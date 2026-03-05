UBS: Διέλυσαν τις προσδοκίες οι ευρωτράπεζες – Στις κορυφαίες επιλογές η Eurobank

Η UBS αντικαθιστά στις κορυφαίες επιλογές της την Πειραιώς από τη Eurobank, με βάση τη σχετική αποτίμηση, τα επίπεδα κεφαλαίων και τα θετικά μηνύματα που προκύπτουν από το πρόσφατο Capital Markets Day της τελευταίας

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητος σε πιθανούς καθοδικούς κινδύνους, στη βάση των γεωπολιτικών, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραμένουν θετικά, όπως σημειώνει η UBS. Παρά το ισχυρό ράλι της περασμένης χρονιάς και την επανατιμολόγηση του κλάδου, οι τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με σημαντικό discount έναντι της ευρύτερης αγοράς, ενώ οι συζητήσεις με επενδυτές επικεντρώνονται κυρίως σε πιθανούς κινδύνους για την πορεία της κερδοφορίας και των αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων.

Τα αποτελέσματα του δ’ τριμήνου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ξεπέρασαν ευρέως τις προσδοκίες: Το 81% εμφάνισε υψηλότερα προ προβλέψεων κέρδη από τις εκτιμήσεις της αγοράς και το 73% υπερέβη τις προβλέψεις και σε επίπεδο κερδών προ φόρων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν κατά 1,9% υψηλότερα των προβλέψεων, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα κατά 1,7%. Οι προβλέψεις για ζημιές αυξήθηκαν ελαφρώς, με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια να υποχωρούν στο 1,9% των δανείων.

Στις αρχές του έτους υπήρξε μια ανησυχία για πιθανή ενίσχυση του ανταγωνισμού στα περιθώρια των τραπεζικών προϊόντων, κάτι που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε από τα στοιχεία. Τον Φεβρουάριο η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στην τεχνητή νοημοσύνη και στους μη τραπεζικούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (NBFI), με τις τράπεζες να εκτιμάται ότι μπορούν να είναι τελικά ωφελημένες από την ΑΙ. Τον Μάρτιο, εύλογα, η προσοχή μετατοπίστηκε στις μακροοικονομικές επιπτώσεις των εξελίξεων στο Ιράν και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το περιβάλλον, είναι κατανοητή η διάθεση για ένα ήπιο profit taking, όπως αναφέρει η UBS. Ωστόσο, προς το παρόν τα βασικά στοιχεία παραμένουν θετικά.

Παρά την αβεβαιότητα ως προς το timing της αγοράς, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαπραγματεύονται περίπου στις 8,7 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, έναντι 14 φορές για τη συνολική ευρωπαϊκή αγορά και περίπου 11 φορές για τις αμερικανικές τράπεζες.

Τράπεζα Πειραιώς: Ισχυροποίηση κερδοφορίας, 5 δισ. ευρώ σε μερίσματα έως το 2030

Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύονται επιλεκτικές επενδυτικές ευκαιρίες. Η UBS αντικαθιστά στις κορυφαίες επιλογές της την Πειραιώς από τη Eurobank, με βάση τη σχετική αποτίμηση, τα επίπεδα κεφαλαίων και τα θετικά μηνύματα που προκύπτουν από το πρόσφατο Capital Markets Day της τελευταίας. Η τιμή στόχος για την Eurobank είναι στα 4,60 ευρώ.