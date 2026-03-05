crediabank:-Τι-είδα-μέσα-στα-αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα μιας τράπεζας δεν διαβάζονται μόνο από τις πρώτες γραμμές της ανακοίνωσης. Οι πιο ενδιαφέρουσες ενδείξεις κρύβονται συχνά μέσα στους πίνακες, στις αναλύσεις χαρτοφυλακίου και στα μικρά στοιχεία που δεν τραβούν αμέσως το βλέμμα.

Στην περίπτωση της CrediaBank (CREDIA), η φετινή οικονομική έκθεση έχει αρκετούς τέτοιους αριθμούς. Ξεχώρισα λοιπόν δέκα βασικούς αριθμούς που δείχνουν γιατί η τράπεζα ανεβαίνει επίπεδο, μαζί με δεκαπέντε σημεία που αξίζει να διαβαστούν πιο προσεκτικά μέσα στα αποτελέσματα.

Πάμε λοιπόν …

Ποιοί είναι 10 αριθμοί που εξηγούν γιατί η CrediaBank αλλάζει επίπεδο

€8,48 δισ. ενεργητικό

Το σύνολο ενεργητικού της τράπεζας διαμορφώθηκε στα €8,48 δισ. , επίπεδο που δείχνει ότι το νέο τραπεζικό σχήμα έχει πλέον αποκτήσει κρίσιμη μάζα ισολογισμού για να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στην αγορά. €4,48 δισ. εξυπηρετούμενα δάνεια

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων έφθασε περίπου τα €4,48 δισ. , επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα αυξάνει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. €279,2 εκατ. συνολικά λειτουργικά έσοδα

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα έτος, αποτυπώνοντας την ισχυρή εμπορική δραστηριότητα της τράπεζας. €143,5 εκατ. επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα

Παρά τη σημαντική αύξηση της δραστηριότητας και την ενσωμάτωση της συγχώνευσης, τα λειτουργικά έξοδα διατηρήθηκαν σε επίπεδο που επιτρέπει σημαντική λειτουργική κερδοφορία. €21,7 εκατ. προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους περιορίστηκαν σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αφήνοντας μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών κερδών να μετατραπεί σε καθαρή κερδοφορία. €5,46 δισ. καθαρό χαρτοφυλάκιο δανείων

Μετά τις προβλέψεις, το χαρτοφυλάκιο δανείων διαμορφώθηκε περίπου στα €5,46 δισ. , καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. €832 εκατ. κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών

Τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η τράπεζα για λογαριασμό πελατών αυξήθηκαν στα €832 εκατ. , δείχνοντας ότι ενισχύεται η παρουσία της και στις επενδυτικές υπηρεσίες. €200 εκατ. επένδυση για την εξαγορά της HSBC Malta

Η συμφωνία για την απόκτηση του 70,03% της HSBC Malta έναντι €200 εκατ. ανοίγει την πόρτα για διεθνή παρουσία και σημαντική διεύρυνση του ισολογισμού. €300 εκατ. πιθανή νέα άντληση κεφαλαίων

Η διοίκηση εξετάζει δυνατότητα άντλησης έως €300 εκατ. νέων κεφαλαίων , κίνηση που θα μπορούσε να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση και τη χρηματοδοτική δυναμική. €16 δισ. μελλοντικό ενεργητικό μετά την εξαγορά στη Μάλτα

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής στη Μάλτα, το συνολικό ενεργητικό του διευρυμένου ομίλου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα €16 δισ. , αλλάζοντας αισθητά το μέγεθος της τράπεζας.

και

Τα 15 “κρυφά” σημεία των αποτελεσμάτων που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά

Η κερδοφορία αυξάνεται ταχύτερα από τα έσοδα

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά +59% , ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων εκτινάχθηκαν κατά +88% , ένδειξη ισχυρής λειτουργικής μόχλευσης. Η πιστωτική επέκταση υπερβαίνει το επιχειρηματικό σχέδιο

Η καθαρή πιστωτική επέκταση έφτασε τα €1,1 δισ. , ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Ο ρυθμός αύξησης των δανείων είναι σχεδόν πενταπλάσιος από το σύστημα

Τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν +36% , όταν ο αντίστοιχος ρυθμός στο τραπεζικό σύστημα κινείται περίπου στο +7,9% . Οι επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις είναι ο βασικός κινητήρας ανάπτυξης

Περίπου 85% του χαρτοφυλακίου δανείων αφορά επιχειρηματική τραπεζική, γεγονός που αυξάνει το περιθώριο εσόδων. Οι σύνθετες χρηματοδοτήσεις εκτοξεύονται

Οι χρηματοδοτήσεις αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά +161% , δείχνοντας διεύρυνση της παρουσίας σε μεγάλα projects. Η ναυτιλία εξελίσσεται σε σημαντικό τομέα χρηματοδότησης

Οι χορηγήσεις προς ναυτιλιακές εταιρείες αυξήθηκαν κατά +67% , ενισχύοντας τη διεθνή διάσταση του χαρτοφυλακίου. Οι προμήθειες αυξάνονται ταχύτερα από τα επιτοκιακά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν +96% , όταν τα έσοδα από τόκους αυξήθηκαν +58% . Οι προμήθειες αποκτούν μεγαλύτερο βάρος στο μοντέλο εσόδων

Το ποσοστό των προμηθειών στα επαναλαμβανόμενα έσοδα έφτασε 16,5% , από 13,4% ένα χρόνο πριν. Η κερδοφορία στηρίζεται κυρίως σε εξυπηρετούμενα δάνεια

Τα έσοδα από τόκους που προέρχονται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιστοιχούν μόλις στο 0,7% των συνολικών εσόδων από τόκους. Η τράπεζα βελτιώνει αισθητά την αποδοτικότητα κόστους

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μειώθηκε στο 63,5% , από 69,1% το 2024. Οι συνέργειες από τη συγχώνευση αρχίζουν να αποδίδουν

Οι συνέργειες κόστους από τη συγχώνευση εκτιμώνται σε περίπου €25 εκατ. ετησίως . Η εθελούσια έξοδος μειώνει το λειτουργικό κόστος

Το πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού κόστισε περίπου €35 εκατ. , αλλά αναμένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση άνω των €23 εκατ. . Οι καταθέσεις αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από την αγορά

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν +11% , όταν η αύξηση των καταθέσεων στο σύστημα ήταν περίπου +5,1% . Η ρευστότητα δημιουργεί χώρο για νέα δάνεια

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε μόλις στο 66% , επίπεδο που αφήνει περιθώριο για περαιτέρω πιστωτική ανάπτυξη. Η κεφαλαιακή βάση ενισχύεται παρά την επέκταση

Ο δείκτης CET1 στο 11% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17,5% διατηρούν σημαντική απόσταση από τα εποπτικά όρια.

Οι αριθμοί του 2025 δείχνουν μια τράπεζα που μεγαλώνει τον ισολογισμό της, διευρύνει τις πηγές εσόδων και ταυτόχρονα διατηρεί ελεγχόμενο τον πιστωτικό κίνδυνο. Η εικόνα αυτή δεν λέει από μόνη της όλη την ιστορία των επόμενων ετών, δείχνει όμως ότι η CrediaBank αρχίζει να αποκτά τα χαρακτηριστικά μιας τράπεζας με μεγαλύτερη κλίμακα και διαφορετικές προοπτικές ανάπτυξης.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

