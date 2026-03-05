Το-νέο-ΔΣ-της-Ένωσης-Τραπεζικών-και-Χρηματοοικονομικών-Στελεχών-Ελληνικής-Ναυτιλίας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η τακτική Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας. Η Ένωση αριθμεί 200 και πλέον μέλη τα οποία είναι στελέχη της Ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας από τον τραπεζικό και εταιρικό χρηματοοικονομικό κλάδο. Η Ένωση διανύει το 23ο έτος της ιστορίας…

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης στην Ακτή Μιαούλη στις 25 Φεβρουαρίου 2026 και ήταν μια καλή ευκαιρία για τα στελέχη να ανταλλάξουν απόψεις για τις παρούσες συνθήκες της ναυτιλιακής αγοράς και ειδικά τις εξελίξεις στον νευραλγικό τομέα της χρηματοδότησης της Ελληνικής ναυτιλίας.

Στις εκλογές που ακολούθησαν εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία συνήλθαν σε Σώμα υπό την ακόλουθη σύσταση:

Γιώργος Ξηραδάκης, (XRTC Business Consultants) Πρόεδρος

Βασίλης Μαντζαβίνος, (Costamare Shipping Company S.A.) Αντιπρόεδρος Α

Γιώργος Λάιος (Intermodal Shipbrokers) Αντιπρόεδρος Β

Κωνσταντίνος Οικονόμου (Τράπεζα CrediaBank), Γενικός Γραμματέας

Κατερίνα Φίτσιου (XRTC Business Consultants), Ταμίας

Κρυσταλλία Μαρκάκη, (Financial Consultant) Αν. Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ιωάννου, (Εθνική Τράπεζα) Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι Μαρίνα Τζουτζουράκη (Founder/CEO eShipfinance) και Ελένη Κουταλάκη (Executive Shipping Consultant).

Μετά τη σύγκλιση του Δ.Σ. συζητήθηκε η γενικότερη κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας και οι γεωπολιτικές επιδράσεις στη ναυτιλία. Ο κ. Γ. Ξηραδάκης τόνισε ότι εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικό κατακερματισμό, περιφερειακή αστάθεια, αναδιάταξη εμπορικών ροών και αυξημένη αβεβαιότητα. Η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, οι διαταραχές σε κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και οι μεταβαλλόμενες διεθνείς συμμαχίες, μας υπενθυμίζουν ότι η ναυτιλία δεν λειτουργεί αποκομμένη από τη διεθνή πολιτική. Αντιθέτως, βρίσκεται στον πυρήνα της.

Για τα μέλη της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα της ναυτιλίας, το νέο αυτό περιβάλλον απαιτεί κάτι περισσότερο από τεχνική κατάρτιση. Απαιτεί εγρήγορση, ευελιξία και στρατηγική διορατικότητα.

Η ελληνική ναυτιλία παραμένει παγκόσμιος ηγέτης όχι μόνο λόγω του μεγέθους του στόλου της, αλλά και λόγω της προσαρμοστικότητάς της. Ως χρηματοοικονομικά στελέχη που υπηρετούμε αυτόν τον κλάδο, η αποστολή μας είναι σαφής: να διασφαλίζουμε την κινητικότητα κεφαλαίων, διατηρώντας την πρόσβαση της Ελληνικής ναυτιλίας σε ανταγωνιστικές και διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης, να προωθούμε ρεαλιστικά και οικονομικά βιώσιμα μοντέλα χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας τον υπεύθυνο εκσυγχρονισμό του στόλου και πάνω απ’ όλα να στηρίζουμε τους πελάτες μας στην πλοήγησή τους μέσα σε ένα όλο και πιο σύνθετο γεωπολιτικό και κανονιστικό περιβάλλον.

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Κ. Οικονόμου καλωσόρισε το νέο Δ.Σ. και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα προσέλκυσης νέων μελών και ανανέωσης της Ένωσης. «Η δραστηριοποίηση των μελών στην παρούσα κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι επιτακτική και η προβολή του επαγγέλματος του ναυτιλιακού χρηματοδότη μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για νέους που θέλουν να εργαστούν στον κλάδο. Ο στόχος του νέου Δ.Σ. είναι η ανάπτυξη της Ένωσης και η διατήρηση των σκοπών της, προσφέροντας ακόμα περισσότερα στα μέλη και στην αναγνωσιμότητά της».

Παράλληλα τόνισε πως όλοι οι κλάδοι που απαρτίζουν την Ένωση εκπροσωπούνται στο νέο διοικητικό συμβούλιο, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό σώμα συνομιλητών για τον χώρο της Ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Η συνέχεια της προσπάθειας διεθνοποίησης των δυνατοτήτων των Ελληνικών ναυτιλιακών στελεχών παραμένει κύριο έργο της Ένωσης και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η μελλοντική δράση της Ένωσης θα περιλαμβάνει διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, επίσημων συναντήσεων και ταξιδιών στο εξωτερικό, πέραν των συναντήσεων που θα ενισχύσουν τις σχέσεις των μελών. Παράλληλα, η εξωστρέφεια της Ένωσης θα συνεχιστεί με την ανάπτυξη του γραφείου στη Σαγκάη και την ίδρυση νέων γραφείων στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.