    Thursday, March 5
    Τραμπ: Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει από τη Βενεζουέλα

    Ευρώπη 1 Min Read

    Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες «κάνει σπουδαία δουλειά» και ότι «το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει» από τη χώρα της.

    «Η Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η πρόεδρος της Βενεζουέλας, κάνει σπουδαία δουλειά», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Το πετρέλαιο αρχίζει να ρέει και ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση μεταξύ των δύο χωρών είναι κάτι πολύ όμορφο να βλέπεις», συμπλήρωσε.

    Ο Τραμπ έκανε αυτήν τη διαπίστωση μετά τη συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες στο Καράκας.

