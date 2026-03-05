H LAMDA επενδύει στις τοπικές κοινωνίες – Nέες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με κορυφαία επιστημονικά ιδρύματα και φορείς

Πράσινο, κλίμα και θαλάσσιο περιβάλλον, οι άμεσες ωφέλειες για τους κατοίκους των όμορων Δήμων

Ένα νέο, ουσιαστικό κεφάλαιο συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες, ανοίγει η LAMDA Development, παρουσιάζοντας νέες πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, και την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς της χώρας.

Lamda – Ελληνικό: «Ξεπουλάει» η Little Athens, «πετάνε» οι οικιστικές εισπράξεις – Τα Malls και ο Riviera Tower

Οι πρωτοβουλίες της LAMDA, οι οποίες παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, έχουν στον πυρήνα τους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των όμορων περιοχών και τη θωράκιση από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αφετηρία αποτέλεσαν οι ανάγκες, οι προσδοκίες αλλά και οι ανησυχίες των κατοίκων των όμορων Δήμων, όπως καταγράφηκαν μέσα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε η LAMDA στο πλαίσιο της ανάπτυξης του The Ellinikon. Παράλληλα, οι έρευνες ανέδειξαν και τις προκλήσεις που συνδέονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα ενός τόσο μεγάλου έργου.

Με βάση τα ευρήματα αυτά, η LAMDA σχεδίασε ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων που εστιάζει:

• στην προστασία και ενίσχυση του φυσικού περιβάλλοντος,

• στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

• στη στήριξη των ευπαθών ομάδων και της νέας γενιάς,

• καθώς και στον περιορισμό της όχλησης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις κατασκευαστικές εργασίες.

Επίσης, δημιουργείται ένας ειδικός διαδραστικός πίνακας (dashboard) στην ιστοσελίδα του The Ellinikon για on-line παρακολούθηση των μετρήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με στόχο την πλήρη διαφάνεια.

Με ξεκάθαρο στόχο, οι δράσεις αυτές να παράγουν μετρήσιμα, διαχρονικά και ουσιαστικά αποτελέσματα, η LAMDA προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και άλλους διακεκριμένους φορείς της χώρας.

Παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες, η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communication Officer της LAMDA, υπογράμμισε: «Βασικός μας στόχος είναι ο διαρκής, ανοιχτός, ειλικρινής και – πάνω απ’ όλα – εποικοδομητικός διάλογος με τους γείτονές μας και όλους τους εταίρους μας. Το έργο του Ελληνικού δεν είναι απλώς μια μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα και την Ελλάδα, με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον».

H Καθηγήτρια, Διευθύντρια Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Μαρία Παπαφωτίου ανέφερε: «Η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη LAMDA αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πράξη. Η μελέτη που παρουσιάσαμε τεκμηριώνει πώς ο αστικός σχεδιασμός μπορεί να ενισχύσει το πράσινο και τη βιοποικιλότητα, να βελτιώσει το μικροκλίμα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος της συνεργασίας μας είναι να συμβάλουμε σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με θετικό και διαχρονικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού».

Ο Διευθύνων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δρ Βασίλης Καψιμάλης, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη LAMDA αφορά στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, διασφαλίζεται ότι τα θαλάσσια ύδατα, ο πυθμένας, και οι θαλάσσιοι οργανισμοί παραμένουν ανεπηρέαστα από τις πιθανές επιπτώσεις των κατασκευαστικών εργασιών».

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Η LAMDA έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων του Ελληνικού στο μικροκλίμα και τα είδη βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Ελληνικό και σε περιοχές των όμορων Δήμων. Μεταξύ άλλων, ελέγχουμε τη μακροπρόθεσμη επίδραση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού στις τοπικές κοινωνίες και την ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου.

Ο Αντώνης Καναβάκης, Υπεύθυνος της LAMDA για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση του The Ellinikon, σημείωσε τα εξής: «Από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, η LAMDA σε συνεργασία με τους ανάδοχους εργολάβους καταγράφει και παρακολουθεί τα επίπεδα περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίμετρο του Ελληνικού αλλά και σε περιοχές των έργων. Επιπλέον, προχωράει στην εγκατάσταση 15 σταθμών μέτρησης θορύβου και σκόνης στην περίμετρο του Ελληνικού, και 3 σταθμών στους όμορους δήμους. Σκοπός μας είναι η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των παραμέτρων, η στοχευμένη εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και τελικά η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών οχλήσεων».