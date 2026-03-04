Φάμελλος: Να γίνει σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών – Αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη η στήριξη στην Κύπρο

Κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της στον πόλεμο στο Ιράν άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος επανέλαβε το αίτημα του για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ενώ ανέφερε ότι η στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο είναι αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη.

Μιλώντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων, αφού υπενθύμισε ότι «ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχαμε τοποθετηθεί ξεκάθαρα απέναντι στις παραβιάσεις των θεμελιωδών δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν», πρόσθεσε: «Όμως, αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται με ένα άλλο πρόβλημα, ούτε με θανάτους αμάχων και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η λύση πρέπει να έρθει από τον ίδιο τον ιρανικό λαό. Γι’ αυτό και καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν που κανονικοποιεί τη λογική του ισχυρού καταπατώντας το διεθνές δίκαιο».

Για τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης σημείωσε: «Η Ελλάδα όφειλε να ενεργήσει προληπτικά υπέρ της διεθνούς νομιμότητας, της ειρήνης και της ασφάλειας, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όφειλε και οφείλει και σήμερα να καταδικάσει απερίφραστα την επίθεση στο Ιράν, που τροφοδοτεί περαιτέρω την αποσταθεροποίηση στην περιοχή. Δυστυχώς, η κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε τον αντίθετο δρόμο. Πόσο ακόμη θα υπηρετείτε την πολιτική του “δεδομένου συμμάχου”, λειτουργώντας ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου; Ξεπεράσατε κάθε όριο. Υπερασπιστήκατε και ξεπλύνατε το Ισραήλ στη χθεσινή σας επικοινωνία με τον κ. Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας αυτοάμυνα τα εγκλήματα πολέμου, τη γενοκτονία, τις στρατιωτικές επεμβάσεις στις χώρες της περιοχής».

Ακολούθως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε το ερώτημα: «Με ποιον κανόνα πορεύεται η κυβέρνησή σας; Με τον κανόνα του διεθνούς δικαίου ή με τον κανόνα του ισχυρού; Γιατί όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, όλοι συμφωνήσαμε, και ορθά, ότι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της παράνομης τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Σήμερα, όμως, όταν πραγματοποιείται στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, δεν ισχύει η ίδια αρχή; Ή μήπως για τους ισχυρούς συμμάχους κάνουμε εξαίρεση; Όπως πράξατε με τη Βενεζουέλα;».

«Γι’ αυτό ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση. Και γι’ αυτό καταθέσαμε επίσημα, μαζί με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, αίτημα άμεσης σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Σε μια τόσο σοβαρή γεωπολιτική κρίση, η χώρα χρειάζεται σαφή εθνική γραμμή. Αλλά και από νέες πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από το Μαξίμου για την ένταξη της χώρας μας στη γαλλική πυρηνική “ομπρέλα”. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να διαβεβαιώνετε ότι δεν συντρέχει θέμα ασφάλειας για τη χώρα και από την άλλη να το επικαλείστε για να ενταχθούμε στο γαλλικό πρόγραμμα με τις πυρηνικές κεφαλές;», τόνισε.

Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, επεσήμανε: «Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές είναι απαράδεκτο να λειτουργείτε κ. Μητσοτάκη ως Λουδοβίκος. Σας καλούμε, λοιπόν, να ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών».

Στη συνέχεια ο κ. Φάμελλος απάντησε στις αναφορές του πρωθυπουργού για συναίνεση: «Σε αυτήν τη συγκυρία και ενώ η κυβέρνηση δεν ανταποκρίνεται στο θεσμικό αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, έρχεται να παρουσιάσει ένα συναινετικό και θεσμικό προφίλ μεταρρυθμίσεων για το θέμα της ψήφου των αποδήμων. Μιλάμε για την κυβέρνηση των υποκλοπών, του εγκλήματος των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, της κλοπής προσωπικών δεδομένων, της υποβάθμισης των ανεξάρτητων Αρχών, των αναθέσεων και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης. Έχετε παραβιάσει κάθε κανόνα για να προστατέψετε το καθεστώς Μητσοτάκη και από εμάς ζητάτε να σας εμπιστευτούμε; Για να κλέβουν δισεκατομμύρια τα καρτέλ; Για να παραβιάζετε το Σύνταγμα και να σταματάτε δικογραφίες υπουργών απλά γιατί έχετε την πλειοψηφία;».

Αναφερόμενος στη δίκη των υποκλοπών υπογράμμισε: «Η πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές έφερε ξανά στο φως αυτό το οργανωμένο σχέδιο παρακράτους και γκρέμισε με πάταγο το κυβερνητικό αφήγημα, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν στημένη η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Η απουσία των υπουργών σας έφτασε μέχρι το δικαστήριο. Σιωπή και ομερτά».

Ο κ. Φάμελλος θύμισε «το άλλο γαλάζιο σκάνδαλο, αυτό της “κλοπής” προσωπικών δεδομένων των ψηφοφόρων εκτός Ελλάδας. Ξεχάσατε ότι εμπλέκεται το κόμμα σας; Και ο γραμματέας για τον απόδημο ελληνισμό που παραιτήθηκε;».

Ακολούθως ρώτησε: «Με ποια εχέγγυα ο κύριος Μητσοτάκης θα εγγυηθεί το αδιάβλητο και τη διαφάνεια της ψήφου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού;».

«Εργαλειοποιείτε τον απόδημο ελληνισμό, αντί να τον αγκαλιάσετε ως ζωντανό και αναπόσπαστο τμήμα της χώρας μας. Δεν έχετε ούτε συνέπεια ούτε αξιοπιστία για μία σοβαρή συζήτηση ούτε για το θέμα της ψήφου των πολιτών εκτός Ελλάδας», συμπλήρωσε.

Για την καθιέρωση μίας περιφέρειας για την ψήφο των αποδήμων σημείωσε ότι «σε μια περιφέρεια πλανητικού επιπέδου, στην πράξη πολύ λίγοι και μόνο αν είναι ιδιαίτερα εύποροι, θα μπορούν να εκλεγούν. Διακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ ορίστηκε το όριο για τις εκλογικές δαπάνες. Άρα θα εκλεγούν είτε celebrities ή εκατομμυριούχοι. Αυτοί θα εκπροσωπήσουν τους Έλληνες της διασποράς που ξενιτεύτηκαν για το μεροκάματο ή τη γενιά του brain drain;».

Όσον αφορά τη σημερινή δικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε: «Η σημερινή απόφαση οριστικής καταδίκης των νεοναζί της εγκληματικής οργάνωσης της “Χρυσής Αυγής”, αποτελεί νίκη του δημοκρατικού κόσμου και του αντιφασιστικού κινήματος. Και μια ελάχιστη δικαίωση για τα θύματα, τον Παύλο Φύσσα, τον Σαχζάτ Λουκμάν και όσους και όσες σταθήκαν όρθιοι σε αυτόν τον αγώνα».

