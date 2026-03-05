Κίνα: Ανάπτυξη 4,5 με 5% το 2026 – Η πιο αδύναμη πρόβλεψη από το 1991

Ο στόχος – εύρος από 4,5% έως 5% – είναι η πρώτη επίσημη υποβάθμιση από το 2023 ενώ το Πεκίνο αναζητά νέες βιώσιμες πηγές ανάπτυξης, σύμφωνα με το -.

Στο φάσμα από το 4,5 ως το 5% του ΑΕΠ, όρισε τον στόχο για την οικονομική ανάπτυξή της το 2026 η Κίνα που αποτελεί την πιο μετριοπαθή πρόβλεψή της από το 1991, γεγονός που σημαίνει πως το παραγωγικό μοντέλο που τροφοδοτεί την άνοδό της παρουσιάζει πιέσεις.

«Το έργο της μετάβασης σε νέους μοχλούς ανάπτυξης είναι τρομερό», τόνισε ο πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ σε ομιλία του στο Πεκίνο την Πέμπτη. «Η ανισορροπία μεταξύ ισχυρής προσφοράς και ασθενούς ζήτησης είναι έντονη, οι προσδοκίες της αγοράς είναι αδύναμες και υπάρχουν πολλοί κρυμμένοι κίνδυνοι σε βασικούς τομείς» πρόσθεσε.

Κεντρικό στοιχείο στον μετασχηματισμό είναι η προσπάθεια του Πεκίνου να προσελκύσει περισσότερες δαπάνες από τα κινεζικά νοικοκυριά, ιδίως καθώς ο αυξανόμενος εμπορικός προστατευτισμός απειλεί τα εργοστάσια που εδώ και καιρό τροφοδοτούν την ανάπτυξη της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Οι εξαγωγές αντιπροσώπευαν περίπου το 1/3 της ανόδου ΑΕΠ 5% της Κίνας πέρυσι, το υψηλότερο μερίδιο από το 1997. Ωστόσο, υπήρχαν λίγα σημάδια ότι το Πεκίνο σκοπεύει να εντείνει δραστικά τα μέτρα για την τόνωση των καταναλωτικών δαπανών.

«Η στροφή προς την κατανάλωση είναι απίθανο να υλοποιηθεί εκτός εάν πρώτα σταθεροποιηθεί ο τομέας των ακινήτων», επεσήμανε ο Κάρλος Καζανόβα, ανώτερος οικονομολόγος για την Ασία στην Union Bancaire Privee στο Χονγκ Κονγκ.

Παράλληλα, ο προϋπολογισμός της για την άμυνα, ο δεύτερος μεγαλύτερος στον κόσμο, αν και πολύ πίσω από εκείνον των ΗΠΑ, θα αυξηθεί κατά 7% το 2026, ποσοστό ελαφρά χαμηλότερο από αυτό της περασμένης χρονιάς (7,2%), που πάντως συνάδει με την γραμμή των προηγούμενων ετών.

Το Πεκίνο προβλέπει δαπάνες 1,9 τρισ. γούαν (276,8 δισ. δολαρίων) για την άμυνα, ποσού που είναι υποτριπλάσιο από αυτό του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να καταγράφουν τις υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες στον πλανήτη, που ανήλθαν σε 997 δισ. δολάρια το 2024, μπροστά από την Κίνα (314), σύμφωνα με το SIPRI, το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη, με έδρα τη Στοκχόλμη.

Ακολούθησαν η Ρωσία (149), η Γερμανία (88,5), η Ινδία (86,1), η Βρετανία (81,8), η Σαουδική Αραβία (80,3), η Ουκρανία (64,7) και η Γαλλία (64,7).

Ωστόσο δυτικοί ειδικοί θεωρούν το κινεζικό μέγεθος αυτό πολύ υποτιμημένο σε σχέση με τις πραγματικές στρατιωτικές δαπάνες της Κίνας.

Η ετήσια άνοδος του αμυντικού προϋπολογισμού κυμαίνεται στο ύψος από το 7 ως το 8% από το 2016.