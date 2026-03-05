Έρευνα-iwg:-Η-υβριδική-εργασία-ενισχύει-την-καριέρα-των-γυναικών

Η έρευνα της IGW αναδεικνύει πως η υβριδική εργασία μπορεί να λειτουργήσει καθοριστικά στην εξέλιξη της επαγγελματικής πορείας των γυναικών

Τον καθοριστικό ρόλο της υβριδικής εργασίας στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αναδεικνύει νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG), παγκόσμια πλατφόρμα υβριδικής εργασίας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και το εφετινό μήνυμα #GiveToGain.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η οποία διεξήχθη από την Censuswide σε δείγμα 2.002 γυναικών εργαζομένων σε γραφεία στο Ηνωμένο Βασίλειο (30.01.2026 έως τις 05.02.2026), το 66% των γυναικών δηλώνει ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική τους πορεία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 79% για τις Millennials και στο 76% για τη γενιά Gen Z.

Παράλληλα, το 77% των γυναικών αναφέρει ότι δύσκολα θα αποδεχόταν μια θέση εργασίας που δεν προσφέρει υβριδικό μοντέλο απασχόλησης, γεγονός που καταδεικνύει ότι η ευελιξία αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 66% των γυναικών θεωρεί πως η ευέλικτη εργασία βελτιώνει τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων με συναδέλφους, ενώ το 62% δηλώνει ότι δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες μάθησης από γυναίκες που κατέχουν ήδη ηγετικές θέσεις.

Σύμφωνα με την IWG, η υβριδική εργασία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και κατά 12%, ενώ το 69% των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ευέλικτες πρακτικές αναφέρει βελτίωση στην απόδοση των ομάδων τους.

Ταυτόχρονα, η μείωση των καθημερινών μετακινήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Το 73% δηλώνει ότι είναι πιθανότερο να παραμείνει σε έναν οργανισμό που περιορίζει τον χρόνο μετακίνησης, ενώ το 64% αναφέρει ότι η ευελιξία τού επέτρεψε να συνεχίσει να εργάζεται παρά τις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Όπως επισημαίνεται, η πρόσβαση σε ευέλικτους χώρους εργασίας κοντά στον τόπο κατοικίας ενισχύει τη συνεργασία, τη δικτύωση και την επαγγελματική εξέλιξη, συμβάλλοντας παράλληλα στην αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι, πρόσφατη έρευνα της IWG δείχνει ότι η ευέλικτη εργασία μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα έως και κατά 12%, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες ακαδημαϊκές μελέτες που κατέγραψαν αύξηση 3% έως 4%. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν ότι η ευελιξία συνδέεται άμεσα με μετρήσιμα οφέλη στην απόδοση της επιχείρησης.

Η ευελιξία ως προϋπόθεση για τη διατήρηση του γυναικείου ταλέντου

Πιο αναλυτικά, σχεδόν οκτώ στις δέκα γυναίκες (77%) δηλώνουν ότι δεν θα εξέταζαν σοβαρά πρόταση απασχόλησης χωρίς υβριδικό μοντέλο εργασίας, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η απουσία ευελιξίας περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να προσελκύσουν και να διατηρήσουν υψηλού επιπέδου στελέχη. Μόλις το 7% αναφέρει ότι η ευελιξία δεν αποτελεί παράγοντα λήψης απόφασης.

Η υβριδική εργασία ενισχύει ουσιαστικά και τη δέσμευση των εργαζομένων, καθώς τρεις στις τέσσερις γυναίκες (73%) δηλώνουν ότι είναι πιθανότερο να παραμείνουν σε έναν οργανισμό που τους δίνει τη δυνατότητα να περιορίσουν τον χρόνο καθημερινής μετακίνησης. Παράλληλα, το 64% αναφέρει ότι η ευελιξία τους επέτρεψε να παραμείνουν ενεργές στην αγορά εργασίας, ενώ υπό διαφορετικές συνθήκες ενδέχεται να είχαν αποχωρήσει λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν ευέλικτα μοντέλα εργασίας διασφαλίζουν συνέχεια, συσσωρευμένη εμπειρία και σταθερή συμμετοχή στο ανθρώπινο δυναμικό, παράγοντες καθοριστικούς για την ενίσχυση της παραγωγικότητας σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η υβριδική εργασία ενισχύει ταυτόχρονα την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών και την απόδοση των επιχειρήσεων. Όταν οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε ευέλικτα μοντέλα εργασίας και σε επαγγελματικούς χώρους κοντά στον τόπο κατοικίας τους, διαμορφώνονται, για τις ίδιες, καλύτερες προοπτικές ανέλιξης και ενισχύουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας. Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις βελτιώνουν τη συνεργασία, ενθαρρύνουν την καινοτομία, αυξάνουν τη διατήρηση στελεχών και αναβαθμίζουν τη συνολική παραγωγικότητά τους.

Οι μεγάλες καθημερινές μετακινήσεις εμποδίζουν την πρόοδο

Η δυνατότητα να εργάζονται από τον χώρο που τις εξυπηρετεί περισσότερο, ανοίγει νέους ορίζοντες για τις γυναίκες. Όταν, όμως, καλούνται να μετακινούνται μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές προς τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, συχνά με σημαντική οικονομική και χρονική επιβάρυνση, οι επιπτώσεις είναι άμεσες τόσο στην προσωπική τους ζωή όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Επτά στις δέκα γυναίκες (68%) δηλώνουν ότι οι μετακινήσεις περιορίζουν τον χρόνο για προσωπική ζωή και φροντίδα της ευεξίας τους, ενώ το 64% αναφέρει ότι δυσκολεύεται να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ εργασίας και λοιπών υποχρεώσεων. Παράλληλα, το 67% σημειώνει ότι διαθέτει λιγότερο χρόνο για την οικογένεια.

Οι συνέπειες είναι πολύπλευρες. Το 61% αναφέρει μειωμένα αποθέματα ενέργειας και χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας στην εργασία, ενώ το 56% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να διατηρήσει το κίνητρό του όταν βρίσκεται στο γραφείο. Παράλληλα, το 41% εκτιμά ότι οι συνθήκες αυτές περιορίζουν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές εξέλιξης στην καριέρα του. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 53% στις ηλικίες 18 έως 24 ετών, μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στη διαμόρφωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Η μείωση των πιέσεων που συνδέονται με τις καθημερινές μετακινήσεις επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση και περισσότερη ενέργεια στην εργασία τους, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους. Πρόκειται για όφελος τόσο για τις ίδιες όσο και για τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται.

Οφέλη για τις επιχειρήσεις

Η παροχή ευελιξίας στις γυναίκες εργαζόμενες αποδεικνύεται επωφελής και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το 69% των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ευέλικτες πρακτικές αναφέρει βελτίωση στην παραγωγικότητα των ομάδων τους, ενώ το ίδιο ποσοστό εκτιμά ότι οι πολιτικές αυτές έχουν ενισχύσει την ικανότητά τους να προσελκύουν και να διατηρούν κορυφαία στελέχη.

Παράλληλα, μελέτη της McKinsey αποκάλυψε ότι οι εταιρείες στις οποίες η εκπροσώπηση των γυναικών υπερβαίνει το 30% έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πιθανότητα να σημειώσουν οικονομικά εξαιρετικές επιδόσεις σε σχέση με οργανισμούς που η γυναικεία συμμετοχή είναι χαμηλότερη.

Δηλώσεις

Η Fatima Koning, CCO της International Workplace Group Plc, δήλωσε: «Η πρόσφατη μελέτη της IWG επιβεβαιώνει ότι όταν οι επιχειρήσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στις γυναίκες εργαζόμενες, αποκομίζουν υψηλότερη απόδοση. Το εύρημα αυτό αντικατοπτρίζει το φετινό μήνυμα της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, «Give to Gain». Η ευελιξία δεν αυξάνει μόνο την παραγωγικότητα και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ενδυναμώνει επίσης τη συνεργασία, καλλιεργεί την αυτοπεποίθηση και διευρύνει την πρόσβαση σε ανώτερα επίπεδα ηγεσίας, βοηθώντας τις γυναίκες να παραμένουν ενεργές και να εξελίσσονται στον εργασιακό χώρο. Η ευελιξία δεν αποτελεί πλέον προαιρετική παροχή, αλλά βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των γυναικών στην εργασία».

Ο Mark Dixon, διευθύνων σύμβουλος της International Workplace Group Plc, δήλωσε: «Όταν οι εργαζόμενοι μπορούν να εργάζονται πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους , σε σύγχρονους και επαγγελματικούς χώρους, απολαμβάνουν πολλά περισσότερα από την ευελιξία. Η υβριδική εργασία δημιουργεί νέες ευκαιρίες για συνεργασία και επαγγελματική εξέλιξη, μειώνοντας παράλληλα το βάρος των μακρινών καθημερινών μετακινήσεων. Για τις γυναίκες, η ευέλικτη εργασία λειτουργεί ως καταλύτης επαγγελματικής ανάπτυξης».

--