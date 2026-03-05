Ίδρυμα-Στέλιος-Χατζηιωάννου:-Δωρεά-10-εκατ.-ευρώ-στο-ΕΣΥ-για-47-μικρά-νησιά-της-Ελλάδας

«Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο σε γιατρούς να επιλέξουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά της χώρας», δήλωσε ο Sir Στέλιος Χατζηιωάνννου.

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου προχωρά σε μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά της Ελλάδας, διαθέτοντας 10 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα 7 ετών για την ενίσχυση της παραμονής 80 ιατρών σε 47 μικρά νησιά της χώρας με τις μικρότερες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τα 47 αυτά νησιά εξυπηρετούνται από Περιφερειακά και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία τις μικρότερες δηλαδή μονάδες υγείας στην Ελλάδα, και δεν αφορά νησιά που έχουν ιατρικά κέντρα ή μεγαλύτερες δομές υγείας.

Η σχετική σύμβαση δωρεάς υπογράφηκε σήμερα σε ειδική τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Sir Στέλιο Χατζηιωάννου και τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από τη βαθιά και μακροχρόνια σύνδεση του Ιδρυτή, Sir Στέλιου Χατζηιωάννου, με τη μικρή νησιωτική Ελλάδα και από την αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μικρές νησιωτικές κοινωνίες στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας.

Στόχος της δωρεάς είναι να δοθεί ουσιαστικό και σταθερό κίνητρο, με ορίζοντα επταετίας, για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού στις υγειονομικές δομές των Μικρών Νησιών της Ελλάδας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης: «Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Και έρχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα, που δεν είναι άλλο από τη στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων σε 47 πολύ μικρά νησιά, όπου είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης ιατρών για όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρά το γεγονός ότι ως ελληνικό Δημόσιο έχουμε δώσει σημαντικά πρόσθετα κίνητρα για γιατρούς να πάνε σε αυτά τα νησιά».

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Τα μικρά νησιά της Ελλάδας αντιμετωπίζουν διαχρονικά δυσκολίες στη στελέχωση των μικρών δομών υγείας. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, ειδικά στα τουριστικά νησιά, και οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής στα ακριτικά νησιά συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους γιατρούς που σκέφτονται να υπηρετήσουν εκεί.

Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο σε γιατρούς να επιλέξουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά της χώρας. Το συμπληρωματικό καθαρό επιμίσθιο των 1.500 ευρώ τον μήνα μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά για έναν γιατρό που σκέφτεται να μετακινηθεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή και να στηρίξει μια μικρή κοινότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο κινήτρων για επτά χρόνια, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».

Η χρηματοδότηση προβλέπει οικονομική ενίσχυση καθαρών αποδοχών 1.500 ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες τον χρόνο, σε συνολικά 80 ιατρούς και αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν με φυσική παρουσία στις δομές υγείας των 47 αυτών νησιών. Το ποσό καταβάλλεται από το Ελληνικό κράτος, κατόπιν της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, επιπλέον των σημερινών αποδοχών τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, διπλασιάζοντας σχεδόν το καθαρό τους εισόδημα στα περίπου 3.000 ευρώ μηνιαίως, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην κάλυψη του αυξημένου κόστους διαβίωσης και στέγασης στα μικρά νησιά.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης, προλογίζοντας την τελετή, ανέφερε από την πλευρά του: «Από μία ιδέα, που μόλις έξι μήνες πριν συζητήσαμε, τώρα χάρη στη διάθεση, την πρωτοβουλία του ίδιου του Στέλιου Χατζηιωάννου και φυσικά την ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας, φτάνουμε στην υπογραφή αυτής της δωρεάς, που δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική, γιατί στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 47 μικρά ελληνικά νησιά».

Ο Υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Με τη σημερινή δωρεά ερχόμαστε να καλύψουμε ένα ουσιαστικό μας πρόβλημα. Σε αυτά τα 47 νησιά είτε δεν βρίσκουμε καθόλου γιατρούς συνήθως είτε αναγκαζόμαστε και μετακινούμε γιατρούς από γειτονικά νησιά, από άλλα Κέντρα Υγείας, με τη δυσκολία και τους χρονικούς περιορισμούς που αυτό έχει, είτε αναγκαζόμαστε και ζητάμε τη συνδρομή του ελληνικού Στρατού και χρησιμοποιούμε οπλίτες».

Η πρωτοβουλία ενίσχυσης της δημόσιας υγείας στα μικρά νησιά της Ελλάδας εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική του Ιδρύματος: να συμβάλλει, εκεί όπου υπάρχει κοινωνική ανάγκη, με λύσεις που έχουν σταθερό ορίζοντα και θεσμική συνέχεια . Σε ένα πλαίσιο όπου το κράτος οφείλει να εφαρμόζει ενιαίες πολιτικές σε όλη την επικράτεια και μια ιδιωτική επιχείρηση δεν μπορεί να παρέμβει στο δημόσιο σύστημα υγείας, η άμεση δράση και η διακριτική ευχέρεια ενός ιδιώτη δωρητή μπορούν, για πρώτη φορά, να δώσουν μια στοχευμένη και πρακτική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την προσπάθεια της Πολιτείας.

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης των θέσεων, της επιλογής των γιατρών για κάθε νησί και της καταβολής των ποσών στους δικαιούχους, πραγματοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και τις αρμόδιες Υγειονομικές Περιφέρειες, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δωρεάς. Σύντομα θα δημοσιευθεί διαδικασία υποβολής αιτήσεων online.

Σχετικά με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο την υποστήριξη κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων σε χώρες όπου έχει δραστηριοποιηθεί ο ιδρυτής του, Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Γαλλία και το Μονακό. Το Ίδρυμα προσφέρει στην κοινωνία με τους ακόλουθους τρόπους:

• Μέσω της πρωτοβουλίας «Φαγητό από Καρδιάς» βοηθά μεγάλο αριθμό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσμενείς οικονομικές συνθήκες σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Γαλλία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και προσφέρει κάθε εργάσιμη ημέρα σνακ σε ευάλωτες ομάδες, διανέμοντας κατά μέσο όρο 300.000 σνακ σε 150.000 επισκέπτες μηνιαία.

• Διοργανώνει συνολικά 7 βραβεία επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Μονακό.

• Χρηματοδοτεί υποτροφίες, βοηθώντας νέους να φοιτήσουν σε σχολικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, BCA College και ΩMEGA Yachting Academy στην Αθήνα, University of Cyprus στην Κύπρο, London School of Economics και Bayes Business School, City University of London στο Ηνωμένο Βασίλειο.

• Διαθέτει δωρεάν την αίθουσα συνεδρίων Stelios Foundation Conference Hall, χωρητικότητας μέχρι 200 ατόμων, προς χρήση σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το θρυλικό κτίριο που στεγάζει την αίθουσα στην οδό Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα ανακαινίστηκε πλήρως από το Ίδρυμα και εγκαινιάστηκε το φθινόπωρο του 2023.