ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Ξανά σε δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία – Έρχονται νέα σοκ

Το ΔΝΤ παρακολουθεί στενά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και θα ενσωματώσει τις εκτιμήσεις του στο World Economic Outlook που θα δημοσιευτεί τον Απρίλιο, πρόσθεσε.

Μήνυμα πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα δοκιμάσει την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας εξέπεμψε η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα προειδοποιώντας ότι «νέα σοκ σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη» θα συνεχίσουν να έρχονται.

Σύμφωνα με το -, αφού εξέφρασε την ανησυχία του ΔΝΤ για τη δυστυχία και την απώλεια ζωών που προκύπτουν από την κρίση στη Μέση Ανατολή, η Γκεοργκίεβα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να επηρεάσει τις τιμές της ενέργειας, το κλίμα της αγοράς, την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, «θέτοντας νέες προκλήσεις στα χέρια των υπευθύνων χάραξης νομισματικής πολιτικής παντού».

«Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο με πιο συχνά, πιο απροσδόκητα σοκ», επεσήμανε η Γκεοργκίεβα στην Μπανγκόκ. «Τις περισσότερες φορές, δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια ακριβώς θα είναι. Αλλά πάντα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να είμαστε έτοιμοι γι’ αυτά» πρόσθεσε.

«Οι αγορές» παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η κ. Γκεοργκίεβα.

«Όσο πιο γρήγορα τερματιστεί αυτή η καταστροφή τόσο καλύτερα θα είναι για όλο τον κόσμο», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε περίοδο όπου τα πράγματα θα είναι «ρευστά», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε «δυνητικά» να είναι «παρατεταμένη».

