Τράπεζα-Πειραιώς:-Ισχυροποίηση-κερδοφορίας,-5-δισ.-ευρώ-σε-μερίσματα-έως-το-2030

Οι επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς το 2025, με ισχυρή κερδοφορία και πιστωτική επέκταση, πειθαρχία κόστους και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη φάση της ανάπτυξής της. Παράλληλα, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον όμιλο Πειραιώς. Η Πειραιώς ανακοινώνει σήμερα τις στρατηγικές της φιλοδοξίες και τους χρηματοοικονομικούς της στόχους μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου 2026-2030, περιγράφοντας τις επιδιώξεις της για τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη περίοδο.

Ο πυρήνας της στρατηγικής της τράπεζας εστιάζει σε τρεις βασικές προτεραιότητες:

Ισχυρή και κερδοφόρος ανάπτυξη , με κινητήρια δύναμη την επέκταση του ενεργητικού και την παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές

, με κινητήρια δύναμη την επέκταση του ενεργητικού και την παραγωγή εσόδων από διαφοροποιημένες πηγές Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω πειθαρχίας κόστους , ψηφιοποίησης και στοχευμένων επενδύσεων στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογία

, ψηφιοποίησης και στοχευμένων επενδύσεων στην προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και στην τεχνολογία Βέλτιστη κατανομή κεφαλαίου μέσω ισχυροποίησης του ισολογισμού, ισχυρών αποθεμάτων έναντι των εποπτικών απαιτήσεων και αυξημένων διανομών στους μετόχους

Οι στόχοι της Πειραιώς αντανακλούν τη δέσμευσή της στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV ) περίπου 18% έως το 2030, κυμαινόμενη μεταξύ 15% και 18% κατά την περίοδο 2026-2030, στηριζόμενη σε διατηρήσιμη παραγωγή καθαρών κερδών, η οποία μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) περίπου 10% για την περίοδο. Η αύξηση των δανείων αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, με ετήσιο ρυθμό 10% για την επιχειρηματική πίστη (CIB) και 5% για τη λιανική.

Διατηρώντας την πειθαρχία κόστους και εν ισχύοντας περαιτέρω την παραγωγικότητα μέσω στοχευμένων επενδύσεων, η Πειραιώς στοχεύει σε δείκτη κόστους προς έσοδα (cost-to-

income ratio) περίπου 30% κατά μέσο όρο για την περίοδο 2026-2030. Παράλληλα, η Τράπεζα θέτει τους πελάτες της στο επίκεντρο, στοχεύoντας σε δείκτη μέτρησης ικανοποίησης (NPS) άνω του 20 έως το 2030, από 14 σήμερα.

Payout έως 65%, στα 5 δισ. τα μερίσματα στους μετόχους

Η Πειραιώς επιδιώκει υπερδιπλασιασμό του μερίσματος ανά μετοχή, από 40 σεντς το 2025, σε περίπου 80 σεντς το 2030. Η συνολική αύξηση της αξίας για τους μετόχους(ενσώματη λογιστική αξία και μερίσματα) θα διαμορφωθεί σε 13% ανά έτος, κατά την πενταετή περίοδο (η διανομή μερίσματος υπόκειται σε εποπτική έγκριση, καθώς και στην έγκριση από τη Γενική Συνέλευση μετόχων).

Οι συνεχιζόμενες ενέργειες για βελτιστοποιημένη κατανομή κεφαλαίου αποτελούν τον τρίτο στρατηγικό πυλώνα της Τράπεζας, με στόχο διαχείρισης της κεφαλαιακής θέσης σε επίπεδο δείκτη CET1 στο 12,5%, με απόθεμα άνω των 200 μ.β. έναντι Pillar 2 Guidance και Maximum Distribution Amount, και σταθερή αύξηση ποσοστού διανομών και μερίσματος ανά μετοχή. Η μερισματική πολιτική στοχεύει σε διανομή έως 65% των ετήσιων καθαρών κερδών, με ενδιάμεσα μερίσματα. Συνολικά, περίπου 5 δισ. ευρώ αναμένεται να διανεμηθούν στους μετόχους της Πειραιώς για τα κέρδη της περιόδου 2025-2030.

Η Τράπεζα επικεντρώνεται στην επίτευξη ισχυρής και κερδοφόρας ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο σε όλους τους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς της. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αναμένεται να αυξηθούν από περίπου €37 δισ. το 2025 σε περίπου €56 δισ. έως το 2030, μέσω της επέκτασης τόσο της επιχειρηματικής πίστης (CIB ), αλλά και της λιανικής, αξιοποιώντας μια εμπορική πλατφόρμα εστιασμένη στη λειτουργικότητα.

Νέα ψηφιακά προϊόντα και δυνατότητες αναπτύσσονται για την περαιτέρω ενίσχυση της ζήτησης και την απόκτηση από την Τράπεζα ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών. Αναφορικά με τις καταθέσεις, η Τράπεζα Πειραιώς αναμένει τη συνέχιση της ανοδικής τάσης, με το υπόλοιπο να αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου €76 δισ. το 2030, από €66 δισ. το 2025, χρηματοδ οτώντας το μεγαλύτερο μέρος της πιστωτικής επέκτασης, με ευρεία και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση άνω των 10 εκατ. λογαριασμών.