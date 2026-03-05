Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 6
    bundesbank:-Έκτη-διαδοχική-χρονιά-με-ζημίες-στον-ισολογισμό-–-Στα-8,6-δισ.-ευρώ-το-έλλειμμα-το-2025
    Bundesbank: Έκτη διαδοχική χρονιά με ζημίες στον ισολογισμό – Στα 8,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα το 2025

    Bundesbank: Έκτη διαδοχική χρονιά με ζημίες στον ισολογισμό – Στα 8,6 δισ. ευρώ το έλλειμμα το 2025

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιοάχιμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της Bundesbank.

    Ζημίες στον ισολογισμό του 2025 – για έκτη συνεχή χρονιά κατέγραψε η Bundesbank μειώνοντας ωστόσο ταυτόχρονα το έλλειμμά της.

    Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Bundesbank, το 2025 ο ισολογισμός της παρουσιάζει έλλειμμα 8,6 δισ. ευρώ, κατά συνέπεια ούτε φέτος θα μεταφερθούν πόροι στην κεντρική κυβέρνηση και στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό.

    Ενώ η ζημία είναι σημαντικά μικρότερη από ό,τι κατά το 2024, όταν καταγράφηκε έλλειμμα – ρεκόρ άνω των 19 δισ. ευρώ, το συνολικό έλλειμμα συνεχίζει να αυξάνεται, φθάνοντας τα 27,8 δισ. ευρώ.

    Ο κεντρικός τραπεζίτης Γιοάχιμ Νάγκελ εμφανίστηκε πάντως καθησυχαστικός σχετικά με τις προοπτικές της Bundesbank.

    «Ενώ συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε οικονομικά βάρη, αυτά μειώνονται. Ακόμα και με έλλειμμα ισολογισμού, η κεντρική τράπεζα μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τα καθήκοντά της», διαβεβαίωσε.

    Keep Reading