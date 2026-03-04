bloomberg-news:-Οι-ΗΠΑ-εξαιρούν-επ’-αόριστον-τη-γερμανική-μονάδα-της-rosneft-από-τις-κυρώσεις-κατά-της-Ρωσίας

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα εξαιρέσει επ’ αόριστον τη γερμανική μονάδα της ρωσικής Rosneft από τις κυρώσεις κατά της πετρελαϊκής εταιρείας, ανέφερε το - News την Τετάρτη, επικαλούμενο άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα την αναφορά. Το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η Γερμανία έθεσε τις τοπικές μονάδες της ρωσικής Rosneft υπό επιτροπεία το 2022, μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία που ανέτρεψε τους δεκαετιών ενεργειακούς δεσμούς του Βερολίνου με τη Ρωσία.

Τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μερίδιο στο διυλιστήριο PCK Schwedt, βασικό προμηθευτή καυσίμων στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Την Παρασκευή αναμένεται η απόφαση

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει μια απόφαση την Παρασκευή, αν και ο χρόνος μπορεί να αλλάξει, ανέφερε το - News.

Η παράταση της υπάρχουσας απαλλαγής από τις κυρώσεις των ΗΠΑ θα μείωνε τον κίνδυνο διαταραχών στις γερμανικές δραστηριότητες διύλισης σε μια εποχή που η κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ανησυχία στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Τον Οκτώβριο, το Reuters ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον είχε δώσει γραπτές διαβεβαιώσεις ότι οι γερμανικές δραστηριότητες που προηγουμένως ανήκαν στη Rosneft θα εξαιρούνταν από τις νέες ενεργειακές κυρώσεις των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Reuters