DBRS: Ισχυρά τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών – Ανθεκτικές στη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες μπαίνουν στο 2026 με σημαντικά κεφαλαιακά «μαξιλάρια», τα οποία τις καθιστούν ανθεκτικές στην απορρόφηση της αυξημένης γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας, σχολιάζει σε ανάλυσή της η DBRS.

Ο οίκος χαρακτηρίζει ως «ισχυρά» τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών για το 2025, καθώς εμφάνισαν συνολικά καθαρά κέρδη 4,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση.

Η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και ορισμένα θετικά έκτακτα στοιχεία αντιστάθμισαν την πίεση που προήλθε από τη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και την άνοδο των λειτουργικών δαπανών. Η κερδοφορία παρέμεινε ανθεκτική, με τη μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) να διαμορφώνεται σε ένα ακόμη υγιές επίπεδο, στο 12% το 2025, έναντι 13% το 2024, κυρίως λόγω της αύξησης της κεφαλαιακής βάσης μετά τις πρόσφατες εξαγορές.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η συνέχιση της πιστωτικής επέκτασης, εφόσον διατηρηθεί, και η περαιτέρω διαφοροποίηση των εσόδων προς τις προμήθειες αναμένεται να συμβάλουν στην αντιστάθμιση της πίεσης από τις λειτουργικές δαπάνες και μιας πιθανής αύξησης του κόστους πιστωτικού κινδύνου το 2026.

Οι δείκτες κινδύνου ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις το 2026, σημειώνει μεταξύ άλλων η DBRS, καθώς οι γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις παραμένουν αυξημένες. «Μια πιθανή κλιμάκωση εξωτερικών κινδύνων θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να επηρεάσει τομείς στους οποίους οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντική έκθεση, κυρίως τη ναυτιλία και τον τουρισμό» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές της DBRS.

Προσθέτουν, επίσης, ότι αβεβαιότητα δημιουργούν και οι επιπτώσεις από την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού των επιτοκίων στις τιτλοποιήσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Πάντως το προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας των τραπεζών παραμένει ισχυρό, χάρη στη σταθερή καταθετική βάση και τη βελτιωμένη πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου. Η κεφαλαιακή επάρκεια του κλάδου παραμένει ισχυρή, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη η οργανική ανάπτυξη, οι εξαγορές, η αυξημένη ανταμοιβή των μετόχων και οι κανονιστικές πιέσεις.

Ωστόσο, τα κεφαλαιακά «μαξιλάρια» ενδέχεται να αρχίσουν να μειώνονται σταδιακά το 2026, καθώς οι τράπεζες προχωρούν σε αυξημένες διανομές προς τους μετόχους ή σε νέες εξαγορές με στόχο την ενίσχυση του μεγέθους και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους, καταλήγει η DBRS.