    Τσουκαλάς: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης

    «Το Δημόσιο έχει συνάψει χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισ. ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, με διαδικασία απευθείας αναθέσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ

