Στόχος του πυραύλου του Ιράν που κατερρίφθη ήταν η Τουρκία, λέει το ΝΑΤΟ – Κατευθυνόταν στην Κύπρο ισχυρίστηκε Τούρκος αξιωματούχος

Η Τουρκία ήταν ο στόχος του βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και καταρρίφθηκε ενώ διέσχιζε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας, λέει το ΝΑΤΟ.

«Καταδικάζουμε την επίθεση του Ιράν κατά της Τουρκίας. Το ΝΑΤΟ στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συμμάχων του, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ. «Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση παραμένει ισχυρή σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο από το σημείο που βρέθηκαν συντρίμμια του πυραύλου



A ballistic missile fired from Iran was destroyed by NATO air and missile defense en route to Turkey, marking NATO’s first direct involvement in the Middle East war. pic.twitter.com/ab1tgSMsNq — War Room HQ (@war_roomHQ) March 4, 2026

Νωρίτερα, αξιωματούχος της τουρκικής κυβέρνησης είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για τον βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και αναχαιτίστηκε από την αεράμυνα του ΝΑΤΟ, πριν εισέλθει στον εναέριο χώρο της Τουρκίας. Όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, ο πύραυλος κατευθυνόταν προς την Κύπρο και όχι προς την Τουρκία.

Ο αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο πύραυλος «παρουσίασε απόκλιση από την πορεία του» μετά την εκτόξευσή του προς μια βάση, την οποία ο ίδιος περιέγραψε ως «Ελληνοκυπριακή», υπονοώντας ότι η Τουρκία δεν ήταν ο επιδιωκόμενος στόχος. Ωστόσο, δεν έδωσε κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό του.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ διατηρούν μια σημαντική στρατιωτική βάση στη νότια Τουρκία, στο Ιντσιρλίκ.

Συντρίμμια του νατοϊκού πυραύλου έπεσαν σε ανοιχτή περιοχή στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές,

Τι είχε ανακοινώσει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Νωρίτερα, η Τουρκία είχε ανακοινώσει ότι τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ αναχαίτισαν έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στον τουρκικό εναέριο χώρο. Όπως είναι γνωστό, από το 2016 έχει εγκατασταθεί στην περιοχή των Αδάνων μία συστοιχία Patriot, μετά από αίτημα της Άγκυρας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας: «Ένας βαλλιστικός πύραυλος, που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τον τουρκικό εναέριο χώρο μετά τη διέλευσή του από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας, αναχαιτίστηκε εγκαίρως και εξουδετερώθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρθηκε ότι το πυρομαχικό που έπεσε στην περιοχή Ντερτιόλ της επαρχίας Χατάι ήταν μέρος του συστήματος αεράμυνας της Τουρκίας, που αναχαίτισε την απειλή στον αέρα. Δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες από το περιστατικό.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας τόνισε επίσης: «Σας υπενθυμίζουμε ότι διατηρούμε το δικαίωμα να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε εχθρική στάση απέναντι στη χώρα μας. Καλούμε όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τη σύγκρουση στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».

