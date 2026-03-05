axios:-Μεγάλο-deal-χρυσού-ανάμεσα-σε-ΗΠΑ-και-Βενεζουέλα

Μια νέα συμφωνία για την πώληση χρυσού από τη Βενεζουέλα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνει ακόμη πιο κοντά τις δύο χώρες, σύμφωνα με το Axios.

Η κρατική μεταλλευτική εταιρεία της Βενεζουέλας Minerven υπέγραψε συμφωνία για την πώληση 650 έως 1.000 κιλών χρυσού τύπου doré σε διεθνή εμπορικό οίκο πρώτων υλών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας.

Ο αγοραστής είναι ο εμπορικός κολοσσός Trafigura, ο οποίος θα αναλάβει τη μεταφορά του χρυσού σε διυλιστήρια των ΗΠΑ μέσω ξεχωριστής συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Το συμβόλαιο προβλέπει καθαρότητα περίπου 98% τελικού χρυσού.

Με βάση τις σημερινές τιμές της αγοράς, όπου το ένα κιλό χρυσού αποτιμάται περίπου στις 166.000 δολάρια, η συνολική αξία της συμφωνίας μπορεί να φτάσει σε δεκάδες ή και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τις τελικές ποσότητες.

Ο ρόλος της αμερικανικής κυβέρνησης

Κομβικό ρόλο στη συμφωνία φέρεται να διαδραμάτισε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος επισκέφθηκε το Καράκας για συνομιλίες σχετικά με τις προοπτικές συνεργασίας στους τομείς του πετρελαίου και των ορυκτών πόρων.

Κατά την επίσκεψή του συναντήθηκε με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν ευρύτερες επενδυτικές ευκαιρίες στον ορυκτό πλούτο της χώρας.

Η συμφωνία για τον χρυσό αποτελεί το τρίτο μεγάλο συμβόλαιο εξόρυξης ή εμπορίας πόρων που προωθείται υπό την επίβλεψη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, μετά από αντίστοιχες συμφωνίες στον πετρελαϊκό τομέα.

Στόχος η επανεκκίνηση της οικονομίας

Η νέα οικονομική συνεργασία έρχεται μετά τις δραματικές εξελίξεις στις αρχές του 2026, όταν οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο.

Η Ουάσιγκτον έχει καταστήσει σαφές ότι η πρόσβαση στους τεράστιους ενεργειακούς και ορυκτούς πόρους της χώρας αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής της στη Λατινική Αμερική.

Η αμερικανική εμπλοκή στη διαχείριση των φυσικών πόρων της Βενεζουέλας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Δημοκρατικοί βουλευτές και οργανώσεις της αριστεράς κατηγορούν την κυβέρνηση Τραμπ για νεο-ιμπεριαλιστική πολιτική και έλλειψη διαφάνειας στις συμφωνίες για πετρέλαιο και ορυκτά.

Από την άλλη πλευρά, πηγές που γνωρίζουν τις συμφωνίες υποστηρίζουν στο Axios ότι το νέο πλαίσιο συνεργασίας περιορίζει τη διαφθορά και επιτρέπει στη Βενεζουέλα να αποκτήσει πρόσβαση σε σταθερές διεθνείς αγορές και χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Όπως σημειώνουν, στο παρελθόν σημαντικό μέρος του χρυσού κατέληγε σε ανεπίσημα δίκτυα λαθρεμπορίου ή σε χώρες όπως η Τουρκία και το Ιράν — ενώ πλέον διοχετεύεται απευθείας στις αμερικανικές αγορές.