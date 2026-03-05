Ο-όμιλος-reale-αποκτά-το-80%-του-μετοχικού-κεφαλαίου-της-lifenet

Νέα συνέργεια μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ομίλων υγείας με δίκτυα κλινικών.

Νέα συνέργεια μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ομίλων υγείας με δίκτυα κλινικών, αποτελεί η στρατηγική συμφωνία μέσω του Ομίλου Reale και της Lifenet που δημιουργεί ένα νέο μοντέλο φροντίδας, με τον Όμιλο να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα παροχής υπηρεσιών υγείας. Ο όμιλος Reale, που στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μέσω της Υδρογείου Ασφαλιστικής, ανακοίνωσε την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 80% στο μετοχικό κεφάλαιο του ιταλικού ομίλου υγείας Lifenet S.p.A., μέσω της εταιρείας συμμετοχών Reale Services S.r.l.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή θα περιλαμβάνει την αγορά των μετοχών που κατέχουν οι Exor N.V. –επενδυτικό όχημα της οικογένειας Agnelli– και Invin S.r.l., σε συμφωνία με τον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο Nicola Bedin, ο οποίος θα διατηρήσει μερίδιο 20% μέσω της Invin S.r.l., παραμένοντας επικεφαλής του ομίλου.

Μέσα από την συμφωνία, η Reale, προχωρά στην στρατηγική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου της και της εξέλιξη της προς ένα νέο μοντέλο φροντίδας, με τα δύο μέλη να επισημαίνουν πως «η δομή της συναλλαγής αντικατοπτρίζει την επιθυμία των μερών να οικοδομήσουν μια μακροπρόθεσμη κλαδική συνεργασία, βασισμένη σε ένα κοινό όραμα στρατηγικής ανάπτυξης στον τομέα της υγείας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια της διοίκησης».

Ο Γενικός Διευθυντής Luca Filippone δήλωσε χαρακτηριστικά: «Με αυτή τη συμφωνία, ο όμιλος Reale επαναπροσδιορίζει την έννοια της φροντίδας, μεταβαίνοντας από την ασφαλιστική προστασία σε μια απτή παρουσία σε όλη την αλυσίδα της περίθαλψης. Η αυξανόμενη δέσμευσή μας για ένα ανθρωποκεντρικό οικοσύστημα υγείας ενισχύει τη θέση μας και ενσωματώνει πλήρως τον σκοπό του ομίλου μας: Φροντίζουμε τους ανθρώπους για έναν καλύτερο κόσμο, μαζί».

«Ο όμιλος Reale είναι ο ιδανικός εταίρος για τη Lifenet χάρη σε μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά: μακροπρόθεσμο όραμα, βιώσιμη προσέγγιση, ποιότητα των εμπλεκομένων, τάση για καινοτομία και βαθιά γνώση της δυναμικής του κλάδου» σχολίασε από την πλευρά του ο N. Bedin, δηλώνοντας, επίσης, ενθουσιασμένος «για αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης, που βασίζεται σε μια στέρεη βάση κοινών αξιών».

Ο όμιλος της Lifenet Healthcare, με έτος ίδρυσης το 2018, έχει σήμερα παρουσία σε 5 ιταλικές περιφέρειες –Λομβαρδία, Πεδεμόντιο, Λάτσιο, Τοσκάνη και Εμίλια-Ρομάνια–, με 16 εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, 6 νοσοκομεία και 4 οφθαλμολογικές κλινικές. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, χάρη σε ένα μοντέλο προσανατολισμένο στην κλινική ποιότητα, στην τεχνολογική καινοτομία και στην προσβασιμότητα. Για το 2026 η Lifenet αναμένει έσοδα άνω των 450 εκατομμυρίων ευρώ, διαθέτοντας περισσότερες από 1.100 κλίνες και σχεδόν 5.000 εργαζόμενους. Με αυτή την εξαγορά, όπως αναφέρεται, ο όμιλος Reale επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον συνδυασμό της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας με το συλλογικό συμφέρον, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Lifenet μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες,

υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σκοπός είναι να παραχθεί ένα θετικό και διαρκές αποτύπωμα στους τομείς όπου δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες αρχές και αξίες ενός αλληλασφαλιστικού και κοινωφελούς οργανισμού. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η τρέχουσα διοικητική ομάδα παραμένει ως έχει. Η Reale Services θα έχει το δικαίωμα να διορίσει την πλειοψηφία των Μελών και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διοικητική συνέχεια και τη στρατηγική ευθυγράμμιση.

Η συναλλαγή αποτιμά τη Lifenet περί τα 600 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με πηγή του Reuters, το οποίο επισημαίνει την εντεινόμενη τάση για συνέργειες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ομίλων υγείας. Η συναλλαγή υπόκειται στη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Σύμβουλοι της Exor και της Invin ήταν οι J.P. Morgan, beLab (Legal DD), BCG (Commercial), EY (Financial και Tax) και JLL (Real Estate). Σύμβουλοι της Exor ήταν επίσης οι PedersoliGattai (Legal), ενώ της Invin οι Outis (Strategic Advisor) και GPBL (Legal). Σύμβουλοι του ομίλου Reale ήταν οι Deloitte Advisory, Pavesio e Associati, BonelliErede (Legal) και CBRE (Real Estate).