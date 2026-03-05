Μεγάλου:-Με-«όχημα»-την-Εθνική-Ασφαλιστική-η-νέα-αναπτυξιακή-στρατηγική-της-Πειραιώς

Ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης έως το τέλος της δεκαετίας παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς, με τη διοίκηση να θέτει ως στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας, τη διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών και την παροχή υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης έως το τέλος της δεκαετίας παρουσίασε η Τράπεζα Πειραιώς, με τη διοίκηση να θέτει ως στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας, τη διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών και τη δημιουργία υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, έδωσε το περίγραμμα ενός business plan που μετακινείται από τη φάση της εξυγίανσης και της σταθεροποίησης σε μια περίοδο ισχυρότερης ανάπτυξης, με έμφαση στην διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και την ανταμοιβή των μετόχων.

Όπως ανέφερε ο CEO της Τράπεζα Πειραιώς, το σχέδιο «Piraeus 2030» εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες: ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών σε ευθυγράμμιση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων. «Το σχέδιο αφορά την κερδοφορία και την ανάπτυξη, την αποτελεσματικότητα και την ορθολογική αξιοποίηση του κεφαλαίου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι μέτοχοι θα ανταμειφθούν για την εμπιστοσύνη που έχουν δείξει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης και η διεύρυνση της δραστηριότητας σε βασικούς τομείς της οικονομίας. Η τράπεζα επιδιώκει να αξιοποιήσει την ισχυρή της θέση στην εγχώρια αγορά, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Στο corporate banking, που αποτελεί και τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, η διοίκηση προβλέπει αύξηση των ενημέρων δανείων από περίπου 27 δισ. ευρώ το 2025 σε περίπου 42 δισ. ευρώ έως το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξης του 10%. Η επέκταση θα στηριχθεί κυρίως σε χρηματοδοτήσεις σε κλάδους όπως οι υποδομές, η ενέργεια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο αγροτικός τομέας.

Παράλληλα, η τράπεζα σχεδιάζει να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στη λιανική τραπεζική, με ιδιαίτερη έμφαση στα στεγαστικά δάνεια και στα ψηφιακά προϊόντα. Όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, το 2025 καταγράφηκε ήδη αύξηση στα στεγαστικά δάνεια, με καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος για το 2026 ανεβαίνει στα 300 εκατ. ευρώ, με περαιτέρω επιτάχυνση τα επόμενα χρόνια. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τα καθαρά έσοδα από τόκους και τη συνολική κερδοφορία του ομίλου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού πυρήνα. Στον τομέα wealth και asset management, η Πειραιώς στοχεύει σε αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων από περίπου 14,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 20 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα έσοδα από προμήθειες. Η ανάπτυξη θα βασιστεί σε νέα επενδυτικά προϊόντα, σε ψηφιακές πλατφόρμες συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη μεγαλύτερη αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων.

Κεντρικό ρόλο στο επιχειρηματικό μοντέλο της επόμενης ημέρας διαδραματίζει και ο ασφαλιστικός κλάδος, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η διοίκηση της τράπεζας βλέπει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, εκτιμώντας ότι η παραγωγή των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δύναται να αυξηθεί από 825,29 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ έως το 2030, με τα έσοδα από προμήθειες από bancassurance και ασφαλιστικές δραστηριότητες να υπερδιπλασιάζονται την ίδια περίοδο (από 90 στα 210 εκατ. ευρώ).

Η στρατηγική ανάπτυξης συνοδεύεται από ισχυρή έμφαση στην αποδοτικότητα. Η τράπεζα στοχεύει στη διατήρηση ενός από τους χαμηλότερους δείκτες κόστους προς έσοδα στην Ευρώπη, περίπου στο 30% έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η διοίκηση προγραμματίζει επενδύσεις ύψους περίπου 850 εκατ. ευρώ σε τεχνολογικές υποδομές την επόμενη πενταετία, με σημαντική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης διαδικασιών. Σύμφωνα με την καθοδήγηση, οι πρωτοβουλίες αυτές αναμένεται να δημιουργήσουν λειτουργική αποδοτικότητα περίπου 70 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, η τράπεζα διατηρεί συντηρητική προσέγγιση. Όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου, η Πειραιώς εξετάζει προσεκτικά τη διάρθρωση κεφαλαίου και τα απαιτούμενα κεφαλαιακά αποθέματα για τη λειτουργία σε μια οικονομία της Ευρωζώνης με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος για δείκτη CET1 στο 12,5% περίπου, θεωρείται επαρκές για έναν ισολογισμό χαμηλού κινδύνου.

Η στρατηγική ολοκληρώνεται με μια σαφή δέσμευση προς τους μετόχους. Η τράπεζα προβλέπει συνολικές διανομές περίπου 5 δισ. ευρώ έως το 2030, με αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 10% ετησίως και αύξηση του μερίσματος ανά μετοχή κατά περίπου 17%. Σύμφωνα με τον Χρήστο Μεγάλου, οι διανομές θα λάβουν τη μορφή μετρητών.

«Θα αναπτυχθούμε μαζί με την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και επενδύοντας στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες και στους ανθρώπους μας», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς, υπογραμμίζοντας ότι «ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας οργανισμός υψηλής κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης για την επόμενη δεκαετία».