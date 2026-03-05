Χρηματιστήριο: Ήπια κέρδη +0,51% σε κλίμα αβεβαιότητας – Αναζητά στηρίγματα ο ΓΔ στις 2.172 μονάδες

Δεύτερη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση κατέγραψε την Πέμπτη 5 Μαρτίου το Χρηματιστήριο Αθηνών, αν και ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε αισθητά σε σχέση με την ισχυρή αντίδραση +4,16% της Τετάρτης. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.171,87 μονάδες, με οριακή άνοδο +0,51% (+11,07 μονάδες), ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 350,47 εκατ. ευρώ – ικανοποιητικός τζίρος που ωστόσο υπολείπεται κατά πολύ των εξαιρετικά υψηλών επιπέδων του sell-off (680 εκατ. ευρώ την Τρίτη 3/3).

Ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.511,97 μονάδες (+0,28%, +15,17 μονάδες) με τζίρο 277,79 εκατ. ευρώ, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) ενισχύθηκε κατά +0,59% στις 2.433,6 μονάδες (+14,28 μονάδες). Ο δείκτης FTSE/ATHEX Financial Services σημείωσε κέρδη +0,58% στις 11.378,42 μονάδες.

Ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ κινήθηκε σε εύρος 2.157–2.214 μονάδων, αγγίζοντας το ημερήσιο υψηλό στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης, πριν δεχθεί πιέσεις στο δεύτερο ημίχρονο – πιθανότατα λόγω του αρνητικού σήματος από τις ευρωπαϊκές αγορές και του νέου ράλι στο πετρέλαιο – και τελικά κλείσει κοντά στο ημερήσιο χαμηλό.

Γεωπολιτικό πλαίσιο: Ο πόλεμος στο Ιράν κρατά σε εγρήγορση τις αγορές

Η κυρίαρχη παράμετρος για τις αγορές παραμένει ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που μπήκε στην έκτη ημέρα του χωρίς σαφείς ενδείξεις αποκλιμάκωσης. Τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ουάσινγκτον σηματοδότησαν ότι οι επιθέσεις ενδέχεται να ενταθούν τις επόμενες ημέρες, διατηρώντας υψηλά τα γεωπολιτικά risk premia.

Ωστόσο, κάποια ψυχραιμία εισήγαγαν χθες οι αναφορές ότι Ιρανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν ανεπίσημες επαφές με τις ΗΠΑ για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες – πληροφορίες που αργότερα η Τεχεράνη διέψευσε. Παράλληλα, οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν πρόσκαιρα μετά τη δήλωση Τραμπ ότι το αμερικανικό ναυτικό θα παρέχει συνοδεία στα δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά σήμερα πήραν και πάλι ανοδική τροχιά.

Το Brent διαπραγματεύεται πλέον κοντά στα 83–85 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο υποχώρησε κάτω από τα 50 €/MWh. Σημαντικό στοιχείο της ημέρας ήταν η απόφαση της Κίνας να αναστείλει τις εξαγωγές καυσίμων, ενισχύοντας περαιτέρω τις ανησυχίες για ενεργειακό σοκ. Στο εμπορικό μέτωπο, ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι ο νέος γενικός δασμός 15% του Τραμπ αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή εντός της εβδομάδας.

Εικόνα στις μετοχές: Τράπεζες και ενέργεια στο «πράσινο», πιέσεις σε Cenergy και Metlen

Η σημερινή συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από μεικτή εικόνα στο ταμπλό. Στο θετικό πεδίο ξεχώρισε η Motor Oil (+3,03% στα 35,42 ευρώ), που επωφελείται από τις υψηλές τιμές πετρελαίου, ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία της Alpha Bank (+2,64% στα 3,58 ευρώ) και της Τράπεζας Πειραιώς (+1,83% στα 7,58 ευρώ). Η Εθνική Τράπεζα σημείωσε κέρδη +1,32% στα 13,445 ευρώ, με την Eurobank να ακολουθεί ηπιότερα στο +0,38% (3,687 ευρώ).

Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα ΕΛΠΕ (+1,75% στα 8,70 ευρώ), η Optima Bank (+1,45% στα 9,10 ευρώ) και η ΑΚΤΩΡ (+1,34% στα 10,56 ευρώ). Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που βρέθηκε στο επίκεντρο χθες λόγω της εξαγοράς του 9,71% της ΕΥΔΑΠ από τον Τζον Πόλσον, συνέχισε ανοδικά (+0,94% στα 34,42 ευρώ). Ο ΟΤΕ σημείωσε κέρδη +0,67% στα 16,53 ευρώ και η ΔΕΗ +0,85% στα 17,90 ευρώ.

Αντίθετα, στην πλευρά των απωλειών ξεχώρισε η Cenergy Holdings (-3,13% στα 20,15 ευρώ), μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και η Τράπεζα Κύπρου (-2,17% στα 9 ευρώ), ο ΔΑΑ (-1,41% στα 10,51 ευρώ), η Βιοχάλκο (-1,37% στα 14,40 ευρώ) και η Metlen (-0,80% στα 34,80 ευρώ). Αμετάβλητος παρέμεινε ο ΟΠΑΠ στα 14,94 ευρώ, ενώ οριακά αρνητική ήταν η Coca-Cola HBC (-0,19% στα 52,50 ευρώ) και ο Τιτάν (-0,10% στα 48,95 ευρώ).

Τεχνική εικόνα

Η τεχνική εικόνα του Γενικού Δείκτη δείχνει σταδιακή σταθεροποίηση μετά τη βίαιη διόρθωση 2/3 Μαρτίου, αλλά η πλήρης αποκατάσταση απέχει. Ο ΓΔ πέτυχε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη +4,16% την Τετάρτη, ωστόσο η σημερινή ήπια αύξηση +0,51% υποδηλώνει ότι η ορμή αγοραστών εξαντλείται.

Από πλευράς στηρίξεων, η ζώνη 2.150–2.160 μονάδων λειτουργεί ως πρώτο δίχτυ ασφαλείας, καθώς αποτελεί το χαμηλό κλεισίματος της χθεσινής ημέρας (2.160,80). Χαμηλότερα, κρίσιμο επίπεδο παραμένει η περιοχή 2.064–2.075, όπου ο ΓΔ βρήκε πάτο κατά το sell-off της 3ης Μαρτίου. Στα 2.050 μονάδες περίπου περνά ο κινητός μέσος 200 ημερών (ΚΜΟ200), που αποτελεί ιστορικά ισχυρή στήριξη – σε περίπτωση υποχώρησης σε αυτό το επίπεδο, οι τεχνικοί αναλυτές αναμένουν ισχυρή αγοραστική αντίδραση.

Στις αντιστάσεις, ο πρώτος σημαντικός φραγμός βρίσκεται στις 2.200–2.215 μονάδες, δηλαδή στα επίπεδα προ sell-off, ενώ η διάσπαση αυτών θα σημάνει τεχνική αποκατάσταση και πιθανό τεστ της ζώνης 2.280–2.300 μονάδων. Ο δείκτης RSI βρίσκεται πλέον σε ουδέτερα επίπεδα μετά τη σφοδρή υπερπώληση του διημέρου 2–3 Μαρτίου, χωρίς ωστόσο να δίνει σαφές ανοδικό σήμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ενδοσυνεδριακό πρότυπο της σημερινής ημέρας – με υψηλό στο πρώτο μέρος και κλείσιμο κοντά στα χαμηλά – αποτελεί τεχνικά αρνητικό σήμα (bearish intraday reversal), που υποδηλώνει αδυναμία διατήρησης του ανοδικού momentum. Θετική εξέλιξη θα ήταν η διατήρηση του ΓΔ πάνω από τις 2.150 μονάδες στις επόμενες συνεδριάσεις, ενώ κλείσιμο κάτω από τις 2.100 θα σηματοδοτούσε επανεξέταση των χαμηλών.

Ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ), μετά τη βίαιη πτώση -11,56% σε δύο ημέρες (2–3 Μαρτίου) και το ράλι εκτόνωσης +7% χθες, διαπραγματεύεται σήμερα στις 2.433 μονάδες με ήπια κέρδη +0,59%. Η στήριξη στις 2.280 μονάδες είναι κρίσιμη, ενώ η αντίσταση στις 2.550 μονάδες φαίνεται δύσκολο να αγγιχτεί χωρίς αποκλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης. Ο τζίρος στα 350 εκατ. ευρώ, αν και ικανοποιητικός, δεν είναι αρκετός για να δώσει σαφή μηνύματα συσσώρευσης – η αγορά φαίνεται να περιμένει νέους καταλύτες.

Διεθνές φόντο: Η Ευρώπη χάνει ορμή, η Wall Street σε αναμονή

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκίνησαν τη σημερινή συνεδρίαση ανοδικά, με τον Stoxx 600 να κερδίζει +0,5% κατά τις πρωινές ώρες, αλλά στη συνέχεια η εικόνα αντιστράφηκε. Ο Euro Stoxx 50 υποχώρησε τελικά κατά -0,6% και ο Stoxx 600 κατά -0,3%, επιστρέφοντας μέρος των χθεσινών κερδών (+1,7% και +1,4% αντίστοιχα). Η ανησυχία για κλιμάκωση της σύγκρουσης στο Ιράν αποτέλεσε τον βασικό ανασχετικό παράγοντα, με τον τομέα των χρηματοοικονομικών και της υγείας να πιέζονται περισσότερο.

Στην Ισπανία, ο IBEX 35 κατέγραψε κέρδη (+1%) παρά τις απειλές Τραμπ για εμπορικό αποκλεισμό, καθώς η Μαδρίτη αρνείται να διαθέσει βάσεις για τις επιχειρήσεις στο Ιράν. Η Κίνα αυξάνει τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 7%, ενισχύοντας τον κλάδο αμυντικών βιομηχανιών στην Ευρώπη. Η γερμανική Renk ανακοίνωσε ισχυρό backlog 6,7 δισ. ευρώ και στόχο εσόδων 1,5 δισ. για το 2026.

Στη Wall Street, η συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπιες απώλειες – ο S&P 500 άνοιξε κοντά στις 6.865 μονάδες (-0,07%), ο Dow Jones υποχώρησε -0,38% και ο Nasdaq -0,25%. Τα αμερικανικά futures διατηρήθηκαν κοντά στο μηδέν, αντανακλώντας τη στάση αναμονής των επενδυτών. Η Broadcom ενισχύθηκε +6% μετά από αισιόδοξες εκτιμήσεις (guidance), ενώ η Nvidia συνέχισε ανοδικά (+1,7%).

Η χθεσινή συνεδρίαση στη Wall Street είχε κλείσει θετικά, με τον S&P 500 στο +0,78%, τον Nasdaq στο +1,29% και τον Dow στο +0,49%, μετά από ισχυρά στοιχεία αγοράς εργασίας (ADP) και τη σταθεροποίηση των τιμών πετρελαίου. Ωστόσο, το πρόσθετο βάρος του νέου γενικού δασμού 15% και ο κίνδυνος πληθωρισμού από τις τιμές ενέργειας κρατούν τους επενδυτές σε ετοιμότητα. Η Fed παραμένει σε στάση αναμονής, με τους traders να αναμένουν σταθερά επιτόκια στην επόμενη συνεδρίαση, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινούνται ανοδικά.

Γνώμες ειδικών

Η AXIA–Alpha Finance εκτιμά ότι από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναμένεται να ωφεληθούν εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, ειδικά η ΔΕΗ, η Metlen, η Motor Oil και τα ΕΛΠΕ, ενώ δεν αναμένει ουσιαστική επίπτωση στις τουριστικές ροές προς την Ελλάδα, εκτός αν εξελιχθεί ευρύτερη περιφερειακή κλιμάκωση. Η Aegean Airlines ενδέχεται να αντιμετωπίσει μείωση στην κίνηση από/προς τη Μέση Ανατολή.

Ο αναλυτής Γιώργος Σκορδίλης σημειώνει ότι η κρίσιμη στήριξη βρίσκεται στις 2.150 μονάδες, ενώ ο ΚΜΟ 200 ημερών περνά από τις 2.050 – ένα επίπεδο που ιστορικά έχει λειτουργήσει ως δίχτυ ασφαλείας. Θετικά αξιολογεί τα βαριά προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών σε πολλές εισηγμένες του FTSE, τα οποία αναμένεται να ενεργοποιηθούν εάν συνεχιστούν οι πιέσεις. Επίσης, επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα χρήσης 2025 στέλνουν ως επί το πλείστον θετικά μηνύματα.

Η Fitch αξιολογεί θετικά τις ελληνικές τράπεζες, εκτιμώντας ότι θα διατηρήσουν ικανοποιητική κερδοφορία το 2026, ενώ αναλυτές σημειώνουν ότι ο ΓΔ συνεχίζει να διαπραγματεύεται με discount άνω του 30% σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς δείκτες αναφοράς (Stoxx 600, MSCI EM) σε όρους P/E και EV/EBITDA – γεγονός που καθιστά την αγορά ελκυστική σε τιμές, ειδικά μετά τη διόρθωση.

Η Αλεξάνδρα Τόμπρα εκτιμά ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος, η πορεία της ενέργειας και οι αποφάσεις Fed–ΕΚΤ θα κρίνουν αν θα υπάρξει συνέχεια στην ανάκαμψη. Η αγορά απομακρύνθηκε μεν από το κρίσιμο τεχνικό όριο, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή.