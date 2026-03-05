«Πόλεμος στο Ιράν, η επόμενη μέρα»: Απόψε στις 23:10 στον ΣΚΑΪ με τον Αλέξη Παπαχελά – Δείτε το trailer

Απόψε, Πέμπτη 5 Μαρτίου στις 23.10, στον ΣΚΑΪ, θα μεταδοθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Πόλεμος στο Ιράν – Η επόμενη μέρα» με τον Αλέξη Παπαχελά.

Δείτε το trailer:

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλά στον ΣΚΑΪ και τον Αλέξη Παπαχελά για τις εξελίξεις στον πόλεμο και τη θωράκιση της Κύπρου.

Σε ζωντανή σύνδεση, o Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ακόμα, απευθείας συνδέσεις με το Ισραήλ, τις Η.Π.Α., την Αραβική Χερσόνησο και την Τουρκία, ενώ κορυφαίοι αναλυτές και ειδικοί μιλούν για τον κίνδυνο γενικευμένης ανάφλεξης, τα περιθώρια ελιγμών στη διπλωματική σκακιέρα και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.

