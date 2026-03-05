Ενισχύεται-η-άμυνα-της-Κύπρου:-Ποιες-χώρες-στέλνουν-στρατιωτικές-δυνάμεις-μετά-την-Ελλάδα

Η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και των ΗΠΑ έχει προκαλέσει αυξημένες εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Η κλιμάκωση των τελευταίων ημερών έχει ήδη επηρεάσει το νησί, καθώς η βρετανική στρατιωτική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι δέχθηκε επίθεση με drone, γεγονός που προκάλεσε εκκενώσεις και υψηλό συναγερμό.

Οι ελληνικές δυνάμεις

Από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στέλνοντας στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο για την προστασία του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, έφτασαν στην περιοχή οι ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά».



Η φρεγάτα «Κίμων», πρώτης γραμμής μονάδα τύπου FDI HN (Belharra) του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελεί την πιο σύγχρονη αντιαεροπορική πλατφόρμα του ελληνικού στόλου. Διαθέτει 32 κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, οι οποίοι παρέχουν δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας.



Την ίδια ώρα, η φρεγάτα «Ψαρά» (κλάσης MEKO 200HN) διαθέτει πυραύλους ESSM για αντιαεροπορική άμυνα μέσης εμβέλειας, σύστημα CIWS Phalanx για εγγύς προστασία και ολοκληρωμένα ραντάρ επιτήρησης.



Ιδιαίτερη σημασία, ωστόσο, έχει η παρουσία του ελληνικής ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου «Κένταυρος», που έχει ενσωματωθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού.



Σημειώνεται πως η βοήθεια της Αθήνας περιλαμβάνει και την αποστολή τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper, τα οποία έχουν ήδη σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενισχύοντας την αεροπορική άμυνα.

Ποιες άλλες χώρες στέλνουν δυνάμεις στην Κύπρο

Μετά την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου τη Δευτέρα (2/3), το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε άμεσα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Κιρ Στάρμερ αποστέλλονται στην περιοχή ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού, εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet για την αντιμετώπιση εναέριων απειλών, καθώς και το αντιτορπιλικό HMS Dragon.

Το πολεμικό πλοίο, το οποίο αναμένεται να αποπλεύσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα αφού φορτωθεί με πυρομαχικά, θα ενισχύσει τις ναυτικές επιχειρήσεις και την προστασία της περιοχής.

Την ίδια ώρα η Γαλλία ανακοίνωσε την άφιξη της φρεγάτας πολλαπλών αποστολών στα ανοικτά της Κύπρου, ως μέρος των στρατιωτικών ενισχύσεων που στέλνει στη χώρα για την ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Μαζί με τη φρεγάτα, αποστέλλονται αντιπυραυλικά συστήματα και συστήματα anti-drone για την προστασία της Κύπρου από ενδεχόμενες εναέριες απειλές.

📍Méditerranée orientale | Arrivée d’une frégate multi-missions au large de Chypre ⚓ ➡️ Engagement 🇫🇷 en coordination avec nos alliés européens en soutien de 🇨🇾, dont le territoire a été ciblé 🛡️ Solidarité européenne et contribution à la stabilité régionale. pic.twitter.com/RjJgOQwOmw — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) March 5, 2026

Ακόμα, όπως έγινε γνωστό σήμερα, η Ισπανία θα αποστέλλει τελικά τη φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» στην Ανατολική Μεσόγειο για να προσφέρει προστασία στην Κύπρο.

Πρόκειται για το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού. Στην αποστολή της, η φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» θα αναλάβει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας», ενώ θα παρέχει βοήθεια σε «επιχειρήσεις απομάκρυνσης μη στρατιωτικού προσωπικού» από περιοχές κινδύνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας, η φρεγάτα, η οποία αρχικά συμμετείχε σε ναυτικές επιχειρήσεις στη Βαλτική Θάλασσα, αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Κρήτης γύρω στις 10 Μαρτίου, ενισχύοντας τις διεθνείς προσπάθειες ασφάλειας στην περιοχή.

Ιταλία και Ολλανδία επίσης στέλνουν ναυτική δύναμη για την προστασία της Κύπρου τις επόμενες ημέρες.

«Ιταλοί, Γάλλοι, Ολλανδοί, Ισπανοί, θα στείλουμε πιθανότατα βοήθεια στην Κύπρο, σε επίπεδο ασφαλείας», δήλωσε στην ιταλική βουλή ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι Γκουίντο Κροζέτο.

«Το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΕ προβλέπει την στήριξη χώρας μέλους που δέχεται επίθεση. Μαζί με χώρες, όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Γαλλία, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να στείλουμε ναυτικές μονάδες για την προστασία της Κύπρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.