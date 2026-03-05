Μαρινάκης:-Η-Ελλάδα-παίρνει-αποφάσεις,-με-γνώμονα-το-εθνικό-συμφέρον

«Καταρχάς, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε, ότι και η Ισπανία πριν από λίγη ώρα στέλνει βοήθεια στην Κύπρο και αυτό το λέω, αν και είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση, γιατί πραγματικά προκαλούν θλίψη όλοι εκείνοι, οι οποίοι κολλημένοι στις ιδεοληψίες τους, δεν βλέπουν, ότι η Ελλάδα παίρνει αποφάσεις, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε σχετική ερώτηση με τη στάση της Ισπανίας.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι με τη δήλωσή του εννοεί ένα μέρος του πολιτικού συστήματος, που όπως είπε δεν βλέπει πόσο ισχυρή είναι πλέον η Ελλάδα, η οποία παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια. «Ακολούθησαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες -αναφέρομαι στη συνδρομή της Κύπρου- στην αυτονόητη αυτή απόφαση, γιατί εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Ελληνισμού και ακόμα και η Ισπανία και ο κ. Σάντσεθ, που επικαλούνται διάφοροι του αριστερού και δήθεν προοδευτικού χώρου, κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα».

Στη συνέχεια άσκησε κριτική για τη στάση που τηρούν τα κόμματα της Αριστεράς λέγοντας: «Γενικά κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες από αυτόν τον πολιτικό χώρο, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τους εκπροσώπους της άρνησης της πραγματικότητας: “Γιατί δεν το κάνετε όπως ο Σάντσεθ;”. Τώρα είναι της μόδας αυτό από την Αριστερά και τα διάφορα “συνθετικά” της. Πρώτον, όλοι όσοι το λένε αυτό από αυτά τα κόμματα και αυτό το χώρο, ας ανοίξουν λίγο να δουν τον χάρτη της Ευρώπης που είναι η Ισπανία και που είναι η Ελλάδα. Πόσο κοντά είναι η Ελλάδα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες και πόσο πιο μακριά είναι η Ισπανία. Παρένθεση: Κάθε χώρα έχει αυτονόητο δικαίωμα να κάνει τις επιλογές της και κάθε κυβέρνηση παίρνει τις αποφάσεις της και δεν κάνουμε υποδείξεις.

Η απάντηση δεν είναι στην Ισπανία. Η απάντηση είναι στους εγχώριους αμφισβητίες, ιδεοληπτικούς αμφισβητίες. Το δεύτερο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, είναι ότι η Ισπανία δεν έχει γείτονες με αναθεωρητικές βλέψεις. Η Ελλάδα έχει. Και η Ελλάδα δίνει πολύ μεγάλη σημασία στις ευρύτερες συμμαχίες της, ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο. Η Ισπανία, επίσης, έχει επιλέξει να εξοπλίζει μια χώρα που διατηρεί ενεργό το εκτός οποιασδήποτε λογικής και διεθνούς δικαίου casus belli, έναντι μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ που είναι η Ελλάδα. Αυτό, οι εγχώριοι ιδεοληπτικοί αμφισβητίες, επίσης κάνουν ότι το ξεχνάνε, γιατί βάζουν τις ιδεοληψίες τους πάνω από τα συμφέροντα της χώρας τους. Δυστυχώς. Και όπως τα λέω εγώ, ίσως και καλύτερα από μένα, τα είπε και ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Αυτή, λοιπόν, είναι η απάντηση και ως προς το ποια είναι η θέση και η στάση της χώρας μας, πιο καθαρή δεν θα μπορούσε να είναι. Την είπε χθες και ο πρωθυπουργός, την έχει επαναλάβει ο υπουργός Εξωτερικών και εγώ σε συνεντεύξεις μου. Η στάση μας είναι αμυντική. Η στάση μας είναι μία στάση υπέρ του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρη δήλωση αποφυγής περαιτέρω κλιμάκωσης. Από εκεί και πέρα, όμως, όταν χρειάζεται η βοήθεια της χώρας μας, ειδικά σε μια περίπτωση, όπως η περίπτωση της Κύπρου, που το κοινό έθνος, οι κοινές διεκδικήσεις, όλα όσα μας ενώνουν τόσα χρόνια, δεν θα μπορούσαν να κάνουν την Ελλάδα να είναι απούσα από αυτήν την υποχρέωση. Μια απόφαση, το ξαναλέω, η οποία ήταν και αυτονόητη και θεωρώ, ότι βρίσκει σύμφωνη τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.