Πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα – απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας: Ήρθε σε 297.000 ο «λογαριασμός»

Μετά την αποστολή των τριών κύκλων ειδοποιητηρίων σε ιδιοκτήτες οχημάτων για μη συμμόρφωση ως προς την ασφάλιση και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του έτους 2025, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ολοκλήρωσε τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων και προχώρησε στην κοινοποίηση των προστίμων και των οφειλών σύμφωνα με τον Ν. 5113/2024.

Οι σχετικές πράξεις αποστέλλονται στους ιδιοκτήτες οχημάτων που είχαν ήδη ενημερωθεί με ειδοποιητήρια το προηγούμενο διάστημα και παρόλα αυτά δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης.

Συνολικά αποστέλλονται 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου για ασφάλεια και οφειλής τελών κυκλοφορίας με το αντίστοιχο πρόστιμο, και συγκεκριμένα:

125.051 πράξεις για μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 8.364 νομικά πρόσωπα

172.510 πράξεις για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκ. ευρώ.