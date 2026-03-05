Νέα διοίκηση, νέο σχέδιο, νέα κεφάλαια – Η αναδιάταξη της Y/KNOT

Η Y/KNOT Invest, η εταιρεία που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή ως Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή, περνά σε μια νέα φάση ύστερα από μια μακρά περίοδο κατά την οποία η εισηγμένη εμφάνιζε έντονη δραστηριότητα αλλά αδύναμη τελική απόδοση για τους μετόχους.

Η παλιά Κυριακούλης για χρόνια διατηρούσε έντονη παρουσία στον χώρο του θαλάσσιου τουρισμού, της διαχείρισης στόλου και των πωλήσεων σκαφών. Στις οικονομικές καταστάσεις εμφανίζονταν πωλήσεις, δραστηριότητα σε αρκετές αγορές και στόλος σκαφών. Το τελικό αποτέλεσμα όμως σπάνια έμενε στην εισηγμένη.

Για μεγάλο διάστημα τα αποτελέσματα έδειχναν μια εταιρεία με τζίρο αλλά με χαμηλή ή αρνητική καθαρή κερδοφορία. Οι μικρομέτοχοι είδαν επανειλημμένα το ίδιο μοτίβο: ζημιές, περιορισμένα ταμειακά διαθέσιμα και σταδιακή συρρίκνωση των ιδίων κεφαλαίων. Η τελευταία διανομή μερίσματος καταγράφηκε για τη χρήση του 2018, με καθαρή απόδοση 0,0237 ευρώ ανά μετοχή.

Η εικόνα αυτή συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με δύο πηγές πίεσης στα αποτελέσματα.

Η πρώτη αφορούσε τα λοιπά έξοδα και τις προβλέψεις επισφαλειών, τα οποία μέσα στην πενταετία 2020–2024 απορρόφησαν περίπου 8,3–8,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 5,4% των πωλήσεων της περιόδου.

Το δεύτερο σημείο που επηρέασε έντονα τα αποτελέσματα της παλιάς δομής είχε σχέση με τη δραστηριότητα στη Γαλλία και ειδικότερα με την Kiriacoulis France SARL.

Στην πενταετία 2020–2024 από το συγκεκριμένο κανάλι πέρασε σημαντικός όγκος συναλλαγών της τάξης των 8 εκατ. ευρώ και άνω, μέσα από αγορές υπηρεσιών, ενδοομιλικές χρεώσεις και διάφορες λειτουργικές συναλλαγές. Στις οικονομικές καταστάσεις η δραστηριότητα εμφανιζόταν σε διαφορετικές γραμμές — άλλοτε ως πωλήσεις, άλλοτε ως αγορές, άλλοτε ως παρεπόμενα έσοδα ή υποχρεώσεις.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της περιόδου είναι ότι ο όγκος των συναλλαγών αυξανόταν, ενώ η συμβολή τους στο τελικό αποτέλεσμα της εισηγμένης παρέμενε περιορισμένη. Με άλλα λόγια, η επιχειρηματική δραστηριότητα περνούσε από το σύστημα της εισηγμένης, αλλά η αξία που δημιουργούνταν δεν κατέληγε στον ίδιο βαθμό στα τελικά κέρδη της.

Αυτή η διάρθρωση είχε ως αποτέλεσμα η εταιρεία να εμφανίζει υψηλή δραστηριότητα σε επίπεδο τζίρου, την ίδια στιγμή που το καθαρό αποτέλεσμα παρέμενε ασθενές. Μέρος του οικονομικού αποτελέσματος απορροφούνταν στη διαδρομή των ενδοομιλικών συναλλαγών και των λειτουργικών χρεώσεων.

Η νέα διοίκηση λοιπόν της Y/KNOT Invest επιχειρεί να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας του ομίλου και ένα από τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πολύ σωστά η αποεπένδυση από τη Kiriacoulis France. Η εταιρεία προχώρησε λοιπόν στην πώληση της συμμετοχής, μια κίνηση που εκτιμάται ότι θα αποφέρει περίπου 800 χιλ. ευρώ και ταυτόχρονα οδηγεί στην παύση ενοποίησης των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Η επιλογή αυτή κλείνει ένα κανάλι συναλλαγών που για χρόνια επηρέαζε τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της εισηγμένης, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για μια απλούστερη και πιο συγκεντρωτική λειτουργική δομή.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας του ομίλου – πωλήσεις και ναυλώσεις σκαφών – κεντρικά στην Ελλάδα, μέσω ελληνικών εταιρειών του ομίλου. Η διοίκηση θεωρεί ότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στη μητρική βάση περιορίζει το λειτουργικό κόστος, απλοποιεί τη δομή του ομίλου και επιτρέπει καλύτερη αποτύπωση της αξίας που παράγεται στα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Με βάση τώρα τα οικονομικά στοιχεία που έχει παρουσιάσει η εταιρεία, η παρουσίαση των τελευταίων χρήσεων δείχνει έναν όμιλο που βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής.

Η εικόνα στο πρώτο εξάμηνο του 2025 παραμένει μεταβατική. Τα έσοδα ανήλθαν σε 8,75 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε αρνητικό κατά 422 χιλ. ευρώ. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, ο όμιλος κατέγραψε ζημιές περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στον ισολογισμό τα ίδια κεφάλαια διαμορφώνονται στα 4,03 εκατ. ευρώ, επίπεδο που αποτυπώνει τη συσσώρευση ζημιογόνων χρήσεων των προηγούμενων ετών.

Η εικόνα αυτή δείχνει μια εταιρεία που βρίσκεται σε φάση αλλαγής κατεύθυνσης. Οι πρόσφατες κινήσεις — αποεπένδυση από δραστηριότητες του εξωτερικού, συγκέντρωση λειτουργιών στην Ελλάδα και αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής — αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας του ομίλου. Οι επιπτώσεις αυτών των αποφάσεων αναμένεται να αποτυπωθούν σταδιακά στα οικονομικά αποτελέσματα των επόμενων περιόδων.

Παράλληλα με τη λειτουργική αναδιάρθρωση, η εταιρεία ανακοίνωσε πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου. Συγκεκριμένα, στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 τοποθετήθηκαν παραγγελίες για 19 νέα σκάφη, συνολικού κόστους περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Τα νέα σκάφη περιλαμβάνουν μοντέλα από ναυπηγεία όπως Bavaria, Lagoon, Beneteau, Fountaine Pajot και Excess, με παράδοση μέσα στο 2026. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του charter στόλου, δραστηριότητα που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του ομίλου.

Η εταιρεία επιχειρεί επίσης να διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές της μέσω της ποντοπόρου ναυτιλίας. Στο πλαίσιο αυτό, το πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου FEDERICA έχει ήδη πραγματοποιήσει δύο ναυλώσεις.

Η δεύτερη συμφωνία προβλέπει διάρκεια 4 έως 6 μηνών με ημερήσιο ναύλο 15.500 δολάρια, που αντιστοιχεί σε δυνητικά έσοδα μεταξύ 1,8 και 2,8 εκατ. δολαρίων.Η πρώτη ναύλωση είχε αποφέρει περίπου 700 χιλ. δολάρια μέσα σε περίπου 50 ημέρες.

Το επόμενο βήμα στη στρατηγική της εταιρείας είναι η προγραμματισμένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 22,8 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Πρόκειται για μια κίνηση που αλλάζει αισθητά το μέγεθος της εισηγμένης, καθώς το ποσό που θα αντληθεί είναι σχεδόν διπλάσιο από τη σημερινή χρηματιστηριακή της αποτίμηση.

Να σημειώσω εδώ ότι η απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Y/KNOT, με κύριο στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην ποντοπόρο ναυτιλία, ελήφθη πριν ξεσπάσει το νέο κύμα γεωπολιτικών αναταράξεων. Όμως η συγκυρία που διαμορφώνεται σήμερα δείχνει να γυρίζει υπέρ της ναυλαγοράς και του ξηρού φορτίου, ακόμη και μέσα σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Οι ανατροπές στις θαλάσσιες ροές και οι παρακάμψεις βασικών διαδρομών, που αυξάνουν τις αποστάσεις και απορροφούν διαθέσιμη χωρητικότητα, είναι παράγοντες που παραδοσιακά ενισχύουν τα ναύλα.

Κάπως έτσι, η κίνηση της εταιρείας αποκτά ξεχωριστή σημασία. Αν οι τάσεις αυτές συνεχιστούν – και όλα δείχνουν πως κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση η Y/KNOT φαίνεται πως κάνει το βήμα στο σωστό timing.

Στην αύξηση έχει δηλώσει ότι θα συμμετάσχει η οικογένεια Τζώρτζη με περίπου 10 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 8 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του ομολογιακού δανείου μέσω του οποίου είχε προηγηθεί η χρηματοδότηση της εταιρείας, κίνηση που αναμένεται να μειώσει και το χρηματοοικονομικό κόστος.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και θα καθοριστεί από το διοικητικό συμβούλιο όταν ξεκινήσει η διαδικασία της αύξησης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που θα επικρατούν τότε στην αγορά. Την ίδια στιγμή, στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στα 1,61 ευρώ, αποτιμώντας την εταιρεία περίπου στα 12,2 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι η επικείμενη αύξηση προβλέπει άντληση 22,8 εκατ. ευρώ, η εταιρεία εισέρχεται σε μια διαδικασία που θα μεταβάλει ουσιαστικά τη μετοχική της βάση και τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αποτυπωθεί πλήρως η νέα κεφαλαιακή δομή της εταιρείας, ο επενδυτής θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα θα κυκλοφορήσει σημαντικός αριθμός νέων μετοχών.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι δύο βασικοί μέτοχοι της προηγούμενης διοίκησης όπου κατέχουν 1,154 εκατ. μετοχές δεν θα συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης της εταιρείας, ενώ θα διατηρούν τη δυνατότητα να διαθέσουν μέρος ή το σύνολο των μετοχών τους πριν ή και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Από πλευράς διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή μετά τη καθοδική διάσπαση της στήριξης των €1,89 δείχνει να βρίσκει μια πολύ ενδιαφέρουσα αγοραστική βάση στο εύρος των €1,60 με €1,465.

Η Y/KNOT βρίσκεται σε μια περίοδο κατά την οποία μεταβάλλονται ταυτόχρονα αρκετά βασικά στοιχεία της επιχειρηματικής της φυσιογνωμίας. Η παρουσία νέας διοίκησης, η διαφορετική εταιρική δομή που διαμορφώνεται, η αποεπένδυση από δραστηριότητες του παρελθόντος, η επέκταση στον χώρο της ναυτιλίας ξηρού φορτίου και η προγραμματισμένη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για την εισηγμένη. Οι κινήσεις αυτές οδηγούν την εταιρεία σε μια φάση μετάβασης, αρκετά διαφορετική από την πορεία που είχε ακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια.

