανατολή».

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους Αμερικανούς πολίτες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και επιθυμούν να επιστρέψουν στις ΗΠΑ να δηλώσουν τα στοιχεία τους στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Εάν είστε Αμερικανός πολίτης στη Μέση Ανατολή και θέλετε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας, παρακαλούμε να εγγραφείτε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ μέσω της ιστοσελίδας Step.State.Gov», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Πτήσεις επαναπατρισμού και διαθέσιμες επιλογές ταξιδιού

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών θα εντοπίσει πού βρίσκονται οι πολίτες που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διαδικασία και θα τους προσφέρει επιλογές για την επιστροφή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημείωσε:

«Το υπουργείο θα εντοπίσει πού βρίσκεστε και θα σας προσφέρει επιλογές ταξιδιού. Ήδη ναυλώνουμε πτήσεις χωρίς καμία χρέωση και κλείνουμε θέσεις σε εμπορικές πτήσεις, οι οποίες αναμένεται να γίνονται ολοένα και πιο διαθέσιμες όσο περνά ο χρόνος».

Προχθές Δευτέρα, η αμερικανική διπλωματία παρότρυνε τους Αμερικανούς που είναι παρόντες σε όλη τη Μέση Ανατολή, από την Αίγυπτο προς ανατολάς, να εγκαταλείψουν την περιοχή με εμπορικά μέσα, παρότι τα αεροδρόμια έχουν κλείσει ή υπόκεινται σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας.

Προηγουμένως αξιωματούχος είχε πει πως κάπου 230 πολίτες των ΗΠΑ εγκατέλειψαν το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν.

Συνεχίζουν να είναι «διαθέσιμες» κάποιες «εμπορικές αεροπορικές επιλογές» στη Σαουδική Αραβία, στα ΗΑΕ, στο Ομάν και στην Αίγυπτο, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε κάθε περίπτωση η Ουάσιγκτον «θα διευκολύνει ταξίδια προς τρίτες χώρες όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες», κι από το Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ έκλεισαν πολλές πρεσβείες τους σε χώρες της περιοχής κι έδωσαν διαταγή στο μέλη του προσωπικού τους που δεν θεωρούνται απόλυτα απαραίτητα και στους συγγενείς τους να φύγουν, εν μέσω ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε χώρες της περιοχής, μη εξαιρουμένων διπλωματικών αντιπροσωπειών.

Κυβερνήσεις και αεροπορικές εταιρείες οργανώνουν πτήσεις επαναπατρισμού ταξιδιωτών που έχουν αποκλειστεί εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή–καθώς ακυρώθηκαν κάπου 19.000 πτήσεις σε τέσσερις ημέρες. Κάποια εμπορικά αεροσκάφη ξανάρχισαν περιορισμένο αριθμό πτήσεων χθες.