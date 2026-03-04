ElvalHalcor: €3,6 δισ. τζίρος, €109 εκατ. κέρδη

Η χρήση 2025 για την ElvalHalcor (ΕΛΧΑ) αποτυπώνει μια βιομηχανία που λειτουργεί με πειθαρχία κεφαλαίου, υψηλή παραγωγική ένταση και ικανότητα απορρόφησης εξωγενών κραδασμών. Τα δημοσιευμένα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι ο όμιλος διατήρησε την οργανική του δυναμική, ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική του θέση και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το κεφάλαιο κίνησης, παρά τις πιέσεις από LME, scrap και δασμούς.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €3.614,5 εκατ., αυξημένος κατά 5,1% έναντι των €3.438,5 εκατ. του 2024. Η αύξηση προήλθε από υψηλότερους όγκους και από την άνοδο των μέσων τιμών μετάλλων. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 2,6%, με το αλουμίνιο να φτάνει τους 428 χιλ. τόνους (+3,4%) και τον χαλκό να αυξάνεται κατά 0,5%.

Οι μέσες τιμές στο LME κινήθηκαν ανοδικά. Το αλουμίνιο διαμορφώθηκε στα €2.333/τόνο (+4,3%) και ο χαλκός στα €8.801/τόνο (+4,1%). Η επίδραση αυτή ενίσχυσε τον τζίρο, αλλά αύξησε και τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης, κάτι που φαίνεται καθαρά στον ισολογισμό.

Σε επίπεδο οργανικής κερδοφορίας, το προσαρμοσμένο EBITDA (a-EBITDA) διατηρήθηκε στα €236,0 εκατ., σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τα €237,5 εκατ. του 2024. Το reported EBITDA ανήλθε σε €226,1 εκατ., έναντι €242,7 εκατ. το προηγούμενο έτος. Το EBIT διαμορφώθηκε στα €156,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων παρέμειναν στα €109,5 εκατ., με κέρδη ανά μετοχή €0,2761.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν αμετάβλητα παρά τη μείωση του reported EBITDA. Η εξήγηση βρίσκεται στην καλή διαχείριση και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους. Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα υποχώρησε κατά 20%, στα €35,9 εκατ. από €44,9 εκατ., αποτέλεσμα τόσο χαμηλότερων επιτοκίων όσο και μικρότερου δανεισμού.

Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά €38,1 εκατ., στα €605,3 εκατ., από €643,4 εκατ. στο τέλος του 2024. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €659,2 εκατ.. Με βάση EBITDA €226,1 εκατ., ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώνεται κοντά στο 2,7x, επίπεδο διαχειρίσιμο για τέτοιο όμιλο έντασης κεφαλαίου.

Στον ισολογισμό, τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €1,108 δισ., από €1,052 δισ. το 2024. Με τρέχουσα κεφαλαιοποίηση €1,38 δισ. και τιμή €3,68, η μετοχή αποτιμάται περίπου στο 1,25x της καθαρής θέσης. Η επιχειρηματική αξία (EV) προσεγγίζει τα €1,99 δισ., οδηγώντας σε πολλαπλασιαστή EV/EBITDA στο 8,8x.

Στο αλουμίνιο, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €1.850,2 εκατ., με a-EBITDA €148,7 εκατ., αυξημένο κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Το EBIT έφτασε τα €94,1 εκατ.. Ο κλάδος πέτυχε βελτίωση περιθωρίων παρά το υψηλό ενεργειακό κόστος και την άνοδο scrap. Οι επενδύσεις ύψους €52,3 εκατ. στη θερμή έλαση και στη Symetal ενίσχυσαν την παραγωγική ευελιξία και το μείγμα προϊόντων.

Στον χαλκό, οι πωλήσεις ανήλθαν σε €1.764,3 εκατ. (+3,3%), με a-EBITDA €87,3 εκατ. και EBIT €62,7 εκατ.. Παρά τη μείωση οργανικής κερδοφορίας, οι όγκοι σε bus bars αυξήθηκαν κατά 10,9% και στους σωλήνες κατά 4,8%, με ώθηση από data centers και ενεργειακά δίκτυα. Οι κεφαλαιακές δαπάνες του κλάδου ανήλθαν σε €29,1 εκατ., εκ των οποίων €18,0 εκατ. στη Sofia Med και €10,2 εκατ. στη διέλαση χαλκού.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί το κεφάλαιο κίνησης. Τα αποθέματα αυξήθηκαν στα €983,6 εκατ. από €802,0 εκατ., λόγω υψηλότερων τιμών LME και πρώτων υλών. Αυτό εξηγεί γιατί οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα €165,8 εκατ., έναντι €263,1 εκατ. το 2024. Παρά όμως τη μείωση αυτή, ο όμιλος χρηματοδότησε επενδύσεις €82,3 εκατ. και κατέβαλε μέρισμα €33,8 εκατ., αυξημένο κατά 125% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα €0,11 ανά μετοχή για το 2026. Στην τρέχουσα τιμή, αυτό αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 3%, με περιθώριο βελτίωσης εφόσον σταθεροποιηθεί το κεφάλαιο κίνησης.

Σε επίπεδο αποδοτικότητας, το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώνεται περίπου στο 3% επί πωλήσεων, ενώ η απόδοση ιδίων κεφαλαίων κινείται κοντά στο 9–10%, λαμβάνοντας υπόψη καθαρά κέρδη €109,5 εκατ. και ίδια κεφάλαια €1,108 δισ. Ο συνδυασμός απομείωσης δανεισμού και σταθερής κερδοφορίας ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία.

Διαγραμματικά η μετοχή έχει βρεθεί να χάνει και από την γεωπολιτική ένταση έως και ένα -28% από τα πρόσφατα υψηλά της διασπώντας καθοδικά τις στηρίξεις των €4,415 και των €4,00. Η επόμενη βάση αγοραστών εντοπίζεται στη ζώνη των €3,60 με €3,53 ευρώ. Στην περίπτωση που σταματήσει την πτώση θα δώσει ανοδικό retracement πρός τα €4,10.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

March 4, 2026