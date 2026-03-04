adp:-Σε-υψηλό-7-μηνών-η-αύξηση-στις-θέσεις-εργασίας-στον-ιδιωτικό-τομέα

Περισσότερο από το αναμενόμενο επεκτάθηκε η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP.

Περισσότερο από το αναμενόμενο επεκτάθηκε η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας επεξεργασίας μισθοδοσίας ADP, παρά το γεγονός πως τα στοιχεία για τον προηγούμενο μήνα αναθεωρήθηκαν σημαντικά προς τα κάτω.

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική απασχόληση ενισχύθηκε κατά 63.000 θέσεις εργασίας, με τους οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters, να είχαν προβλέψει αύξηση 50.000 θέσεων εργασίας. Η άνοδος της απασχόλησης τον Ιανουάριο, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 11.000 θέσεις εργασίας.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θέσεων εργασίας ADP εδώ και επτά μήνες, υπογραμμίζοντας τις πρόσφατες αναφορές του Προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ ότι η αγορά εργασίας δείχνει σημάδια σταθεροποίησης μετά από μια περίοδο χλιαρών προσλήψεων και απολύσεων.

Η σταθερότητα της αγοράς εργασίας και ο ακόμη υψηλός πληθωρισμός θεωρείται ότι ενθαρρύνουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια αυτόν τον μήνα. Αυτό ώθησε τους traders να μειώσουν τις προσδοκίες τους για μείωση των επιτοκίων για φέτος εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε τον Ιανουάριο το βασικό επιτόκιο στο εύρος 3,50%-3,75%.

Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας πιθανότατα αυξήθηκαν κατά 59.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο, μετά την επιτάχυνση των 130.000 τον Ιανουάριο, σύμφωνα με έρευνα οικονομολόγων του Reuters. Οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται να έχουν αυξηθεί κατά 65.000 θέσεις εργασίας, μετά την αύξηση των 172.000 τον Ιανουάριο. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 4,3%.