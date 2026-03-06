Ανατροπή-στην-απασχόληση-των-ΗΠΑ:-Χάθηκαν-απροσδόκητα-92.000-θέσεις-εργασίας-τον-Φεβρουάριο

Απροσδόκητη απώλεια θέσεων εργασίας κατέγραψε η οικονομία των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.
Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι Αμερικανοί εργοδότες κατήργησαν 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο.
Ο αριθμός αυτός ήταν πολύ χαμηλότερος από τις προσδοκίες των οικονομολόγων που σε έρευνα του LSEG, εκτιμούσαν ότι η οικονομία θα προσέθετε 59.000 θέσεις εργασίας.
Το ποσοστό ανεργίας μετρήθηκε στο 4,4%, ελαφρώς υψηλότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που το τοποθετούσαν στο 4,3%.
Ως προς τα αναθεωρημένα στοιχεία απασχόλησης των δύο προηγούμενων μηνών.
- Η απασχόληση του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκε επί τα χείρω κατά 65.000 θέσεις εργασίας. Από αύξηση 48.000 σε μείωση 17.000 θέσεων.
- Τα στοιχεία του Ιανουαρίου αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω κατά 4.000 θέσεις εργασίας, από αύξηση 130.000 σε αύξηση 126.000.
- Συνολικά, η απασχόληση τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ήταν 69.000 θέσεις εργασίας λιγότερες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.
