Τι-εισάγει-η-Ελλάδα-από-τη-Μέση-Ανατολή

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΣΕΒΕ που έχει στη διάθεσή του το - για τις εισαγωγές της Ελλάδας από ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράν.

Έντονο προβληματισμό για την κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εκφράζει το σύνολο της εγχώριας επιχειρηματικότητας, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις που καταγράφονται τα τελευταία 24ωρα μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, τα αντίποινα της Τεχεράνης και τη γενίκευση της γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή. Ελληνικές επιχειρήσεις διατυπώνουν ανησυχία για τον αντίκτυπο που μπορεί να υπάρξει στο μέτωπο των εισαγωγών, καθώς μια ευρεία αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και τις θαλάσσιες μεταφορές υπό πίεση, στη σκιά δε της ανόδου των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μπορεί να επιφέρει σημαντικό πλήγμα στις ροές των εισαγωγών προς τη χώρα μας.

Η εικόνα των εισαγωγών από τη Μέση Ανατολή

Και μπορεί οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας να είναι οι ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο η χώρα μας διαθέτει σημαντικές εμπορικές συναλλαγές και με τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η Ελλάδα εισάγει κατά κύριο λόγο ορυκτά καύσιμα, πλαστικές ύλες και αργίλιο, ενώ ένα μικρό ποσοστό των εισαγωγών αφορά σε προϊόντα αγροδιατροφής. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος που έχει στη διάθεσή του το -, οι εισαγωγές της Ελλάδας από τις βασικές χώρες της Μέσης Ανατολής διαρθρώνονται ως εξής:

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέρχονται στα 190 εκατ. και αφορούν κατά κύριο λόγο σε αργίλιο, ορυκτά καύσιμα και πλαστικές ύλες.

Σαουδική Αραβία

Η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Σαουδική Αραβία ανέρχεται στα 1,138 δισ. Από αυτά, τα 940 εκατ. αφορούν σε ορυκτά καύσιμα, τα 111 εκατ. σε πλαστικές ύλες, τα 33 εκατ. σε χημικά. Στα 15 εκατ. ανέρχεται η αξία των εισαγωγών σε χαλκό και στα 12 εκατ. οι εισαγωγές σε αργίλιο.

Ισραήλ

Η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από το Ισραήλ ανέρχεται στα 350 εκατ., με τα 124 εκατ. εξ αυτών να αφορούν σε ορυκτά καύσιμα και τα 33 εκατ. σε πλαστικές ύλες. Στα 28 εκατ. ανέρχεται η αξία των εισαγωγών σε αργίλιο, στα 14 εκατ. σε χαλκό, επίσης 14 εκατ. σε λιπάσματα, ενώ 13 εκατ. αφορούν σε εισαγωγές ανόργανων χημικών.

Κατάρ

Μόλις στα 16 εκατ. ανέρχεται η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από το Κατάρ, με τα 14 εκατ. εξ αυτών να αφορούν σε εισαγωγές πλαστικών υλών.

Κουβέιτ

Στα 90 εκατ. κυμαίνονται οι εισαγωγές της χώρας μας από το Κουβέιτ, με τα 88 εκατ. εξ αυτών να αφορούν σε ορυκτά καύσιμα και 1,3 εκατ. σε πλαστικές ύλες.

Μπαχρέιν

Στα 207 εκατ. ανέρχονται οι εισαγωγές της Ελλάδας από το Μπαχρέιν. Στο σύνολό τους αφορούν σε αργίλιο.

Ιράν

Η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από το Ιράν ανέρχεται στα 15 εκατ. με τα 6 εκατ. εξ αυτών να αφορούν σε ξηρούς καρπούς, φρούτα κ.α και 3,5 εκατ. να αφορούν σε πλαστικές ύλες.

Συγκρατημένη ανησυχία

«Ανησυχούμε συγκρατημένα», σχολιάζει, μιλώντας στο -, o πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Συμεών Διαμαντίδης, εξηγώντας πως το μέγεθος των επιπτώσεων της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα κριθεί κυρίως από τη διάρκειά της. «Εάν η ένταση στην περιοχή διατηρηθεί για 2-3 μήνες, όλα θα πάρουν την ανιούσα. Η τιμή του πετρελαίου, τα μεταφορικά κόστη και εν συνεχεία ο πληθωρισμός», σημειώνει και προσθέτει «ο πόλεμος δεν θα ανακόψει τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά όλα θα γίνουν ακριβότερα. Θα εισάγουμε και θα εξάγουμε ακριβότερα…».

Καθησυχάζει η Jumbo

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν εμπνέει για την ώρα ανησυχία για τη Jumbo. «Καμία ανησυχία δεν υπάρχει», σχολίαζαν πηγές του ομίλου, διαβεβαιώνοντας για την επάρκεια των προϊόντων σε όλους τους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.

Οι ίδιες πηγές εμφανίζονται καθησυχαστικές και για τη δραστηριότητα στο Ισραήλ, όπου διατηρεί καταστήματα η Fox Group, έχοντας την αποκλειστική σύμβαση franchise της Jumbo στην περιοχή. «Μπορεί λόγω του πολέμου η αγορά του Ισραήλ να πλήττεται, αλλά το κόστος για τον όμιλο δεν είναι μεγάλο», εξηγούσαν οι ίδιες πηγές.