Ανατροπή-στην-απασχόληση-των-ΗΠΑ:-Χάθηκαν-απροσδόκητα-92.000-θέσεις-εργασίας-τον-Φεβρουάριο

Απροσδόκητη απώλεια θέσεων εργασίας κατέγραψε η οικονομία των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, λόγω της παρατεινόμενης οικονομικής αβεβαιότητας.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας, οι Αμερικανοί εργοδότες κατήργησαν 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο.

Ο αριθμός αυτός ήταν πολύ χαμηλότερος από τις προσδοκίες των οικονομολόγων που σε έρευνα του LSEG, εκτιμούσαν ότι η οικονομία θα προσέθετε 59.000 θέσεις εργασίας.

Το ποσοστό ανεργίας μετρήθηκε στο 4,4%, ελαφρώς υψηλότερο από τις προβλέψεις των οικονομολόγων που το τοποθετούσαν στο 4,3%.

Ως προς τα αναθεωρημένα στοιχεία απασχόλησης των δύο προηγούμενων μηνών.

Η απασχόληση του Δεκεμβρίου αναθεωρήθηκε επί τα χείρω κατά 65.000 θέσεις εργασίας. Από αύξηση 48.000 σε μείωση 17.000 θέσεων.

Τα στοιχεία του Ιανουαρίου αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα κάτω κατά 4.000 θέσεις εργασίας, από αύξηση 130.000 σε αύξηση 126.000.

Συνολικά, η απασχόληση τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο ήταν 69.000 θέσεις εργασίας λιγότερες από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί.

