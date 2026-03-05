Citi: Γιατί η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει τον επόμενο κύκλο του παγκόσμιου εμπορίου

Το παγκόσμιο εμπόριο βρίσκεται σε φάση βαθιάς αναδιάρθρωσης. Δασμοί, γεωπολιτικές εντάσεις, η εκρηκτική άνοδος της τεχνητής νοημοσύνης και η κλιματική μετάβαση αναδιαμορφώνουν τις εμπορικές ροές, τις επενδύσεις και τους τρόπους χρηματοδότησης. Η τελευταία ετήσια έκθεση της Citi GPS για τη χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας (Φεβρουάριος 2026), η οποία εδράζεται σε μακροοικονομικά δεδομένα, ανάλυση εμπορευματικών ροών και δύο μεγάλες έρευνες σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και προμηθευτές, καταγράφει μια εικόνα εμπορίου που δεν υποχωρεί αλλά εξελίσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη κατέχει κεντρική θέση — αλλά δεν μένει ανεπηρέαστη.

Πολυπολική μετάβαση: νέοι διάδρομοι, νέες ισορροπίες

Η ανάλυση εμπορευματικών ροών της περιόδου 2019–2024 αποκαλύπτει μια δραματική ανακατανομή. Η Βόρεια και Ανατολική Ασία αύξησε τις εξαγωγές της προς τη Λατινική Αμερική κατά 59%, προς τη Μέση Ανατολή και Αφρική κατά 52% και προς τη Νότια Ασία/ASEAN κατά 44% — αντανακλώντας μια συνειδητή στρατηγική διαφοροποίησης πελατειακής βάσης. Αντίστοιχα, οι ΗΠΑ αύξησαν τις εισαγωγές τους από τη Νότια Ασία/ASEAN κατά 50% και από τη Λατινική Αμερική κατά 43%, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης εισαγωγών από τη Βόρεια Ασία (32%).

Σε αυτόν τον χάρτη, η Ευρώπη παραμένει κεντρικός αλλά σταθεροποιημένος κόμβος. Κατέγραψε αύξηση εξαγωγών κατά 37% προς τη Βόρεια Αμερική και 13% προς τη Βόρεια/Ανατολική Ασία, αλλά ταυτόχρονα είδε τις εισαγωγές της από τη Νότια και Ανατολική Ασία να αυξάνονται σημαντικά. Σε αντίθεση με τη Νοτιοανατολική Ασία ή τη Λατινική Αμερική — που αναδύονται ως οι μεγάλοι νικητές της αναδιάρθρωσης — η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε τροχιά ανόδου, αλλά ούτε και σε παρακμή. Η θέση της μοιάζει με αυτήν ενός σταθερού αλλά σταδιακά συρρικνούμενου μεριδίου, ιδίως σε κλάδους όπως η γεωργία και η βαριά βιομηχανία.

Εξαγωγική ειδίκευση: φάρμακα, αυτοκίνητα και η πρόκληση της Κίνας

Η ανάλυση εξαγωγικής ανάπτυξης των 20 μεγαλύτερων οικονομιών αναδεικνύει επτά κύριους πυλώνες: ενέργεια, μεταφορές, εξόρυξη, γεωργία, είδη πολυτελείας, φαρμακευτικά και ηλεκτρονικά. Η Ευρώπη διακρίνεται κυρίως στον φαρμακευτικό τομέα — για τη Γερμανία τα φάρμακα αποτελούν τη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη πηγή εξαγωγικής ανάπτυξης μετά τα αυτοκίνητα, ενώ για την Ιταλία είναι η πρώτη. Στην Ισπανία και την Ολλανδία κατατάσσονται δεύτερα. Ωστόσο, η φαρμακευτική επιτυχία της Ευρώπης ενδέχεται να δεχθεί πιέσεις από τους προαναγγελθέντες αμερικανικούς δασμούς.

Εξίσου σημαντική είναι η αυτοκινητοβιομηχανία. Η Κίνα κατέγραψε αύξηση εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων κατά περίπου 82 δισ. δολάρια — ποσό που εκμηδενίζει τα 27 δισ. δολάρια της Γερμανίας. Δεδομένης της ιστορικής κυριαρχίας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ταχεία ανακατανομή στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανική αλυσίδα. Παράλληλα, η Πολωνία αναδεικνύεται ως κέντρο κατασκευής μπαταριών και ανταλλακτικών, υποδεικνύοντας ότι η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εξελίσσεται σε βασικό κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας ηλεκτρικών οχημάτων.

Άμεσες ξένες επενδύσεις: ευρωπαϊκή υποχώρηση κατά 25%

Στο μέτωπο των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ), η εικόνα είναι ανησυχητική για την Ευρώπη. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, οι παγκόσμιες ΑΞΕ υποχώρησαν κατά 3%, αλλά η Ευρώπη κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ όλων των περιφερειών: μείωση 25%, η οποία οφείλεται κυρίως σε πτώση 35% στη διεθνή χρηματοδότηση έργων. Οι διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις στις ανεπτυγμένες οικονομίες μειώθηκαν κατά 18%, ενώ η γενικότερη επενδυτική επιφυλακτικότητα αντανακλά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες και την αναμονή αποσαφήνισης δασμολογικών πολιτικών.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι το παγκόσμιο μερίδιο μεταποίησης της Ευρωζώνης παραμένει ουσιαστικά στάσιμο από το 2015, σε αντίθεση με την Ινδία που ανεβαίνει σταθερά και τις ΗΠΑ που δέχονται ισχυρές εισροές ΑΞΕ λόγω δομικών πλεονεκτημάτων. Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια θέση «σταθερής πίεσης» — δεν χάνει δραματικά έδαφος, αλλά δεν κερδίζει στους τομείς που θα καθορίσουν τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης.

Ιδιωτικά κεφάλαια: η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στη βιωσιμότητα, υστερεί στο AI

Η χαρτογράφηση ιδιωτικών επενδυτικών ροών 2020–2025 αποκαλύπτει ένα τριπολικό τοπίο καινοτομίας. Οι ΗΠΑ κυριαρχούν στις θεμελιώδεις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, τη ρομποτική και την πυρηνική σύντηξη. Η Ασία ηγείται στις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, στο εμπόριο αυτοκινήτων και στις τεχνολογίες υδρογόνου. Η Ευρώπη, αν και δεν κυριαρχεί σε κανέναν τομέα,

παρουσιάζει ισχυρή παρουσία σε κατηγορίες βιωσιμότητας και βιομηχανικής μετάβασης, όπως η φόρτιση EV και οι τεχνολογίες μακροζωίας. Η γενεσιουργός τεχνητή νοημοσύνη (generative AI) προσέλκυσε 176,6 δισ. δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο — ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ κάθε άλλη κατηγορία — αλλά το μεγαλύτερο μέρος κατευθύνθηκε στις ΗΠΑ. Η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει στο περιθώριο της επόμενης τεχνολογικής επανάστασης αν δεν κλιμακώσει τις επενδύσεις της σε AI και υποδομές δεδομένων.

Δασμοί, κεφάλαιο κίνησης και ο νέος κανονιστικός χάρτης

Ο πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ βρίσκεται πλέον κοντά στο 15% — το υψηλότερο επίπεδο σε πάνω από 80 χρόνια — αν και χαμηλότερα από τα χειρότερα σενάρια. Η μετακύλιση στις τιμές καταναλωτή ήταν πιο αργή απ’ ό,τι αναμενόταν, με λιγότερο από το ήμισυ των δασμών να φτάνει τελικά στον τελικό καταναλωτή. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους απορροφήθηκε από αμερικανικές επιχειρήσεις, ενώ οι ξένοι προμηθευτές δείχνουν να μην απορρόφησαν σχεδόν τίποτα. Οι πιέσεις, ωστόσο, είναι εντονότερες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί αισθητά.

Για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, οι έρευνες δείχνουν ότι οι δασμοί ήταν εξαιρετικά απαιτητικοί σε πόρους διαχείρισης, ακόμη και όταν ο τελικός οικονομικός αντίκτυπος αποδείχθηκε διαχειρίσιμος. Περίπου οι μισοί ερωτηθέντες σε Δυτική και Ανατολική Ευρώπη ανέφεραν το αυξημένο κόστος πωληθέντων ως τη σημαντικότερη πρόκληση — υποδεικνύοντας ότι οι πιέσεις είναι δομικές και όχι κυκλικές. Παράλληλα, η διαχείριση κεφαλαίου κίνησης αποκτά ολοένα πιο στρατηγικό χαρακτήρα: εταιρείες χρησιμοποιούν δυναμικές εκπτώσεις, δομημένα απαιτητέα (structured receivables) και ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης προμηθευτών για να απελευθερώσουν ρευστότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Βιωσιμότητα: η Ευρώπη μεταξύ φιλοδοξίας και γραφειοκρατίας

Η βιωσιμότητα αναδεικνύεται πλέον ως κρίσιμος παράγοντας επιλογής προμηθευτών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 38% των εταιρειών προσθέτει νέους εταίρους λόγω στρατηγικών βιωσιμότητας, ενώ το 32% λαμβάνει υπόψη βιώσιμες πρακτικές κατά την κατανομή παραγγελιών. Στην περιοχή EMEA, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου παραμένουν η κορυφαία προτεραιότητα (65%), ακολουθούμενες από ρύπανση/απόβλητα (48%) και ενεργειακή αποδοτικότητα (47%). Η Ευρώπη ξεχωρίζει επίσης στα ανθρώπινα δικαιώματα (27% — υψηλότερο ποσοστό παγκοσμίως).

Ωστόσο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει και σημαντικά εμπόδια. Η αντίσταση προμηθευτών στις απαιτήσεις βιωσιμότητας είναι η υψηλότερη στην EMEA (19%), ενώ η ρυθμιστική πολυπλοκότητα αποτελεί διαρκές πρόβλημα (19% των ερωτηθέντων). Η πρόταση Omnibus της ΕΕ στοχεύει στην απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά τα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα γίνει αισθητά στο εταιρικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη έλλειψη ορισμών και ενιαίων κριτηρίων είναι εντονότερη στην EMEA (20%) απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Παρά ταύτα, υπάρχει αισιοδοξία: το 11% των ευρωπαϊκών εταιρειών δηλώνει πλέον ότι έχει εφαρμόσει πλήρως μέτρα βιωσιμότητας — σημαντική αύξηση από 4,7% το 2024.

Τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακός μετασχηματισμός του εμπορίου

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο χρηματοδότησης του εμπορίου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 36% των μεγάλων εταιρειών χρησιμοποιεί ήδη κάποια μορφή AI στο εμπόριο (αύξηση 18% σε ετήσια βάση), ενώ το 19% όσων έχουν ενσωματώσει AI το χρησιμοποιεί για βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας. Στην περιοχή EMEA, ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των εταιρειών βρίσκεται ακόμη σε φάση διερεύνησης: το 58% δηλώνει ότι εξετάζει τις εφαρμογές AI χωρίς να έχει ακόμη προχωρήσει σε ολοκληρωμένη υιοθέτηση.

Ταυτόχρονα, η ψηφιοποίηση εμπορικών εγγράφων ανοίγει νέους ορίζοντες. Η Citi παρουσίασε proof of concept για tokenized bills of exchange — ψηφιοποιημένες συναλλαγματικές που αξιοποιούν τεχνολογία blockchain για ταχύτερη μεταβίβαση, αυτοματοποιημένο διακανονισμό και ευρύτερη πρόσβαση σε ρευστότητα. Νομοθετικά πλαίσια όπως το UCC Article 12 στις ΗΠΑ και ο Electronic Trade Documents Act 2023 στη Βρετανία αποτελούν βασικούς ενεργοποιητές, αλλά η διασυνοριακή εφαρμογή παραμένει πρόκληση. Η εναρμόνιση μεταξύ δικαιοδοσιών — ιδίως εντός της ΕΕ — θα κρίνει κατά πόσο αυτή η τεχνολογική υπόσχεση θα μετατραπεί σε πρακτική εφαρμογή.

Η ευρωπαϊκή εξίσωση: ισχυρή αλλά όχι αυτάρκης

Η εικόνα που αναδύεται για την Ευρώπη δεν είναι αλαρμιστική αλλά ούτε εφησυχαστική. Η ήπειρος διατηρεί ισχυρά εξαγωγικά πλεονεκτήματα σε φαρμακευτικά, αυτοκίνητα και βιομηχανικά αγαθά. Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναδεικνύονται ως κόμβοι ηλεκτροκίνησης. Στη βιωσιμότητα, η ΕΕ παραμένει ο πλέον φιλόδοξος ρυθμιστής παγκοσμίως, ακόμη κι αν η γραφειοκρατία αποτελεί τροχοπέδη.

Ωστόσο, η πτώση 25% στις ΑΞΕ, η στασιμότητα στο μεταποιητικό μερίδιο, το χαμένο έδαφος στις επενδύσεις AI και η υστέρηση σε υιοθέτηση τεχνολογιών εμπορίου αποτελούν προειδοποιητικά σημάδια. Σε μια εποχή όπου η παγκοσμιοποίηση γίνεται πολυπολική και η ανθεκτικότητα υπερισχύει της αποδοτικότητας, η Ευρώπη οφείλει να ενισχύσει την τεχνολογική της βάση, να απλοποιήσει το κανονιστικό πλαίσιο και να αξιοποιήσει τα εργαλεία χρηματοδότησης εφοδιαστικής αλυσίδας — από τη χρηματοδότηση προμηθευτών μέχρι τα tokenized εμπορικά έγγραφα — για να διασφαλίσει τη θέση της στην επόμενη φάση του παγκόσμιου εμπορίου.