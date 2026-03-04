centcom:-Οι-ΗΠΑ-κατέστρεψαν-17-ιρανικά-πλοία-και-έπληξαν-σχεδόν-2.000-στόχους-στο-Ιράν

Σχεδόν 2.000 στόχους έχουν πλήξει οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν το Σάββατο, σύμφωνα με ανακοίνωση ανώτατου Αμερικανού αξιωματικού την Τρίτη, ο οποίος σημείωσε ότι η ένταση των επιχειρήσεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη ήδη από τις πρώτες ώρες.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους μέσα σε λιγότερες από 100 ώρες επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του μέσω της πλατφόρμας X, στις επιθέσεις χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά.

«Έχουμε διανύσει τώρα λιγότερες από 100 ώρες αυτής της επιχείρησης και έχουμε ήδη πλήξει σχεδόν 2.000 στόχους με πάνω από 2.000 πυρομαχικά», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας τα αποτελέσματα «άνευ προηγουμένου».

Παράλληλα υποστήριξε ότι τα πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν μόνο κατά τις πρώτες 24 ώρες των επιχειρήσεων ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνα που είχαν καταγραφεί κατά την έναρξη της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ το 2003.

«Στοχεύουμε ό,τι μπορεί να μας επιτεθεί»

Στο μήνυμά του, ο διοικητής της CENTCOM ανέφερε ότι η επιχείρηση έχει στόχο την εξουδετέρωση κάθε απειλής που θα μπορούσε να πλήξει αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

«Με απλά λόγια, επικεντρωνόμαστε στο να καταστρέφουμε όλα όσα μπορούν να μας επιτεθούν», δήλωσε ο ναύαρχος Κούπερ.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν «αδιαμφισβήτητες χειρουργικές επιθέσεις» που πραγματοποιούνται από στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2 και B-1.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει σημαντικά το ιρανικό ναυτικό.

Σύμφωνα με τον Κούπερ, μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί 17 ιρανικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και το πλέον επιχειρησιακό υποβρύχιο του Ιράν.

«Βυθίζουμε επίσης το ιρανικό ναυτικό — ολόκληρο το ναυτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο υποβρύχιο «έχει πλέον μια μεγάλη τρύπα στο πλάι του».

Ο διοικητής της CENTCOM υποστήριξε επίσης ότι η παρουσία του ιρανικού ναυτικού στις βασικές θαλάσσιες οδούς της περιοχής έχει εξαλειφθεί.

«Για δεκαετίες, το ιρανικό καθεστώς παρενοχλούσε τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα ιρανικό πλοίο που να κινείται στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ ή στον Κόλπο του Ομάν», δήλωσε.

Κλείνοντας το μήνυμά του, τόνισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ θα συνεχιστούν.

«Και δεν θα σταματήσουμε», υπογράμμισε.