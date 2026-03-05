Αυξημένα-επίπεδα-ασφαλείας-στην-Κύπρο,-εκτός-στόχων-του-Ιράν-η-Τουρκία

Κλιμακώνονται μέρα με την μέρα οι προετοιμασίες των κυπριακών Αρχών σε επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς ο χθεσινός εντοπισμός ύποπτων αντικειμένων τόσο νωρίς το πρωί, όσο και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο την απογείωση δύο εκ των τεσσάρων ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών που σταθμεύουν στο νησί, για να προβούν σε αναγνωριστικές επιχειρήσεις, αλλά και την αναβάθμιση των μέτρων για την προστασία του νησιού, η οποία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Την ίδια ώρα, ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε χθες και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες σε «επαναξιολόγηση του ταξιδιού» τους προς την Μεγαλόνησο, αφού «επανεξετάστε τα ταξίδια σας στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας που μπορεί να προσφέρει η αμερικανική πρεσβεία στους Αμερικανούς που βρίσκονται στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή κυβέρνηση» τόνισε το Αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εκτός στόχων η Τουρκία

Εν τω μεταξύ, Αμερικανός Αξιωματούχος δήλωσε στη Wall Street Journal ότι ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε χθες, στόχευε τη βάση στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας.

Ωστόσο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις με ανακοίνωσή τους υποστήριξαν σήμερα ότι ο πύραυλος δεν είχε ως στόχο τη γειτονική χώρα, αφού «σεβόμαστε την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, είναι φίλη και γείτονας», όπως πρόσθεσαν.

Νωρίτερα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει χθες ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ κατέρριψαν τον πύραυλο, καθώς κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να καταδικάζει την επίθεση κατά της Τουρκίας.

Γενική δοκιμή

Σε κάθε περίπτωση, με τις επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή να κλιμακώνονται, όμως, σε γενική δοκιμή του συστήματος αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (SMS) προχώρησαν χθες το απόγευμα οι κυπριακές Αρχές, προχωρώντας σε κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, μπροστά στην κλιμάκωση των περιστατικών με στόχο την Μεγαλόνησο.

Κατά την εφαρμογή, τέθηκε σε λειτουργία το σύστημα ενημέρωσης των πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων, με το πρώτο SMS να αφορά σε οδηγίες προληπτικής αυτοπροστασίας στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Σύμφωνα με τις κυπριακές Αρχές, θα ακολουθήσουν άλλα δύο μηνύματα, ενώ το Υφυπουργείο Καινοτομίας, Έρευνας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου βρίσκεται σε συνεννόηση με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να εξεταστεί τεχνικά η δυνατότητα μείωσης του χρόνου αποστολής των μηνυμάτων.

Ταυτόχρονα, οι κυπριακές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας εφόσον χρειαστεί, ενώ υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν και οι υπόλοιποι τρόποι ενημέρωσης του κοινού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου ανάρτησε οδηγίες για την προετοιμασία σακιδίου έκτακτης ανάγκης καλύπτοντας τις πρώτες 72 ώρες, ενώ κινητικότητα υπάρχει αναφορικά και με τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας που υπάρχουν στο νησί, τα οποία ανέρχονται σε 2.500 θεωρητικά, καλύπτοντας περίπου 40% με 45% του πληθυσμού.

Μαζικές ακυρώσεις

Με αυτά τα δεδομένα, συνολικά 45 πτήσεις ματαιώθηκαν χθες από και προς τη Λάρνακα, σύμφωνα με τον πίνακα αφίξεων και αναχωρήσεων της ιστοσελίδας της διαχειρίστριας των Κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, όπως μεταδίδει το Sigmalive, δηλαδή δεν πραγματοποιήθηκαν 21 αφίξεις και 24 αναχωρήσεις.

Από πλευράς του ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας τόνισε πως δεν υπάρχει άμεση απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά την ένταση στην ευρύτερη περιοχή, συμπληρώνοντας ακόμη πως τα έργα αναβάθμισης της Αεροπορικής Βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» και της Ναυτικής Βάσης Ευάγγελος Φλωράκης συνεχίζονται κανονικά, καθώς αποτελούν σημαντικές υποδομές για τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.