Η-θέση-της-euronext-για-το-«market-integration-package»-της-Κομισιόν

Οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται κεφαλαιαγορές που υποστηρίζουν τις επενδυτικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η εξάλειψη των εμποδίων που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και την επέκταση τονίζει το Euronext.

Το Πακέτο Ολοκλήρωσης της Αγοράς (MIP) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, αποτελεί ένα βασικό βήμα προς τη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων, διαφανών και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Το Euronext χαιρετίζει τις προτάσεις που στοχεύουν στη μείωση των διασυνοριακών φραγμών, στη βελτίωση της ρευστότητας και στην ενίσχυση της υποδομής της αγοράς, προτείνοντας παράλληλα βελτιώσεις για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

Η Euronext παραμένει διαχρονικά προσηλωμένη στους στόχους της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων και, γενικότερα, στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών. Στην πραγματικότητα, η Euronext έχει εξελιχθεί από μια μικρή ομάδα εθνικών χρηματιστηρίων σε μια κορυφαία, διαφοροποιημένη πανευρωπαϊκή υποδομή αγορών, η οποία περιλαμβάνει:

– οκτώ ρυθμιζόμενες αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκ των οποίων οι επτά λειτουργούν σε μία ενιαία πλατφόρμα διαπραγμάτευσης με κοινή δεξαμενή ρευστότητας,

– το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (CSD) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περιουσιακά στοιχεία ύψους Euro7,6 τρισεκατομμυρίων υπό θεματοφυλακή (Euronext Securities), και

– την Euronext Clearing, κορυφαίο ευρωπαϊκό οίκο εκκαθάρισης πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων.

Ως το κορυφαίο χρηματιστήριο εισαγωγής μετοχών στην Ευρώπη, με περισσότερες από 1.700 εισηγμένες εταιρείες και συνολική κεφαλαιοποίηση ύψους 6,7 τρισ. ευρώ η Euronext φιλοξενεί τη μεγαλύτερη κοινότητα εκδοτών στην Ευρώπη. Με συνολικά περισσότερα από 57.000 ομόλογα και 3.100 ομόλογα ESG εισηγμένων, η Euronext αποτελεί επίσης κορυφαίο κέντρο εισαγωγής χρεωστικών τίτλων παγκοσμίως.

Επιπλέον, η Euronext λειτουργεί βάσει ενός μοναδικού ομοσπονδιακού μοντέλου, το οποίο συνδυάζει την εγγύτητα στα τοπικά χρηματοοικονομικά οικοσυστήματα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Η συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες της αγοράς αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της προσέγγισης, προσφέροντας στους επενδυτές, μέσω τοπικών χρηματιστών, πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πρωτοβουλιών όπως το IPOready και το Elite.

«Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, η Euronext διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε ταχύτητα και κλίμακα για να ανταποκριθούμε στις πολυάριθμες προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε συλλογικά ως Ευρωπαίοι, συμπεριλαμβανομένης και της νέας γεωπολιτικής πραγματικότητας, της κλιματικής αλλαγής και της ψηφιακής μετάβασης. Για να το επιτύχουμε αυτό, είναι απαραίτητο να διαθέτουμε κεφαλαιαγορές με ρευστότητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να στηρίξουμε τις μελλοντικές γενιές», σημειώνεται σε ανακοίνωση του Euronext.

Ο Stephane Boujnah, διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δήλωσε:

«Το MIP (Market Infrastructure Package) συνιστά ένα ουσιαστικό βήμα προς την ενοποίηση των κατακερματισμένων αγορών, τη βελτίωση των ευκαιριών επέκτασης για τις χρηματοοικονομικές υποδομές της ΕΕ και τη μείωση των διασυνοριακών εμποδίων. Υποστηρίζουμε προτάσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ρευστότητας, του υγιούς ανταγωνισμού, της δυνατότητας επιλογής για τους επενδυτές και της περαιτέρω ενοποίησης των αγορών.

Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες περαιτέρω βελτιώσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας των αγορών και την αύξηση της διαφάνειας και της ορατότητας, με στόχο την αναβάθμιση της ελκυστικότητάς τους. Επιπλέον, σε αυτή τη φάση, δεν υποστηρίζουμε την πρόταση για αλλαγή του πεδίου εφαρμογής του ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών (consolidated tape)».

