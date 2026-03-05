Bundesbank: Έκτη διαδοχική χρονιά με ζημίες στον ισολογισμό – Στα 8,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα το 2025

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιοάχιμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της Bundesbank.

Ζημίες στον ισολογισμό του 2025 – για έκτη συνεχή χρονιά κατέγραψε η Bundesbank μειώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα το έλλειμμά της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bundesbank, το 2025 ο ισολογισμός της παρουσιάζει έλλειμμα 8,6 δισ. ευρώ, κατά συνέπεια ούτε φέτος θα μεταφερθούν πόροι στην κεντρική κυβέρνηση και στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

Ενώ η ζημία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι κατά το 2024, όταν καταγράφηκε έλλειμμα – ρεκόρ άνω των 19 δισ. ευρώ, το συνολικό έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας τα 27,8 δισ. ευρώ.

Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιοάχιμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της Bundesbank.

«Ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικά βάρη, αυτά μειώνονται. Ακόμα και με έλλειμμα ισολογισμού, η κεντρική τράπεζα μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά της», διαβεβαίωσε.