    Saturday, March 7
    Ανατροπή στην απασχόληση των ΗΠΑ: Χάθηκαν απροσδόκητα 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο

    Ευρώπη

    Απροσδόκητη απώλεια θέσεων εργασίας κατέγραψε η οικονομία των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.

    Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι Αμερικανοί εργοδότες κατήργησαν 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο.

    Ο αριθμός αυτός ήταν πολύ χαμηλότερος από τις προσδοκίες των οικονομολόγων που σε έρευνα του LSEG, εκτιμούσαν ότι η οικονομία θα προσέθετε 59.000 θέσεις εργασίας.

    Το ποσοστό ανεργίας μετρήθηκε στο 4,4%, ελαφρώς υψηλότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που το τοποθετούσαν στο 4,3%.

    Ως προς τα αναθεωρημένα στοιχεία απασχόλησης των δύο προηγούμενων μηνών.

    • Η απασχόληση του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκε επί τα χείρω κατά 65.000 θέσεις εργασίας. Από αύξηση 48.000 σε μείωση 17.000 θέσεων.
    • Τα στοιχεία του Ιανουαρίου αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω κατά 4.000 θέσεις εργασίας, από αύξηση 130.000 σε αύξηση 126.000.
    • Συνολικά, η απασχόληση τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ήταν 69.000 θέσεις εργασίας λιγότερες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.

