Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Thursday, March 5
    Τηλεφωνική-επικοινωνία-Μητσοτάκη-–-Μακρόν-για-τη-Μέση-Ανατολή
    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μακρόν για τη Μέση Ανατολή

    Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Μακρόν για τη Μέση Ανατολή

    Πολιτική 1 Min Read

    Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε το μεσημέρι της Πέμπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, στην Κύπρο και στον Λίβανο.

    Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης τον κ. Μακρόν για την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο.

    Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να βρίσκονται σε επαφή και συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

    Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή. 

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading