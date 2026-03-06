Αγορές Ασίας – Ειρηνικού: Ανάκαμψη λίγο πριν το κλείσιμο – Μικρά κέρδη για Kospi & Nikkei

Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν μικρά κέρδη την Παρασκευή 6/3, ανακάμπτοντας προς το τέλος της συνεδρίασης, μετά την πτώση που σημειώθηκε στη Wall Street το προηγούμενο βράδυ, λόγω ανησυχιών για τις ενεργειακές προμήθειες.

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 80 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στις ΗΠΑ, ωστόσο υποχώρησαν την Παρασκευή. Τα συμβόλαια του Brent crude oil κινήθηκαν περίπου 0,3% χαμηλότερα στα 85,14 δολάρια. Το αμερικανικό West Texas Intermediate, το οποίο την Πέμπτη σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Μάιο του 2020, υποχώρησε τελευταία κατά 0,53% στα 80,58 δολάρια.

Παράλληλα, αυξήθηκε η αβεβαιότητα στο παγκόσμιο εμπόριο, καθώς η γενική εισαγγελέας της Νέα Υόρκη, Λετίσια Τζέιμς, μαζί με τους επικεφαλής εισαγγελείς άλλων 23 πολιτειών, κατέθεσαν εκ νέου αγωγή για να μπλοκάρουν το παγκόσμιο καθεστώς δασμών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση του U.S. Court of International Trade την Πέμπτη, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες δικαιούνται επιστροφές δασμών από τις επιβαρύνσεις που είχαν επιβληθεί από τον Τραμπ και οι οποίες ακυρώθηκαν από το Supreme Court of the United States.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ανέκαμψε και έκλεισε οριακά υψηλότερα στις 5.584,87 μονάδες, μετά την καλύτερη συνεδρίασή του από το 2008 που είχε καταγράψει στην προηγούμενη ημέρα. Ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq συνέχισε την ανοδική πορεία του με άνοδο 3,43% στις 1.154,67 μονάδες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Kosdaq 150 εκτινάχθηκαν κατά 6% στις πρώτες συναλλαγές, ενεργοποιώντας προσωρινή παύση αγορών για πέντε λεπτά.

Η εταιρεία αμυντικών συστημάτων LIG Nex1 σημείωσε άνοδο άνω του 9%, μετά από δημοσιεύματα νοτιοκορεατικών μέσων ότι τα συστήματα αεράμυνας της χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,62% και έκλεισε στις 55.620,84 μονάδες, ενώ ο Topix κατέγραψε άνοδο 0,39% στις 3.716,93 μονάδες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η SoftBank Group επιδιώκει δάνειο-ρεκόρ ύψους 40 δισ. δολαρίων για να χρηματοδοτήσει επένδυση στην OpenAI. Οι μετοχές της SoftBank ενισχύθηκαν κατά 1,6%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 1% στις 8.851 μονάδες, πιεζόμενος κυρίως από τις μετοχές του κλάδου βασικών υλικών.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng Index ενισχύθηκε κατά 1,69%, επεκτείνοντας τα κέρδη της Πέμπτης, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,23%.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της νύχτας, και οι τρεις βασικοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά. Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 1,61%, ο S&P 500 έχασε 0,56%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq Composite σημείωσε πτώση 0,26%.

Η πτώση στις μετοχές οφειλόταν κυρίως σε εταιρείες όπως η Boeing και η Caterpillar, οι οποίες θεωρείται ότι θα επηρεαστούν περισσότερο σε περίπτωση επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.