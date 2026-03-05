Wall Street: Υποχώρησαν οι μετοχές λόγω ανησυχιών για τον πόλεμο στο Ιράν – Τα 80 δολάρια άγγιξε το αργό πετρέλαιο

Στη Wall Street, οι μετοχές σημείωσαν πτώση την Πέμπτη (5/3), μετά από τη χθεσινή ημέρα κερδών, καθώς οι ανησυχίες για τον πόλεμο στο Ιράν επανήλθαν, με το αμερικανικό αργό να ξεπερνά τα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Dow Jones Industrial Average μειώθηκε κατά 870 μονάδες, ή 1,66%, ολοκληρώνοντας τελικά τη συνεδρίαση στις 47,929.11 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,58% στις 6,829.45 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite έχασε 0,26% στις 22,748.99 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι στην πτώση των μετοχών ηγήθηκαν εταιρείες, όπως η Boeing και η Caterpillar, που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο σε περίπτωση επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν εν νέου μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι έπληξε με πύραυλο ένα πετρελαιοφόρο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 6,80% και διαπραγματεύεται στα 79.74 δολάρια το βαρέλι, έχοντας μάλιστα ξεπεράσει τα 80 δολάρια κατά τις απογευματινές ώρες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Στο ίδιο πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται 3,89% στα 84.57 δολάρια ανά βαρέλι. Σημειώνεται ότι οι μεταβολές στις τιμές του πετρελαίου οδήγησαν σε σημαντικές διακυμάνσεις στις αγορές καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζεται ότι τα συμβόλαια WTI και Brent είχαν σταθεροποιηθεί την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που είχε ενισχύσει τον Dow κατά περισσότερο από 200 μονάδες την Τετάρτη. Παρ’ όλα αυτά, το WTI έχει ανέλθει κατά 19% αυτήν την εβδομάδα, ενώ το Brent κατά 16%.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί δήλωσε από τη μεριά του σήμερα ότι το Ιράν «δεν ζητά κατάπαυση του πυρός» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «δεν βλέπουμε κανένα λόγο να διαπραγματευτούμε».

Με την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη σύγκρουση, ο Sam Stovall της CFRA Research σημείωσε ότι οι επενδυτές αναρωτιούνται πλέον αν οι ΗΠΑ έχουν υποτιμήσει την κατάσταση.

«Μπορεί ο Πρόεδρος Τραμπ πραγματικά να συνοδεύσει όλα τα πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ;» ανέφερε ο επικεφαλής στρατηγικός επενδύσεων. «Τι είδους ευθύνη επωμιζόμαστε και πώς θα επηρεάσει τα επίπεδα χρέους μας; Οι επενδυτές λένε βασικά ότι ό,τι συμβαίνει τώρα δεν είναι θετικό».

Οι ανησυχίες για διαταραχή στις περιφερειακές προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου είχαν υποχωρήσει μετά την δήλωση του Τραμπ την Τρίτη (3/3) ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη και συνοδεία στα πλοία στον Περσικό Κόλπο, ώστε να διασφαλιστεί η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η Ουάσινγκτον, ωστόσο, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε το Στενό θα είναι ασφαλές για τα δεξαμενόπλοια.

Ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «κερδίζουν αποφασιστικά» τη σύγκρουση με το Ιράν και ότι περαιτέρω δυνάμεις φτάνουν στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ ανέφερε ότι ο πρόσφατος παγκόσμιος δασμός 15% που ανακοίνωσε ο Τραμπ πιθανότατα θα τεθεί σε εφαρμογή αυτήν την εβδομάδα.

Να σημειωθεί ότι η Berkshire Hathaway αποτέλεσε φωτεινή εξαίρεση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, αυξάνοντας την αξία της κατά περισσότερο από 2%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ξανά την επαναγορά των μετοχών της για πρώτη φορά από το 2024. Ο διευθύνων σύμβουλος Greg Abel αγόρασε επίσης μετοχές αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων προσωπικά.

Κλείνοντας, ο χρυσός υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,89% στα 5,089.19 δολάρια η ουγγιά.