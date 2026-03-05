Ανάκαμψη στις ασιατικές αγορές – Άνοδος ρεκόρ μέχρι και +12% στη Νότια Κορέα

Η χρηματιστηριακή αγορά της Νότιας Κορέας κατέγραψε ισχυρή ανάκαμψη την Πέμπτη, μετά τη δραματική πτώση της προηγούμενης ημέρας. Ο δείκτης KOSPI σημείωσε άνοδο έως και 12% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πριν περιορίσει τα κέρδη του κοντά στο 10%, καταγράφοντας μία από τις καλύτερες ημερήσιες επιδόσεις των τελευταίων ετών.

Στην άνοδο συνέβαλαν καθοριστικά οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ημιαγωγών, με τις μετοχές της SK Hynix και της Samsung Electronics να εκτινάσσονται πάνω από 15% και 14% αντίστοιχα. Παράλληλα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ σημείωσε άνοδο άνω του 11%. Η έντονη μεταβλητότητα οδήγησε μάλιστα το Korea Exchange σε προσωρινή αναστολή της διαπραγμάτευσης τόσο στον KOSPI όσο και στον KOSDAQ.

Η ανάκαμψη έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη βουτιά 12% του KOSPI — τη χειρότερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του δείκτη. Σύμφωνα με τον αναλυτή αγορών Daniel Yoo της Yuanta Securities, η απότομη αυτή μεταστροφή δεν οφείλεται σε αλλαγή των θεμελιωδών οικονομικών δεδομένων, αλλά κυρίως σε τεχνικούς παράγοντες. Όπως εξήγησε, κύμα αναγκαστικών πωλήσεων λόγω margin calls από ιδιώτες επενδυτές είχε προκαλέσει τη μαζική πτώση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ενώ όταν αυτές οι θέσεις έκλεισαν, η αγορά άρχισε να ανακάμπτει.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

KOSPI (Νότια Κορέα) : περίπου 5.583,90 μονάδες , άνοδος περίπου +9,6% μετά από πτώση -12% την προηγούμενη ημέρα .

: περίπου , άνοδος περίπου μετά από πτώση . KOSDAQ (Νότια Κορέα) : άνοδος πάνω από +11% .

: άνοδος . Nikkei 225 (Ιαπωνία) : άνοδος περίπου +2,7% .

: άνοδος περίπου . Hang Seng Index (Χονγκ Κονγκ) : άνοδος περίπου +1% .

: άνοδος περίπου . CSI 300 (Κίνα) : άνοδος περίπου +0,86% .

: άνοδος περίπου . S&P/ASX 200 (Αυστραλία) : περίπου +0,4% .

: περίπου . TAIEX (Ταϊβάν): άνοδος πάνω από +4%.

Αναλυτές επισημαίνουν επίσης ότι η αρχική αναταραχή στις αγορές προκλήθηκε από τις ανησυχίες για πιθανή άνοδο των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω της κλιμάκωσης των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Η Raisah Rasid της JPMorgan Asset Management σημείωσε ότι η Νότια Κορέα, ως μεγάλος εισαγωγέας αργού πετρελαίου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αυξήσεις των ενεργειακών τιμών, καθώς αυτές μπορούν να επιβαρύνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, καθώς οι τιμές του πετρελαίου άρχισαν να σταθεροποιούνται, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε και οι κορεατικές μετοχές ανέκαμψαν.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Scott Bessent ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών μεταφορών μέσω του Περσικού Κόλπου, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι προοπτικές για τον κλάδο των ημιαγωγών παραμένουν ισχυρές, καθώς η ζήτηση για μνήμες αναμένεται να παραμείνει αυξημένη τα επόμενα χρόνια. Οι εταιρείες Samsung Electronics και SK Hynix αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό του δείκτη KOSPI, γεγονός που ενισχύει τη σημασία του κλάδου για την πορεία της κορεατικής αγοράς.

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκαν και οι περισσότερες αγορές της Ασίας. Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο περίπου 2,7%, ενώ ο Hang Seng Index στο Χονγκ Κονγκ και ο κινεζικός CSI 300 κατέγραψαν επίσης κέρδη. Ισχυρή άνοδο σημείωσε και η αγορά της Ταϊβάν, με τον δείκτη TAIEX να ενισχύεται πάνω από 4%.

Παρά την ανάκαμψη, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα ενδέχεται να παραμείνει αυξημένη όσο συνεχίζονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, ιδιαίτερα με φόντο τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Στο μεταξύ, το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται και στην οικονομική πολιτική της Κίνα, όπου η κυβέρνηση, στο πλαίσιο της ετήσιας πολιτικής συνόδου γνωστής ως Two Sessions, έθεσε στόχο ανάπτυξης για το 2026 μεταξύ 4,5% και 5%, τον χαμηλότερο των τελευταίων δεκαετιών. Η απόφαση αντανακλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, όπως οι αποπληθωριστικές πιέσεις και οι εμπορικές εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, θετικό κλίμα επικράτησε και στη Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι βασικοί δείκτες της Wall Street κινήθηκαν ανοδικά. Ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 0,49%, ο S&P 500 κατά 0,78% και ο Nasdaq Composite κατά 1,29%, με τις μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών — όπως οι Micron Technology, Advanced Micro Devices, Broadcom και Nvidia — να πρωταγωνιστούν στην άνοδο.