ΤτΕ:-«Άνοιξε-η-ψαλίδα»-των-επιτοκίων-καταθέσεων-και-χορηγήσεων-τον-Ιανουάριο-2026-σύμφωνα-με-την-Τράπεζα-της-Ελλάδος

Διευρύνθηκε το περιθώριο επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων τον Ιανουάριο του 2026, καθώς οι τράπεζες διατηρήσαν σχεδόν αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων, ενώ αύξησαν τα επιτόκια χορηγήσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,32%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,67%, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να αυξηθεί στις 4,35 εκατοστιαίες μονάδες (3,35%) από 3,90% που ήταν το Δεκέμβριο του 2025.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 1,14%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε αμετάβλητο στο 1,72%.

Στο σκέλος των χορηγήσεων το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 46 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,67%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 14,72%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 64 μονάδες βάσης στο 11,21%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,41% από 3,44% τον προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,50%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,84%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 61 μονάδες βάσης στο 4,11%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 4,10%.

Σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,78%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,16%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 59 μονάδες βάσης στο 4,04%.