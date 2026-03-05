air-canada:-Ποντάρει-στην-ελληνική-αγορά-και-στη-διεύρυνση-της-σεζόν

Τι ανέφερε ο επικεφαλής της Air Canada σχετικά με την επέκταση της σεζόν και την έγκαιρη έναρξη των πτήσεων. Οι εκτιμήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

«Είναι ακόμη νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στις διεθνείς αερομεταφορές, με τις επιπτώσεις προς το παρόν να παραμένουν περιορισμένες και να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια της σύρραξης». To παραπάνω επεσήμανε ο Stefano Casaregola, Regional Manager της Air Canada για την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες, τονίζοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να ποντάρει στον ελληνικό τουρισμού, ξεκινώντας μάλιστα τις απευθείας πτήσεις της έναν μήνα νωρίτερα.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο επικεφαλής για την περιοχή μας επεσήμανε ότι η καναδική αεροπορική έχει ακυρώσει για λίγες ημέρες πτήσεις προς προορισμούς όπως το Ντουμπάι και το Τελ Αβίβ, ωστόσο –όπως επεσήμανε– η βασική προτεραιότητα των αεροπορικών εταιρειών σε τέτοιες συγκυρίες είναι «πέρα από το αυτονόητο της ασφάλειας, ο επαναπατρισμός ταξιδιωτών που βρίσκονται σε προορισμούς που έχουν επηρεαστεί». Παράλληλα, μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται επιβράδυνση της ζήτησης για τη Νότια Ευρώπη, ενώ ο προγραμματισμός προβλέπει αύξηση κατά 5,2% των προσφερόμενων θέσεων σε σχέση με πέρυσι.

Νωρίτερα ξεκινά και φέτος η σεζόν

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής της Air Canada, ο αερομεταφορέας συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας για ακόμη μία χρονιά την παρουσία του και διευρύνοντας την τουριστική περίοδο με την έγκαιρη έναρξη των πτήσεων. Οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Καναδά και Αθήνας ξεκινούν φέτος στις 6 Μαρτίου, σηματοδοτώντας μία από τις πιο «μακρές» περιόδους λειτουργίας της εταιρείας στη γραμμή. «Ξεκινάμε τη νέα σεζόν στην Αθήνα πολύ νωρίτερα και με αυξημένη χωρητικότητα, γεγονός που υπογραμμίζει τον βαθμό της εμπιστοσύνης μας στην ελληνική αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Casaregola.

Για την ακρίβεια η εταιρεία θα πραγματοποιεί πτήσεις από τις 6 Μαρτίου έως και τον Νοέμβριο, με καθημερινές συνδέσεις προς Μόντρεαλ και Τορόντο. Κατά την αιχμή της θερινής περιόδου δε, οι πτήσεις Μόντρεαλ–Αθήνα θα φθάνουν έως και τις 10 εβδομαδιαίες, ενώ οι πτήσεις Τορόντο–Αθήνα έως και τις 11 εβδομαδιαίες.

Άνοδος το 2025

Η απόφαση εδράζεται και στις ικανοποιητικές επιδόσεις που κατέγραψε κατά την περσινή σεζόν. Το 2025 η εταιρεία διακίνησε 366.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, καταγράφοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με το 2024 και άνοδο 75% σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Συνολικά, η απευθείας επιβατική κίνηση μεταξύ Καναδά και Αθήνας το 2025 ανήλθε σε περίπου 445.000 ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τη ζήτηση να κατανέμεται σχεδόν ισομερώς μεταξύ των δύο βασικών καναδικών πυλών: Μόντρεαλ (51%) και Τορόντο (49%).

Μάλιστα όπως σημείωσε η κα η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «υπάρχει ακόμη σημαντικός χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη και αύξηση του μεριδίου της Air Canada στο “Ελευθέριος Βενιζέλος”».

Το γεγονός είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό αν λάβει κανείς υπόψη του τα χαρακτηριστικά των Καναδών επισκεπτών. Όπως εξήγησαν τα στελέχη του ΔΑΑ, οι Καναδοί ταξιδιώτες παραμένουν στην Ελλάδα κατά μέσο όρο περίπου 20 ημέρες, συνδυάζοντας την Αθήνα με άλλους προορισμούς της χώρας. Το ταξίδι αφορά κυρίως αναψυχή, αλλά και επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους. Το ποσοστό των ταξιδιωτών δε δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο, με το 75% να επισημαίνει ότι η Αθήνα αποδείχθηκε καλύτερη από ό,τι περίμενε.

«Γέφυρα» διασύνδεσης με την Β. Αμερική

Πέρα από τις απευθείας συνδέσεις βέβαια, η Air Canada λειτουργεί και ως σημαντική «γέφυρα» για τη διασύνδεση της Ελλάδας με τη Βόρεια Αμερική συνολικά. Περίπου το 30% της κίνησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω της Air Canada, με ανταποκρίσεις μέσω των κόμβων της εταιρείας στο Μόντρεαλ και το Τορόντο.

Μάλιστα για τους επιβάτες που συνεχίζουν το ταξίδι τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Καναδά, όπως σημείωσε ο κ. Casaregola, υπάρχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: οι εγκαταστάσεις U.S. Pre-Clearance στα αεροδρόμια του Μόντρεαλ και του Τορόντο επιτρέπουν τον προέλεγχο εισόδου στις ΗΠΑ πριν από την αναχώρηση, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να φθάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επιβάτες εσωτερικής πτήσης, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους αναμονής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πτήσεις της Air Canada προς την Αθήνα πραγματοποιούνται με αεροσκάφη Boeing 787 Dreamliner και Boeing 777, τα οποία προσφέρουν τρεις κατηγορίες θέσεων: Signature Class με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα, Premium Economy με αυξημένη άνεση και Economy Class με δωρεάν γεύματα και ατομικά συστήματα ψυχαγωγίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Air Canada είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Καναδά και ιδρυτικό μέλος της Star Alliance, εξυπηρετώντας περισσότερους από 180 προορισμούς σε έξι ηπείρους με στόλο που ξεπερνά τα 350 αεροσκάφη. Η συνεργασία της με την ελληνική αγορά ενισχύεται και μέσω συμφωνιών κοινού κωδικού με την AEGEAN, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητες σύνδεσης της Ελλάδας με τη Βόρεια Αμερική.