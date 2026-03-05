Morgan Stanley για ΕΚΤ: Καμία μείωση επιτοκίων το 2026 – Ανοδικά ρίσκα για πληθωρισμό από Μ. Ανατολή

«Για το 2027, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υποχωρήσει ξανά κάτω από τον στόχο, αλλά αυτό εξαρτάται από την ταχεία ομαλοποίηση της αγοράς ενέργειας» ανέφεραν οι αναλυτές.

Στην πρόβλεψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκιά της όλο το 2026, προχώρησε η Morgan Stanley επικαλούμενη πιθανή αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η χρηματιστηριακή προέβλεπε προηγουμένως δύο μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, όμως πλέον τις μετέθεσε για το 2027 καθώς οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές βρίσκονται σε αναταραχή, με τον πόλεμο στο Ιράν να έχει πυροδοτήσει φόβους για σοκ στην προσφορά πετρελαίου, άνοδο πληθωρισμού και αβέβαιες οικονομικές προοπτικές.

«Δεδομένης της πρόσφατης αύξησης των τιμών της ενέργειας, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη πιθανότατα θα επανέλθει πάνω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για το υπόλοιπο του έτους», ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley σύμφωνα με τo Reuters.

«Για το 2027, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υποχωρήσει ξανά κάτω από τον στόχο, αλλά αυτό εξαρτάται από την ταχεία ομαλοποίηση της αγοράς ενέργειας», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Παρόλο που η Morgan Stanley αναμένει ότι ο πληθωρισμός θα αποκλιμακωθεί το 2027, μια επίμονη άνοδος των τιμών της ενέργειας θα μπορούσε να επαναφέρει τη συζήτηση γύρω από τις αυξήσεις των επιτοκίων στο τραπέζι.