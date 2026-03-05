Σκληρή-δήλωση-του-τουρκικού-υπουργείου-Άμυνας:-«Όπως-χθες,-έτσι-και-σήμερα-είμαστε-στο-πλευρό-της-ΤΔΒΚ»

Μετά την αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την αποστολή του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot στην Κάρπαθο, σκληρή ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε και το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής χώρας, δηλώνοντας θερμή υποστήριξη στο ψευδοκράτος.

«Η Τουρκία, όπως ήταν χθες, είναι και σήμερα στο πλευρό και υποστηρικτής της ΤΔΒΚ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Άγκυρα.

Και συνεχίζει λέγοντας:

«Ως Τουρκία δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξουσίες που μας παρέχει το καθεστώς εγγυήτριας δύναμης ενάντια σε εχθρικές συμπεριφορές που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

