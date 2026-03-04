Sell off στα χρηματιστήρια του Κόλπου με το άνοιγμα τους: Τα «έσωσε» το πλαφόν του -5%

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν την Τετάρτη 4/3 οι αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά την επανέναρξη των συναλλαγών, μετά τη διήμερη αναστολή λειτουργίας που είχε επιβληθεί στον απόηχο επιθέσεων με drones και πυραύλους από το Ιράν.

Ο γενικός δείκτης στο Χρηματιστήριο του Ντουμπάι κατέγραφε απώλειες της τάξης του 4,9%, κατευθυνόμενος προς τη χειρότερη ημερήσια επίδοση από τον Μάιο του 2022. Παράλληλα, ο βασικός δείκτης στο Χρηματιστήριο του Άμπου Ντάμπι υποχωρούσε άνω του 3%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση από τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης Nasdaq UAE 20 κατέγραφε απώλειες 4,3%.

Σε επίπεδο μετοχών, στο Ντουμπάι τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η Emirates NBD, με τη μετοχή της να χάνει 5,2%. Στο Άμπου Ντάμπι, οι τίτλοι της Al Buhaira National Insurance Company και της Umm Al Qaiwain General Investments σημείωσαν πτώση 9,6% και 8,7% αντίστοιχα.

Εχθές το απόγευμα, οι διοικήσεις των δύο χρηματιστηρίων ανακοίνωσαν την προσωρινή προσαρμογή των ημερήσιων ορίων πτώσης των μετοχών στο -5%, επιχειρώντας να περιορίσουν τη μεταβλητότητα και να αποτρέψουν ακραίες διακυμάνσεις στην αγορά.