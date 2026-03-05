ΑΑΔΕ: Πτώση εσόδων από μεταβιβάσεις ακινήτων, αύξηση από γονικές παροχές – δωρεές

Μειωμένα ήταν το 2025 τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου από τις μεταβιβάσεις ακινήτων, ενώ αντιθέτως τα έσοδα από τους φόρου γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών σημείωσαν αύξηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει μια κόπωση στις αγοραπωλησίες κατοικιών και οικοπέδων αλλά και την τόνωση του ενδιαφέροντος για τις γονικές παροχές, λόγω και του αυξημένου αφορολογήτου ορίου των 800.000 ευρώ για τους συγγενείς πρώτου βαθμού.

Η επιβράδυνση του ρυθμού των μεταβιβάσεων ακινήτων αποδίδεται από παράγοντες της κτηματαγοράς, στην «κούρσα» των τιμών αλλά και στο αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, το οποίο σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, δυσκολεύουν τις νέες αγορές ακινήτων.

Επίσης μεγάλος αριθμός συναλλαγών αφορά στην αγορά πρώτης κατοικίας η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης για ποσά έως 200.000 ευρώ (άγαμοι) ή 250.000 ευρώ (έγγαμοι), με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί.

Οι δύο όψεις της κτηματαγοράς, αποτυπώνονται απόλυτα στα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εξέλιξη και τη διακύμανση των εσόδων από τη φορολογία στα ακίνητα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

*Τα έσοδα από τους φόρους στις μεταβιβάσεις ακινήτων διαμορφώθηκαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση κατά 48,56 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 7,4%. Στις οικοδομές τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης μειώθηκαν κατά 6,3% – στα 503,45 εκατ. ευρώ από 537,29 εκατ. ευρώ – ενώ μεγαλύτερη ήταν η πτώση στις εισπράξεις από τους φόρους στις μεταβιβάσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, οι οποίες υποχώρησαν κατά 12,35% – στα 104,48 εκατ. ευρώ το 2025 από 119,2 εκατ. ευρώ το 2024.

*Στον αντίποδα, με αυξητικούς ρυθμούς κινήθηκαν το 2025 τα έσοδα από τους φόρους στις γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές, καθώς τα έσοδα που εισέρευσαν στα κρατικά ταμεία ανήλθαν σε 266,03 εκατ. ευρώ, από 235,09 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 13%.

Σωρευτικά πάντως, τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία ακινήτων παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα καθώς η πτώση των εισπράξεων από τις αγοραπωλησίες αντισταθμίστηκε από την αύξηση στις γονικές παροχές και κληρονομιές.

Σημειώνεται ότι ο φετινός προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένα έσοδα από φόρους σε μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ακινήτων, που συνολικά αγγίζουν τα 900 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, από τις αγοραπωλησίες ακινήτων προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν φόροι 653 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Επιμέρους στοιχεία

Το 2025 μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ υποβλήθηκαν περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων ενώ με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα συνολικής αξίας που υπερβαίνει τα 4,2 δισ. ευρώ.

Οι ακριβότερες αγοραπωλησίες ακινήτων έλαβαν χώρα σε: Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Αλιμο, Κολωνάκι, Φιλοθέη, Σπέτσες και Κέα.

Ο Δήμος Αθηναίων βρέθηκε στην πρώτη θέση με 5.816 αγοραπωλησίες ακινήτων. Η συνολική αξία τους αγγίζει τα 626 εκατ. ευρώ. Η μέση αξία των 41.743 ακινήτων που μεταβιβάστηκαν το 2025 ανέρχεται 100.770 ευρώ. Όσον αφορά στο είδος των ακινήτων, τα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και αναρτηθεί στο Μητρώο δείχνουν ότι:

-21.354 είναι διαμερίσματα συνολικής αξίας 2,25 δισ. ευρώ

-4.278 μονοκατοικίες συνολικής αξίας 451,11 εκατ. ευρώ

-6.566 οικόπεδα συνολικής αξίας 729,5 εκατ. ευρώ

-3.394 είναι ακίνητα επαγγελματικής στέγης αξίας 589,37 εκατ. ευρώ, και:

-1.958 είναι θέσεις στάθμευσης αξίας 23,8 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών

Όσον αφορά στις τιμές, η Τράπεζα της Ελλάδος, εκτιμά ότι η άνοδος θα συνεχιστεί φέτος αλλά με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Με κριτήριο τη παλαιότητα τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τα παλαιά διαμερίσματα, ηλικίας άνω των πέντε ετών με άνοδο 7,7%, έναντι 7,3% για τα νέα.

Σε γεωγραφικό επίπεδο υψηλότερους ρυθμούς αύξησης σε σχέση με τον μέσο όρο της χώρας εμφάνισαν η Θεσσαλονίκη, οι άλλες μεγάλες πόλεις και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας με 9,7%, 8,5% και 8,9% ενώ οι τιμές στην Αθήνα έτρεξαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 6,1%.