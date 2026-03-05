Κ. Χατζηδάκης για τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας – Δεν θα ανεχθούμε φαινόμενα κερδοσκοπίας

«Δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει κάποιο θέμα ενεργειακής ασφάλειας ή τροφοδοσίας της αγοράς» διαβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αναφορικά με τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν στη χώρα μας οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Το κλειδί σε όλα αυτά είναι η διάρκεια του πολέμου. Όταν είχαμε την προηγούμενη ένταση τον Ιούνιο του 2025 στην ίδια ακριβώς περιοχή, πάλι με το Ιράν και το Ισραήλ, η ένταση διήρκεσε 12 μέρες και τότε τις πρώτες μέρες υπήρχε µια φιλολογία εύλογη για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, στην αγορά, στην οικονομία. Τελικώς δεν είχε, διότι η κρίση διήρκησε 12 μέρες και οι συζητήσεις αυτές δεν είχαν καμία αντανάκλαση στην πραγματικότητα» σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤNews.

«Προφανώς το όλο πράγμα θα εξαρτηθεί Θα εξαρτηθεί από την διάρκεια και την ένταση της κρίσης για το οποίο κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει» πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το πετρέλαιο, διευκρίνισε πως «μιλάμε για ένα ποσοστό 25% του πετρελαίου που περνάει από τα Στενά του Ορμούζ παγκοσμίως. Το υπόλοιπο 75-80% δεν περνάει από εκεί και επίσης μιλάμε για ένα αντίστοιχο περίπου ποσοστό σε σχέση με το φυσικό αέριο. Να σημειώσουμε ότι η χώρα μας δεν αγοράζει από εκεί καθόλου αλλά είναι βέβαια χρηματιστηριακό αγαθό και επηρεάζεται προς πάνω ή προς τα κάτω η τιμή του» είπε.

Παρατήρησε ακόμη πως ναι μεν «υπάρχει μια αύξηση των τιμών του ντίζελ διεθνώς», αλλά, όπως έσπευσε να προσθέσει, μόνο το 20 – 25% του πετρελαίου διακινείται από εκεί και δεύτερον ειδικά στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι των τιμών που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία δεν σχετίζεται με το αργό πετρέλαιο, δεν σχετίζεται με τη βενζίνη αυτή καθαυτή, αλλά με τους φόρους, άρα η επίπτωση λογικά και κανονικά θα πρέπει να είναι πολύ μικρότερη».

Σημείωσε πάντως πως «ακριβώς επειδή πολύ συχνά παρατηρούνται φαινόμενα κερδοσκοπίας τα υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης και η αρμόδια Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή κινήθηκαν αμέσως. Θέλω να είστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα αυτά τα οποία πρέπει. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιου είδους φαινόμενα και δεν θα μείνουμε προφανώς σε εκκλήσεις» τόνισε.

«Θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει και θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει και μια σχετική τεχνογνωσία θα όχι μόνο επειδή η κυβέρνηση προσπαθεί πάντοτε να αντιμετωπίζει τα θέματα όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται αλλά γιατί υπάρχει και μια εμπειρία από ανάλογες κρίσεις. Δεν υπόσχομαι κάποια μαγική συνταγή, δεν σας λέω ότι αν το πετρέλαιο λέω διεθνώς ανεβαίνει η Ελλάδα θα είναι η μόνη εξαίρεση, αλλά μιλάμε για την αισχροκέρδεια και για την προσπάθεια αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων» πρόσθεσε.