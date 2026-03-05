Τσουκαλάς:-Το-μεγάλο-φαγοπότι-της-συμβουλοκρατίας-εκτυλίσσεται-υπό-την-αιγίδα-της-κυβέρνησης

«Το Δημόσιο έχει συνάψει χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισ. ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, με διαδικασία απευθείας αναθέσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ