Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου στο ΕΣΥ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το μεσημέρι στην εκδήλωση παρουσίασης της δωρεάς του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου, που αποσκοπεί στην ενίσχυση των αποδοχών 80 γιατρών και αγροτικών γιατρών που υπηρετούν με φυσική παρουσία σε 47 μικρά νησιά της Ελλάδας.

Μέσω της δωρεάς, ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Sir Στέλιο Χατζηιωάννου, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν καθαρό μηνιαίο επιμίσθιο 1.500 ευρώ επί 12 μήνες κάθε χρόνο, πέραν της τακτικής μισθοδοσίας τους.

«Για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Και έρχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα, που δεν είναι άλλο από τη στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων σε 47 πολύ μικρά νησιά, όπου είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης ιατρών για όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρά το γεγονός ότι ως ελληνικό Δημόσιο έχουμε δώσει σημαντικά πρόσθετα κίνητρα για γιατρούς να πάνε σε αυτά τα νησιά», σημείωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρωθυπουργός.

«Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να πούμε σε έναν νέο γιατρό ότι “εκτός από τον μισθό σου, τον ενισχυμένο μισθό σου από το Δημόσιο, θα πάρεις ακόμα 1.500 ευρώ καθαρά, εάν υπηρετήσεις σε ένα νησί, όπως είναι η Σαμοθράκη ή η Γαύδος”. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό το επιμίσθιο, αφορολόγητο και εγγυημένο, θα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, έτσι ώστε να επιλέξουν νέοι γιατροί, να πάρουν αυτή την απόφαση, να πάνε στα μικρά νησιά μας», συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προκειμένου να δοθεί σταθερό κίνητρο για την πλήρωση των θέσεων, η δωρεά θα διατεθεί σε βάθος επταετίας, που σημαίνει ότι ένας γιατρός που θα υπηρετήσει έως το 2032 σε ένα από τα καλυπτόμενα νησιά θα λάβει 126.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται νησιά που έχουν μόνιμο πληθυσμό κάτω των 4.000 κατοίκων τη χειμερινή περίοδο και, ταυτόχρονα, διαθέτουν μόνο μικρές μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή είτε Περιφερειακά Ιατρεία είτε Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία.

Η δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου έρχεται να συμπληρώσει σειρά πρωτοβουλιών αφενός για την κάλυψη θέσεων σε δομές του ΕΣΥ όπου ιστορικά είναι δύσκολη η προσέλκυση προσωπικού και αφετέρου για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Μεταξύ άλλων, έχει αυξηθεί το επίδομα που χορηγείται σε γιατρούς που εργάζονται σε δομές των κατηγοριών Α’ και Β’, με πρόσθετες αποδοχές για συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ μέσω των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ καλύπτονται οι ανάγκες οικισμών που βρίσκονται μακριά από δομές υγείας, ηλικιωμένων πολιτών και ατόμων με αναπηρία.

Ο Πρωθυπουργός στάθηκε επίσης στη σημασία της κοινωφελούς προσφοράς. «Είναι χρέος μας να αναδεικνύουμε και να τιμούμε τους Έλληνες ευεργέτες. Η χώρα μας έχει μια πολύ πλούσια παράδοση ευεργεσίας, τη βλέπουμε παντού γύρω μας. Και θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω μονίμως ένα κάλεσμα στους ευεργέτες της δικής μας γενιάς, της σημερινής εποχής, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέφουν ένα μέρος του σημαντικού πλούτου τους, που με πολύ κόπο δημιούργησαν, πίσω στην πατρίδα τους», τόνισε.

«Γι’ αυτό και πιστεύω ότι το παράδειγμά σου, Στέλιο, όχι μόνο ως προς αυτή τη δωρεά -θέλω να το τονίσω αυτό-, αλλά και ως προς τη δέσμευση να δίνεται και να προσφέρεται ένα μέρος μεγάλων περιουσιών σε κοινωφελείς σκοπούς, όχι κατ’ ανάγκη στην Ελλάδα -μιλάμε για παγκόσμιους Έλληνες αλλά φαντάζομαι ότι οι πιο πολλοί θα σπεύσουν να στηρίξουν πρώτα και πάνω απ’ όλα την πατρίδα τους-, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο ένα παράδειγμα προς μίμηση. Θα πάω ένα βήμα παραπέρα: είναι και μία ηθική υποχρέωση απέναντι στη χώρα, απέναντι στην επόμενη γενιά», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός.

«Το κοινό καλό προϋποθέτει την ένωση δυνάμεων του κράτους, της πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών και σημαντικών επιφανών επιχειρηματιών, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος, σημείωσε: «Τα μικρά νησιά της Ελλάδας αντιμετωπίζουν διαχρονικά δυσκολίες στη στελέχωση των μικρών δομών υγείας. Το υψηλό κόστος διαβίωσης, ειδικά στα τουριστικά νησιά, και οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής στα ακριτικά νησιά συχνά λειτουργούν αποτρεπτικά για τους γιατρούς που σκέφτονται να υπηρετήσουν εκεί.

Με τη δωρεά αυτή θέλουμε να δώσουμε ένα πραγματικό κίνητρο σε γιατρούς να επιλέξουν να υπηρετήσουν στα μικρά νησιά της χώρας. Το συμπληρωματικό καθαρό επιμίσθιο των 1.500 ευρώ τον μήνα μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά για έναν γιατρό που σκέφτεται να μετακινηθεί σε μια απομακρυσμένη περιοχή και να στηρίξει μια μικρή κοινότητα.

Η πρωτοβουλία αυτή δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο κινήτρων για επτά χρόνια, με έναν ξεκάθαρο στόχο: να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των μικρών νησιών θα έχουν συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε από την πλευρά του: «Από μία ιδέα, που μόλις έξι μήνες πριν συζητήσαμε, τώρα χάρη στη διάθεση, την πρωτοβουλία του ίδιου του Στέλιου Χατζηιωάννου και φυσικά την ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας, φτάνουμε στην υπογραφή αυτής της δωρεάς, που δεν είναι συμβολική, είναι ουσιαστική, γιατί στηρίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε 47 μικρά ελληνικά νησιά».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε: «Με τη σημερινή δωρεά ερχόμαστε να καλύψουμε ένα ουσιαστικό μας πρόβλημα. Σε αυτά τα 47 νησιά είτε δεν βρίσκουμε καθόλου γιατρούς συνήθως είτε αναγκαζόμαστε και μετακινούμε γιατρούς από γειτονικά νησιά, από άλλα Κέντρα Υγείας, με τη δυσκολία και τους χρονικούς περιορισμούς που αυτό έχει, είτε αναγκαζόμαστε και ζητάμε τη συνδρομή του ελληνικού Στρατού και χρησιμοποιούμε οπλίτες.

Πιστεύουμε ότι τα 1.500 ευρώ καθαρά επιπλέον του μισθού, χωρίς φόρους, είναι ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο που έρχεται να προστεθεί στα οικονομικά κίνητρα που ήδη εμείς έχουμε θεσπίσει για τις άγονες περιοχές και έχουμε, επί θητείας σας, κ. Πρόεδρε, αυξήσει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Άρα, με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ένα συνολικό πλαίσιο κινήτρων που πιστεύουμε ότι φέτος το καλοκαίρι θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, διότι για να λάβει κάποιος το κίνητρο αυτό, πρέπει να προσφέρει πραγματική υπηρεσία στο νησί».

«Η διαφορά μεταξύ 2024-2025 είναι πάνω από 50% μεγαλύτερη κάλυψη γιατρών σε σχέση με το παρελθόν. Με το κίνητρο που βάζουμε σήμερα προσδοκούμε ότι μπορεί να καλύψουμε και τον σκληρό πυρήνα των θέσεων αυτών που δεν μπορούσαμε μέχρι σήμερα να πλησιάσουμε», προσέθεσε ο Υπουργός Υγείας.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Αγαπητέ Στέλιο, κ. Αντιπρόεδρε, κ. Υπουργέ, κ. Αναπληρώτρια Υπουργέ, κυρία και κύριοι ΥΠΕάρχες, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τις θερμές μου ευχαριστίες στον Sir Στέλιο, για την εξαιρετικά ευγενική χορηγία, την οποία είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σήμερα.

Και να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτή η δωρεά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις δωρεές που συνήθως αποδεχόμαστε ως ελληνικό Δημόσιο και αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αναφέρθηκε και ο Άδωνις σε μια σειρά από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες επιφανών Ελλήνων, οι οποίες κατά κανόνα, όμως, σχετίζονται με την ανάδειξη και αναβάθμιση των υποδομών των νοσοκομείων. Παραδείγματος χάρη, πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε τους εκπροσώπους του Ιδρύματος Κανελλόπουλου, οι οποίοι προσφέρθηκαν να επενδύσουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο μεγαλύτερο ορθοπεδικό νοσοκομείο της χώρας, το νοσοκομείο τραύματος, το ΚΑΤ, έτσι ώστε σε συνδυασμό με τις πολύ σημαντικές δημόσιες δαπάνες να μετατρέψουμε το ΚΑΤ στο πιο σύγχρονο ορθοπεδικό νοσοκομείο των Βαλκανίων.

Και υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα αντίστοιχων δωρεών, πολλές ξεκίνησαν και μέσα στον Covid. Προσθέσαμε τότε πολλά κρεβάτια εντατικών, αξιοποιώντας ιδιωτικές δωρεές και την ταχύτητα του ιδιωτικού τομέα.

Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό -αγαπητέ Άδωνι, καλά το είπες- οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία, οι οποίες διαρκώς αυξάνονται, να συνεπικουρούνται από σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες. Θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό στη συνέχεια.

Αυτή η δωρεά, όμως, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, διότι για πρώτη φορά ένας ιδιώτης δωρητής έστρεψε το βλέμμα του όχι στις υποδομές, αλλά στο ανθρώπινο δυναμικό. Και έρχεται να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο ζήτημα, που δεν είναι άλλο από τη στελέχωση των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, σε 47 πολύ μικρά νησιά, όπου είχαμε αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης ιατρών για όλη τη διάρκεια του χρόνου, παρά το γεγονός ότι ως ελληνικό Δημόσιο έχουμε δώσει σημαντικά πρόσθετα κίνητρα για γιατρούς να πάνε σε αυτά τα νησιά.

Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να πούμε σε έναν νέο γιατρό ότι “εκτός από τον μισθό σου, τον ενισχυμένο μισθό σου από το Δημόσιο, θα πάρεις ακόμα 1.500 ευρώ καθαρά, εάν υπηρετήσεις σε ένα νησί, όπως είναι η Σαμοθράκη ή η Γαύδος”.

Και είμαι σίγουρος, κ. Υπουργέ, ότι αυτό το επιμίσθιο, αφορολόγητο και εγγυημένο, θα είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο, έτσι ώστε να επιλέξουν νέοι γιατροί, να πάρουν αυτή την απόφαση να πάνε στα μικρά νησιά μας.

Κάποια από αυτά τα νησιά έχουν πολύ φθηνό κόστος ζωής, αλλά κάποιος δεν θα τα επέλεγε, διότι θεωρούνται απομονωμένα. Κάποια άλλα νησιά, όπως είναι οι Σπέτσες, μπορεί να είναι μεν ελκυστικά, ελκυστικοί προορισμοί, πλην όμως εκεί το κόστος ζωής είναι πολύ αυξημένο οπότε χρειάζεται μια συμπληρωματική ενίσχυση του εισοδήματος και την οποία καλύπτουμε με αυτή την πολύ σημαντική δωρεά.

Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι σε μια χώρα με μια τόσο πλούσια νησιωτικότητα, η οποία, θέλω να θυμίσω, προστατεύεται και συνταγματικά -είναι υποχρέωσή μας να μεριμνούμε ειδικά για τη φροντίδα της νησιωτικότητας-, να μπορούμε να κάνουμε τους νησιώτες μας να αισθάνονται ότι δεν είναι μόνοι τους.

Η φροντίδα του κράτους και η παρουσία του κράτους μέσα από βασικές υποδομές αποτελεί, θα έλεγα, όχι μόνο πολιτική, συνταγματική αλλά και ηθική μας υποχρέωση, ειδικά για τα νησιά μας και ειδικά για τα μικρότερα νησιά όπου αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τον νέο κόσμο εκεί.

Και είναι πάντα πάρα πολύ συγκινητικό, όταν στα νησιά αυτά λειτουργούμε σχολεία έστω και με έναν μαθητή. Και νομίζω ότι αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι η ελληνική πολιτεία είναι παρούσα, στηρίζει κάθε γωνιά της Ελλάδος, πρωτίστως τις πιο απομονωμένες περιοχές, πρωτίστως τα νησιά μας, τα οποία είναι τεράστιος πλούτος για τη χώρα, παρέχοντας τις βασικές υποδομές, υπηρεσίες παιδείας και υγείας τώρα.

Και προσβλέπω πράγματι, κ. Υπουργέ και κα Αναπληρώτρια Υπουργέ, στη στιγμή που θα έρθουμε και θα επικυρώσουμε στην πράξη αυτή τη δωρεά, δεν θα την υπογράψουμε απλά, ανακοινώνοντας ότι έχουμε καταφέρει να καλύψουμε όλες τις θέσεις τις οποίες και θα προκηρύξουμε. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα γίνει.

Και να σταθώ σε αυτό το οποίο είπατε, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό: η τεχνολογία πια μας ανοίγει νέους δρόμους. Η τηλεϊατρική είναι μια επανάσταση. Η τηλεϊατρική εν τη ευρεία εννοία, η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εξ απόστασης. Αρκεί να υπάρχει κάποιος ή κάποια γιατρός που να μπορεί να χειρίζεται τα συστήματα αυτά και να κάνει τη μεσολάβηση, ουσιαστικά, μεταξύ των δικών του βασικών γνώσεων και των πιο εξειδικευμένων γνώσεων που μπορεί να πάρει πια από οποιοδήποτε ελληνικό νοσοκομείο.

Είναι ένα σύστημα το οποίο δουλεύει καλά στην πράξη. Και θα έλεγα ότι αυτή η δωρεά έρχεται και συνδέεται πολύ αρμονικά με την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει το Υπουργείο να αναπτύξει Κινητές Ομάδες Υγείας, τις λεγόμενες ΚΟΜΥ, οι οποίες πρωτίστως καλύπτουν την ηπειρωτική Ελλάδα, όπου έχουμε τη δυνατότητα πια να πηγαίνουμε εμείς σε ανθρώπους στα πιο απομονωμένα μας χωριά, να τους φροντίζουμε.

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν τη βασική ιατρική φροντίδα σε αυτές τις γωνιές της Ελλάδος. Γι’ αυτό και πιστεύω πολύ και σε αυτή την πρωτοβουλία, η οποία έρχεται και συνδέεται πολύ ωραία με την πρωτοβουλία του Στέλιου για να καλύψουμε τις ανάγκες των μικρών νησιών μας.

Και να πω επίσης ότι χρειάστηκε πολλή προσπάθεια διοικητικά, κανονιστικά, νομικά, είναι σύνθετο αυτό το οποίο κάνουμε, δεν το έχουμε ξανακάνει, αλλά δημιουργήσαμε ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά, χωρίς να έχουμε νομικές εκκρεμότητες ή αντανακλαστικές συνέπειες που μπορεί να μας δημιουργούσαν προβλήματα στο μέλλον.

Θέλω, όμως, να πω και κάτι ακόμα ευρύτερο για τα ζητήματα των δωρεών, της φιλανθρωπίας και της ευεργεσίας: είναι χρέος μας να αναδεικνύουμε και να τιμούμε τους Έλληνες ευεργέτες. Η χώρα μας έχει μια πολύ πλούσια παράδοση ευεργεσίας, τη βλέπουμε παντού γύρω μας. Και θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω μονίμως ένα κάλεσμα στους ευεργέτες της δικής μας γενιάς, της σημερινής εποχής, να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέφουν ένα μέρος του σημαντικού πλούτου τους, που με πολύ κόπο δημιούργησαν, πίσω στην πατρίδα τους.

Και θέλω να τονίσω εδώ ότι αυτό το οποίο έχει κάνει ο Στέλιος να υπογράψει το “Giving Pledge” -για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι μία παγκόσμια δέσμευση φιλανθρώπων, ευεργετών, οι οποίοι δεσμεύονται ότι θα δωρίσουν τη μισή τους περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς-, αυτό το μήνυμα πρέπει να ακουστεί και εδώ στην πατρίδα μας.

Θέλω να θυμίσω, το κουβεντιάζαμε με τον Στέλιο πριν, ότι πολύ πριν το “Giving Pledge” αποκτήσει σάρκα και οστά και brand -ο Στέλιος κάτι ξέρει από “μπράντες”-, δύο πολύ μεγάλοι και πολύ σημαντικοί και πολύ σπουδαίοι Έλληνες, και ο Σταύρος Νιάρχος και ο Αριστοτέλης Ωνάσης, πριν από 50 και πλέον χρόνια δώρισαν τη μισή τους περιουσία και δημιούργησαν ιδρύματα το αποτύπωμα των οποίων το βλέπουμε τώρα, είτε μιλάμε για τα νοσοκομεία του Ιδρύματος Νιάρχος είτε μιλάμε για τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Καρδιοχειρουργικό και Μεταμοσχευτικό Κέντρο. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα μιας απόφασης που κάποιοι πήραν πριν από πολλές δεκαετίες.

Γι’ αυτό και πιστεύω ότι το παράδειγμά σου, Στέλιο, όχι μόνο ως προς αυτή τη δωρεά -θέλω να το τονίσω αυτό-, αλλά και ως προς τη δέσμευση να δίνεται και να προσφέρεται ένα μέρος μεγάλων περιουσιών σε κοινωφελείς σκοπούς, όχι κατ’ ανάγκη στην Ελλάδα -μιλάμε για παγκόσμιους Έλληνες αλλά φαντάζομαι ότι οι πιο πολλοί θα σπεύσουν να στηρίξουν πρώτα και πάνω απ’ όλα την πατρίδα τους-, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο ένα παράδειγμα προς μίμηση. Θα πάω ένα βήμα παραπέρα: είναι και μία ηθική υποχρέωση απέναντι στη χώρα, απέναντι στην επόμενη γενιά.

Πάντα με προβληματίζει η μετάβαση του πλούτου στην επόμενη γενιά. Εμείς είμαστε μία κυβέρνηση που από τη φύση μας απεχθανόμαστε την υψηλή φορολογία. Και στις γονικές παροχές, παραδείγματος χάρη, μειώσαμε τη φορολογία στο μηδέν για γονικές παροχές μέχρι 800.000.

Αλλά η άλλη όψη αυτού του νομίσματος, ειδικά για τους ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, είναι η ανιδιοτελής ευεργεσία και φιλανθρωπία. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες, υπάρχουν πάρα πολλοί όμορφοι σκοποί και υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία έχει αποδείξει ότι ξέρει να συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα, που “βγαίνει από τον δρόμο της”, που όποτε χρειάζεται νομοθέτηση έκτακτη θα το κάνει, που δεν έχει τις προκαταλήψεις του παρελθόντος απέναντι σε διάφορες λογικές τις οποίες δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω, και που τελικά σκέφτεται το κοινό καλό.

Και το κοινό καλό προϋποθέτει την ένωση δυνάμεων του κράτους, της πολιτείας, της κοινωνίας των πολιτών και σημαντικών επιφανών επιχειρηματιών, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να προχωρήσουν σε τέτοιες κινήσεις.

Οπότε και πάλι, Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τα μέλη του Ιδρύματος. Είναι πραγματικά μία σπουδαία στιγμή για τα νησιά μας και πολύ σύντομα θα βρεθούμε να υποδεχθούμε τους πρώτους γιατρούς που θα ωφεληθούν από αυτήν την πολύ σπουδαία πρωτοβουλία σου. Ευχαριστώ πολύ».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

