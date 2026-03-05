Η-ubs-αντικαθιστά-την-Πειραιώς-με-την-eurobank-στα-top-picks-των-ευρωπαϊκών-τραπεζών

– –

Σε αλλαγές των κορυφαίων επιλογών της από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο προχώρησε η UBS, αφαιρώντας την Τράπεζα Πειραιώς και τοποθετώντας πλέον τη Eurobank στα top picks της, λόγω, όπως σημειώνει, σχετικής αποτίμησης, των επίπεδων κεφαλαίων καθώς και τις προοπτικές από την πρόσφατη Capital Markets Day της Eurobank.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιμή-στόχος της Eurobank τοποθετείται στα 4,6 ευρώ με σύσταση buy, με εκτιμώμενο ROTE για το 2026 στο 16,5%, για το 2027 στο 17% και για το 2028 στο 17,2%. Πάντως, αξίζει να σημειώσουμε πως η UBS παραμένει θετική για όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Οι συναντήσεις που είχε ο ελβετικός οίκος με επενδυτές φέτος επικεντρώθηκαν σε πιθανούς κινδύνους καθοδικής πορείας σε σχέση με τις βασικές προβλέψεις για επιτάχυνση της αύξησης των κερδών ανά μετοχή (EPS) και αύξηση των ROTE. Δεδομένης της περσινής ανόδου, του ισχυρού re-rating του κλάδου και της overweight στάση της αγοράς, όλα αυτά είχαν νόημα, όπως τονίζει.

Τον Ιανουάριο υπήρξε εστίαση σε μια πιθανή αύξηση του ανταγωνισμού στα τέλη του κύκλου στα spreads προϊόντων (καμία από τις οποίες δεν ήταν εμφανής στα δεδομένα τότε ή τώρα). Ο Φεβρουάριος αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα μη χρηματοοικονομικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (NBFI). Και ο Μάρτιος, όπως είναι εύλογο, κυριαρχήθηκε από τις πιθανές μακροοικονομικές συνέπειες των γεγονότων στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Όπως τονίζει η UBS, κατανοεί πλήρως την επιθυμία για κατοχύρωση κερδών. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών παραμένουν ενθαρρυντικά νικώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, με το 81% των τραπεζών που καλύπτει να καταγράφουν υψηλότερα προ προβλέψεων κέρδη από τις εκτιμήσεις και το 73% να ξεπερνά τις προβλέψεις κερδών προ φόρων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν 1,9% υψηλότερα από τις προβλέψεις και τα NPLs μειώθηκαν περαιτέρω, υποχωρώντας στο 1,9% των συνολικών δανείων.

Οι απότομες αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου και του LNG, εάν διατηρηθούν, σαφώς δεν είναι καλές για την ανάπτυξη, αλλά μειώνουν τους κινδύνους καθοδικής πορείας των επιτοκίων, οι οποίοι ήταν και παραμένουν η νούμερο 1 ανησυχία για την πτωτική πορεία του τραπεζικού κλάδου.

Η UBS υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές τραπεζικές μετοχές εξακολουθούν να έχουν ελκυστικές αποτιμήσεις και αν και το timing είναι δύσκολο δεδομένης της γεωπολιτικής κατάστασης, θεωρεί ότι στα τρέχοντα επίπεδα υπάρχουν πραγματικά ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στον κλάδο. Οι επαφές με τις διοικήσεις των τραπεζών, όπως σημειώνει, αναμένεται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη δυναμική και την ανθεκτικότητα του κλάδου σε περίπτωση που οι προοπτικές επιδεινωθούν.

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζει τις κορυφαίες της επιλογές που είναι οι ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Erste, Eurobank, ING, Santander και Societe Generale.



