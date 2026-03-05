Γεραπετρίτης-σε-συνεδρίαση-ΥΠΕΞ-της-ΕΕ-και-των-χωρών-του-Κόλπου:-Στήριξη-της-διπλωματίας-έναντι-του-πολέμου

Τη στήριξη της Ελλάδας προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας έναντι του πολέμου, εξέφρασε κατά την παρέμβασή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου.
Κύρια σημεία παρέμβασης του κ. Γεραπετρίτη:
- Έκφραση στήριξης προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου
- Επαναβεβαίωση της αλληλεγγύης στην Κύπρο
- Συνεργασία με τις επιτόπιες αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών
- Στήριξη επικράτησης της διπλωματίας έναντι του πολέμου
- Σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των αμάχων.
- Προστασία Θαλάσσιας ασφάλειας
