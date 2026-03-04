ΧΑ-υπό-πίεση:-Γεωπολιτική-ένταση-και-margin-calls-«έσβησαν»-τα-κέρδη-του-2026

Η πρώτη αδυναμία της Αγοράς δεν είναι για τοποθετήσεις και η χθεσινή συνεδρίαση το επιβεβαίωσε πλήρως. Σε τέτοιες μέρες προέχει η διατήρηση ρευστότητας και η αποφυγή σπασμωδικών, ακραίων κινήσεων, σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο ημερήσιο report της την Τετάρτη (4/3).

Όπως περιγράφει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, η γενική εικόνα από την αρχή της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας είναι η εξής: Η τριήμερη πτώση διέγραψε τα κέρδη του 2026, με ΓΔ -9,97% και ΔΤΡ -12,9%. Η αγορά λειτουργεί υπό τοξικότητα, αναγκαστικές ρευστοποιήσεις και υψηλή συσχέτιση με Ευρώπη.

Τι πυροδότησε, όμως, την πτώση; Η απάντηση βρίσκεται στην άνοδο της ενέργειας, στη γεωπολιτική ένταση και στα αυξανόμενα margin calls ενίσχυσαν τον πανικό.

Σε γεωπολιτικό πλαίσιο, οι δηλώσεις Τραμπ για πιθανή χερσαία εμπλοκή στο Ιράν αύξησαν την αβεβαιότητα. Κρίσιμος παράγοντας τα Στενά Ορμούζ και ο κίνδυνος διάχυσης της σύγκρουσης.

Όσο για το ΧΑ, η ρηχότητα και ο τραπεζοβαρής χαρακτήρας το κάνουν ευάλωτο σε ξένα funds.

Χθες (3/3) καταγράφηκε γενικευμένο sell‑off, χωρίς διασωζόμενο τίτλο στον FTSE25.

Οι βασικότεροι κλάδοι που βρίσκονται υπό πίεση στην παρούσα φάση είναι: Αερομεταφορές, Ναυτιλία και Τουρισμός δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω γεωπολιτικού ρίσκου. Παράλληλα, ενεργοβόρες βιομηχανίες πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Στη μεσαία & μικρή κεφαλαιοποίηση, η απαξίωση βαθαίνει και αυξάνονται φόβοι για μόνιμη ζημιά χωρίς μεγάλο deal. Η ρευστότητα παραμένει χαμηλή, εντείνοντας τις πιέσεις.

Σε αυτό το κλίμα, η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά το TTF, επιβαρύνοντας τις προσδοκίες για πληθωρισμό.

Εν τω μεταξύ, ο πληθωρισμός Ευρωζώνης ανέβηκε στο 1,9% και της Ελλάδας στο 3%. Αναμένεται αναθεώρηση προσδοκιών για Fed και ΕΚΤ, με πιθανή καθυστέρηση χαλάρωσης.

Τι βλέπουν οι αναλυτές;

Οι τεχνικές αντιδράσεις θεωρούνται bull traps και ευκαιρίες ρευστοποίησης. Χρειάζεται καταλύτης για αλλαγή κλίματος, αλλιώς η διόρθωση παρατείνεται.

Όπως εξηγεί η Κύκλος, ιστορικά κρίσεις διακόπτουν ράλι αλλά δημιουργούν σημεία εισόδου. Αφορά μόνο ψύχραιμους, μακροπρόθεσμους επενδυτές με ανοχή στη μεταβλητότητα.

Στα σημαντικά της χθεσινής συνεδρίασης, να μην ξεχάσουμε και το ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε 10.343.370 μετοχές της ΕΥΔΑΠ (ποσοστό 9,7121%) έναντι συνολικού τιμήματος 103,4 εκατ. ευρώ (στα 10 €/μετοχή), αγοράζοντας το πακέτο του John Paulson.

Επικείμενα γεγονότα: Το rebalancing FTSE Russell στις 20/3 μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα.

Παράλληλα, ακολουθούν αξιολογήσεις αξιόχρεου από: DBRS (6/3), Moody’s (13/3), Scope (20/3), S&P (24/4) και Fitch (8/5).

Short positions: AKO Capital στο 0,9162% στη MTLN και Qube στο 0,61276% στη BYLOT. Εμφάνιση Arrowstreet Capital με νέα αρνητική θέση.

Χρυσός: Ξαναπέρασε τα $5.100/ουγγιά καθώς η κλιμάκωση ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια παρά την πίεση από το ισχυρό δολάριο.

Ασήμι: Ανέβηκε πάνω από $83/ουγγιά καθώς η κλιμάκωση ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν ενισχύει τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια μετά τη βίαιη διόρθωση των προηγούμενων ημερών.

WTI: Στα $74,6 καθώς η αγορά ισορροπεί ανάμεσα σε γεωπολιτικούς κινδύνους στο Ορμούζ, διακοπές παραγωγής στο Ιράκ και μεγάλη αύξηση αμερικανικών αποθεμάτων.

TTF Gas: Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο ξεπέρασε τα €60/MWh (+40%) λόγω πλήγματος στην παραγωγή LNG του Κατάρ, μπλόκου στο Ορμούζ και χαμηλών απο