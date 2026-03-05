Επ.-Ανταγωνισμού:-Ολοκληρώθηκε-η-δημόσια-διαβούλευση-για-την-έρευνα-στις-τραπεζικές-καταθέσεις

Η προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2026.

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, η δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την Έρευνα στις Τραπεζικές Καταθέσεις. Η διαβούλευση βασίστηκε στην Ενδιάμεση Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2025 και είναι διαθέσιμη εδώ. Με τη δημοσίευση της Ενδιάμεσης Έκθεσης η ΕΑ κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να καταθέσουν τις θέσεις τους μέσω υπομνημάτων ή/και διά της συμμετοχής τους στην τηλεδιαβούλευση. Η προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων παρατείνεται μέχρι 31 Μαρτίου 2026.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι θέσεις των ενδιαφερομένων μερών αποτελούν πολύτιμο οδηγό για την κατάρτιση της Τελικής Έκθεσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία αναμένεται να εκδοθεί στο τέλος του έτους. Η συζήτηση μεταδόθηκε ζωντανά από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και είναι διαθέσιμη εδώ καθώς και στο κανάλι της ΕΑ στο YouTube εδώ .

Στη συζήτηση, την οποία παρακολούθησαν ζωντανά εκατοντάδες ακροατές, συμμετείχαν τα στελέχη της ΕΑ Χαρά Νικολοπούλου, Αθανασία Γαβαλά, Ιωάννης Αποστολάκης και Ελένη Αλικανιώτη και εκπρόσωποι της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής, του εγχώριου τραπεζικού κλάδου, των καταναλωτών και της πανεπιστημιακής κοινότητας : οι κ.κ.: Ι. Τσικριπής, Γενικός Διευθυντής Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Μ. Ζαχαριάδης, Καθηγητής, Alliance Manchester Business School, University of Manchester, Χ. Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Π. Καλαποθαράκου, Πρόεδρος Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ και Ν. Φίλιππας, Πρόεδρος Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στη διαβούλευση η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρουσίασε ευρήματα και προτάσεις της:

η αύξηση των καταθέσεων αφορά κυρίως καταθέσεις υψηλής ρευστότητας και χαμηλής απόδοσης,

η μετακύλιση των αυξήσεων των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ στα επιτόκια καταθέσεων υπήρξε περιορισμένη, καθυστερημένη και άνιση,

το κόστος ευκαιρίας της διακράτησης τραπεζικών καταθέσεων παραμένει υψηλό, ενισχύοντας τη στροφή των καταθετών σε εναλλακτικές τοποθετήσεις,

η δομή και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τραπεζικής αγοράς δεν ευνοούν την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού στα καταθετικά επιτόκια

η ανάγκη ενίσχυσης του ανταγωνισμούμέσω νέων εισόδων και επεκτάσεων (π.χ.Attica/Credia Bank, συνεταιριστικές τράπεζες, Viva Bank), με στόχο την πίεση για καλύτερα επιτόκια.

η δυνατότητα δημιουργίας κρατικών αποταμιευτικών λογαριασμώντύπουLivret A/LEP (γαλλικό μοντέλο), με κρατικά καθοριζόμενο επιτόκιο, ως συμπληρωματικό εργαλείο χρηματοδότησης του κρατικού προϋπολογισμού και ενίσχυσης αποδόσεων για μικροκαταθέτες, με την επιφύλαξη αξιολόγησης της δυνατότητας εφαρμογής και της σχετικής δημοσιονομικής αποτελεσματικότητας

η ανάπτυξη γνήσιων αποταμιευτικών προϊόντων(π.χ.fidelity premium όπως στο Βέλγιο), που επιβραβεύουν τη διακράτηση κεφαλαίων με προνομιακό επιτόκιο, προσφέροντας ισορροπία μεταξύ απόδοσης και ευελιξίας έναντι της ισχύουσας κατάστασης

η αύξηση κινητικότητας καταθετώνμε καλύτερη ενημέρωση και σύγκριση επιτοκίων (δημοσιεύσεις ΤτΕ, ιστοσελίδες σύγκρισης), απλοποίηση/προώθηση της «αλλαγής παρόχου», πιθανή επέκτασή της σε επιχειρήσεις και μακροπρόθεσμα διερεύνηση φορητότητας αριθμού λογαριασμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της τηλε-διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για την κλαδική έρευνα στις τραπεζικές καταθέσεις είναι διαθέσιμες εδώ https://www.epant.gr/enimerosi/deposits.html