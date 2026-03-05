Γεραπετρίτης-σε-συνεδρίαση-ΥΠΕΞ-της-ΕΕ-και-των-χωρών-του-Κόλπου:-Στήριξη-της-διπλωματίας-έναντι-του-πολέμου

Τη στήριξη της Ελλάδας προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και την ανάγκη επικράτησης της διπλωματίας έναντι του πολέμου, εξέφρασε κατά την παρέμβασή του ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους ομολόγους τους από τις χώρες του Κόλπου.

Κύρια σημεία παρέμβασης του κ. Γεραπετρίτη:

Έκφραση στήριξης προς τους εταίρους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου

Επαναβεβαίωση της αλληλεγγύης στην Κύπρο

Συνεργασία με τις επιτόπιες αρχές για τον ασφαλή επαναπατρισμό των Ευρωπαίων πολιτών

Στήριξη επικράτησης της διπλωματίας έναντι του πολέμου

Σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία των αμάχων.

Προστασία Θαλάσσιας ασφάλειας



